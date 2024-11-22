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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/icisleri-bakani-ali-yerlikaya-ruhsatsiz-silah-tasiyanlara-2-yildan-4-yila-kadar-hapis-cezasi-1090693049.html
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ruhsatsız silah taşıyanlara 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ruhsatsız silah taşıyanlara 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası getirildi
Sputnik Türkiye
Ruhsatsız silah satın alan, bulundurana ya da taşıyanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası getirildi. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T11:19+0300
2024-11-22T11:19+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
ruhsatsız silahlar
hapis cezası
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Türkiye'de sayısı giderek artan ruhsatsız silahlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kanun hükümlerine aykırı (Ruhsatsız) silah satın alan, bulunduran ya da taşıyanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası getirildi.' dedi. Yerlikaya açıklamasında "Bu kabine döneminde yakaladığımız ruhsatsız silah sayısı ise 150 bin 765" bilgisini de paylaştı. Umut Vakfı’nın hazırladığı ‘Türkiye Silahlı Şiddet Haritası Raporu’na göre Türkiye’de yaklaşık 4 milyon ruhsatlı, 36 milyon ruhsatsız silah var.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: Mahkeme emsal karar vermiştiTürkiye'de silahla işlenen suçlardaki artışla mücadele sürerken İstanbul'da 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar dikkat çekmişti. İstanbul'da üzerinde ruhsatsız silah bulunduran şüpheli, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan tutuklanmıştı. Ruhsatsız silah sayısı ruhsatlı silahların 4 katı Umut Vakfı’nın hazırladığı ‘Türkiye Silahlı Şiddet Haritası Raporu’na göre her yıl silahlı vakaların ve cinayetlerde silah kullanımının yüzde 3 -5 oranında artıyor. Türkiye’de yaklaşık 4 milyon ruhsatlı, 36 milyon ruhsatsız silah var. Ruhsatsız silah oranına baktığımızda 1’e 9. Yaklaşık 85 milyon olan Türkiye’nin nüfusunun üçte birinden fazlası hatta neredeyse yarısı bireysel silahlı olarak görünüyor. Bazı evlerde ise birden fazla silah bulunuyor. Silah edinim sayısı da her yıl yüzde 3.5 oranında artıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/ruhsatsiz-silah-tasimakla-ilgili-emsal-tutuklama-karari-silahla-islenen-suclar-artti-oncul-suc-1089743110.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, ruhsatsız silahlar, hapis cezası
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, ruhsatsız silahlar, hapis cezası

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ruhsatsız silah taşıyanlara 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası getirildi

11:19 22.11.2024
silah kaçakçılığı
silah kaçakçılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
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Ruhsatsız silah satın alan, bulundurana ya da taşıyanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası getirildi.
Türkiye'de sayısı giderek artan ruhsatsız silahlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kanun hükümlerine aykırı (Ruhsatsız) silah satın alan, bulunduran ya da taşıyanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası getirildi.' dedi. Yerlikaya açıklamasında "Bu kabine döneminde yakaladığımız ruhsatsız silah sayısı ise 150 bin 765" bilgisini de paylaştı. Umut Vakfı’nın hazırladığı ‘Türkiye Silahlı Şiddet Haritası Raporu’na göre Türkiye’de yaklaşık 4 milyon ruhsatlı, 36 milyon ruhsatsız silah var.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Kanun hükümlerine aykırı (Ruhsatsız) silah satın alan, bulunduran ya da taşıyanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası getirildi.

"Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla" birlikte;

a) Kanun Hükmüne Aykırı (ruhsatsız) silah satın alan, taşıyan ya da bulunduran kişiler iki yıldan dört yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

b) Kanun hükümlerine aykırı (Ruhsatsız) silaha ait parçaları (namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçaları ya da ses veya gaz fişeği atabilen silah iken bu Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülen silahları) satın alan, bulunduran ya da taşıyanlar da aynı kanun kapsamında cezalandırılacak.

1 Ocak -31 Ekim 2024 tarihleri arasında (2024 yılında) Emniyet ve Jandarmamızca yapılan “Mercek” operasyonlarıyla toplam 90 bin 317 silah yakaladık.

Bu kabine döneminde yakaladığımız ruhsatsız silah sayısı ise 150 bin 765

Ruhsatsız silah alanları, bulunduranları ve taşıyanları bir bir yakalıyor, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz.

Mahkeme emsal karar vermişti

Türkiye'de silahla işlenen suçlardaki artışla mücadele sürerken İstanbul'da 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar dikkat çekmişti. İstanbul'da üzerinde ruhsatsız silah bulunduran şüpheli, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan tutuklanmıştı.

Ruhsatsız silah sayısı ruhsatlı silahların 4 katı

Umut Vakfı’nın hazırladığı ‘Türkiye Silahlı Şiddet Haritası Raporu’na göre her yıl silahlı vakaların ve cinayetlerde silah kullanımının yüzde 3 -5 oranında artıyor. Türkiye’de yaklaşık 4 milyon ruhsatlı, 36 milyon ruhsatsız silah var. Ruhsatsız silah oranına baktığımızda 1’e 9. Yaklaşık 85 milyon olan Türkiye’nin nüfusunun üçte birinden fazlası hatta neredeyse yarısı bireysel silahlı olarak görünüyor. Bazı evlerde ise birden fazla silah bulunuyor. Silah edinim sayısı da her yıl yüzde 3.5 oranında artıyor.
silah kaçakçılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
TÜRKİYE
Ruhsatsız silah taşımakla ilgili 'emsal tutuklama' kararı: 'Silahla işlenen suçlar arttı. Öncül suç teşkil ediyor'
28 Ekim, 11:54
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