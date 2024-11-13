İslam Memiş 2025'te 'altın-Bitcoin savaşına hazır olun' dedi ve uyardı 'Tek kaybeden olacak'

"Kişisel öngörüm şu 2025'de Bitcoin-Altın savaşına hazır olun. Kripto para piyasasındaki yatırımcılar sabrı öğrendi. 3 yıldır sabırla zararlarının kapanması beklediler. Rakamsal olarak kazanmış olabilir ama zaman zararı ayrı bir konu. Son iki haftadır altın satanlar kripto para satın aldı. Modern teknolojide dünya genelindeki sanal işlemler öyle diyor. Peki Bitcoin-Altın savaşı neden olur, kim kazanır? Akıllı adam, ne zaman ne kazanacağını biliyor. Donald Trump ve Elon Musk'ın el ele vererek bu piyasayı coşturacağına kesin gözüyle bakıyorum. Hatta Bitcoin 2025'te 100 bin dolar seviyesinin üzerini test edebilir diye tahmin ediyorum."