https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/hindistanda-guvenlik-gucleri-maocular-ile-catisti-10-olu--1090711118.html
Hindistan'da güvenlik güçleri Maocular ile çatıştı: 10 ölü
Hindistan'da güvenlik güçleri Maocular ile çatıştı: 10 ölü
Sputnik Türkiye
Hindistan'da güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmada 10 Maocu eylemci hayatını kaybetti. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T16:34+0300
2024-11-22T16:34+0300
2024-11-22T16:37+0300
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komünist
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hindistan halk partisi (bjp)
hindistan başbakanı narendra modi
çatışma
silahlı çatışma
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Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleriyle Maocular arasında çıkan çatışmada 10 kişi öldürüldü. Hindustan Times’ın haberine göre, emniyet yetkilileri, gruplara yönelik operasyon yürüten güvenlik güçlerinin ormanlık alanda Maocu gruplarla çatışmaya girdiğini belirtti. Operasyonda çok sayıda silah ile patlayıcının ele geçirildiği bildirildi. Amaçları ne? Maocu isyancılar, Çin’in devrimci lideri Mao Zedong’dan ilham alarak 1967’den bu yana Hindistan’ın kuzey, doğu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Kendilerini 'Naksalit' olarak adlandıran bu gruplar, adlarını Batı Bengal’deki Naksalbari köyünde başlayan ayaklanmadan alıyor. İsyancılar, kabile halkları ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için mücadele ettiklerini savunuyor. Güney Asya Terörizm Portalı’nın verilerine göre, 1999’dan bu yana güvenlik güçleri ile isyancılar arasında yaşanan çatışmalarda 8 bini sivil olmak üzere 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/londradaki-abd-buyukelciligi-onunde-supheli-paket-panigi-1090711957.html
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mao zedong, komünist, çin komünist partisi (çkp), komünist parti, hindistan, hindistan halk partisi (bjp), hindistan başbakanı narendra modi, çatışma, silahlı çatışma
mao zedong, komünist, çin komünist partisi (çkp), komünist parti, hindistan, hindistan halk partisi (bjp), hindistan başbakanı narendra modi, çatışma, silahlı çatışma
Hindistan'da güvenlik güçleri Maocular ile çatıştı: 10 ölü
16:34 22.11.2024 (güncellendi: 16:37 22.11.2024)
Hindistan'da güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmada 10 Maocu eylemci hayatını kaybetti.
Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleriyle Maocular arasında çıkan çatışmada 10 kişi öldürüldü. Hindustan Times’ın haberine göre, emniyet yetkilileri, gruplara yönelik operasyon yürüten güvenlik güçlerinin ormanlık alanda Maocu gruplarla çatışmaya girdiğini belirtti. Operasyonda çok sayıda silah ile patlayıcının ele geçirildiği bildirildi.
Maocu isyancılar, Çin’in devrimci lideri Mao Zedong’dan ilham alarak 1967’den bu yana Hindistan’ın kuzey, doğu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Kendilerini 'Naksalit' olarak adlandıran bu gruplar, adlarını Batı Bengal’deki Naksalbari köyünde başlayan ayaklanmadan alıyor.
İsyancılar, kabile halkları ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için mücadele ettiklerini savunuyor.
Güney Asya Terörizm Portalı’nın verilerine göre, 1999’dan bu yana güvenlik güçleri ile isyancılar arasında yaşanan çatışmalarda 8 bini sivil olmak üzere 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.