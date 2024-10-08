https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/fahrettin-altun-bati-medyasi-bati-disindaki-toplumlarla-ilgili-hakikati-carpitiyor-1088989934.html

Fahrettin Altun: Batı medyası, Batı dışındaki toplumlarla ilgili hakikati çarpıtıyor

Fahrettin Altun: Batı medyası, Batı dışındaki toplumlarla ilgili hakikati çarpıtıyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni'nde gerçekleştirdiği konuşmada Batılı medyaların Batı... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T23:48+0300

2024-10-08T23:48+0300

2024-10-08T23:48+0300

türkiye

fahrettin altun

iletişim başkanlığı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada, 12 kategoride 36 projenin ödül almaya hak kazandığını dile getirerek, genç iletişimcileri tebrik etti.Altun, gerçekleştirdiği konuşmada, hikayeyi kim anlatıyorsa iyiyi de kötüyü de onun tayin edeceğine dikkati çekerek, "Bugün birçok düşünür, küresel iletişim rejiminde sömürgecilerin, sömürgeleştirilen insanların kendi hikayelerini anlatma hakkını nasıl ellerinden aldığını, Batı'nın medyatik temsillerinin mazlum halkların gerçek sesini ne şekilde bastırdığını, Batılı bilgi üretim süreçlerinin uyguladığı epistemik şiddet aracılığıyla tüm dünyada ezilenlerin hikayesini hangi yol ve yöntemlerle gizlediğini gözler önüne seren eserler veriyor" şeklinde konuştu.'Batı medyası, Batı dışındaki toplumlarla ilgili hakikati çarpıtıyor'Batılı medyaların Batı dışındaki tüm toplumlarla ilgili gerçekleri çarpıttığını ifade eden Altun, sözlerine şöyle devam etti:'Dijital mecralara ilişkin etkin hukuki düzenlemelere, caydırıcı tedbirlere ihtiyacımız var'Kamusal yarar adına sadece doğrulama ve teyit mekanizmalarıyla yetinemeyeceklerini belirten Altun, şunları söyledi:'Kullanıcılar kadar sosyal medya platformları da paylaşımlardan sorumludur'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, yeni durumlara göre yeni yasalara ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Zira kullanıcılar kadar sosyal medya platformları da yalan, manipülasyon ve dezenformasyon içerikli paylaşımlardan sorumludur. Hatta çok daha fazla sorumludur. Ne var ki söz konusu platformlar toplumsal sinir uçlarıyla oynayan, kutuplaşmaya sebebiyet veren, şiddeti, vahşeti, ırkçılığı, yabancı düşmanlığını, İslam karşıtlığını tetikleyen içeriklere ne yazık ki göz yummakta, hatta bize öyle geliyor ki bu içerikleri teşvik etmektedir. Kendilerini birer hakem gibi yansıtmaya çalışsalar da çoğu kez dünya siyasetinde birer oyuncu, bir aktör gibi hareket etmeye çalışmaktadırlar" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/bakan-tunc-bazi-sosyal-ag-saglayicilari-ve-internet-sayfalari-ile-ilgili-adli-sorusturmalar-1088989277.html

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