https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/islam-memis-2025te-altin-bitcoin-savasina-hazir-olun-dedi-ve-uyardi-tek-kaybeden-olacak-1090339264.html
İslam Memiş 2025'te 'altın-Bitcoin savaşına hazır olun' dedi ve uyardı 'Tek kaybeden olacak'
İslam Memiş 2025'te 'altın-Bitcoin savaşına hazır olun' dedi ve uyardı 'Tek kaybeden olacak'
Sputnik Türkiye
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından yükselişe geçen bitcoine ve düşüşe geçen altına ilişkin "2025 itibariyle... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T15:03+0300
2024-11-13T15:03+0300
2024-11-13T15:03+0300
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Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakması ve kripto yanlısı temsilcilerin yer aldığı bir Kongre beklentisiyle tarihi zirvelerini gördü.Piyasa uzmanı İslam Memiş "Trump seçildikten sonra kripto para yatırımcıları bayram ederken, altın yatırımcıları üzgün" diyerek önümüzdeki süreci değerlendirdi:Altın mı Bitcoin mi kazandırır?İslam Memiş, hem altın sahiplerinin hem de bitcoin yatırımcılarının 2025'te kazanacağını söyledi ve şunları ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/bitcoin-rekor-kirdi-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesine-ulasti-1090275467.html
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İslam Memiş 2025'te 'altın-Bitcoin savaşına hazır olun' dedi ve uyardı 'Tek kaybeden olacak'
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından yükselişe geçen bitcoine ve düşüşe geçen altına ilişkin "2025 itibariyle Altın-Bitcoin savaşı yeniden başlar" dedi ve "Bu yarışın kazananı bu iki varlığın sahibi olur" diye de ekledi.
Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakması ve kripto yanlısı temsilcilerin yer aldığı bir Kongre beklentisiyle tarihi zirvelerini gördü.
Piyasa uzmanı İslam Memiş "Trump seçildikten sonra kripto para yatırımcıları bayram ederken, altın yatırımcıları üzgün" diyerek önümüzdeki süreci değerlendirdi:
"Kişisel öngörüm şu 2025'de Bitcoin-Altın savaşına hazır olun. Kripto para piyasasındaki yatırımcılar sabrı öğrendi. 3 yıldır sabırla zararlarının kapanması beklediler. Rakamsal olarak kazanmış olabilir ama zaman zararı ayrı bir konu. Son iki haftadır altın satanlar kripto para satın aldı. Modern teknolojide dünya genelindeki sanal işlemler öyle diyor. Peki Bitcoin-Altın savaşı neden olur, kim kazanır? Akıllı adam, ne zaman ne kazanacağını biliyor. Donald Trump ve Elon Musk'ın el ele vererek bu piyasayı coşturacağına kesin gözüyle bakıyorum. Hatta Bitcoin 2025'te 100 bin dolar seviyesinin üzerini test edebilir diye tahmin ediyorum."
Altın mı Bitcoin mi kazandırır?
İslam Memiş, hem altın sahiplerinin hem de bitcoin yatırımcılarının 2025'te kazanacağını söyledi ve şunları ekledi:
2025 itibariyle Altın-Bitcoin savaşı yeniden başlar. Altın-Bitcoin kıyaslaması yeniden alevlenir. 2025'de en çok Altın-Bitcoin arasında takas gerçekleşir. Gençler Bitcoin'den, gelenekçiler Altın'dan vazgeçmez. Bu yarışın kazananı bu iki varlığın sahibi olur. Kaybedeni ise kenarda izleyen olacak.