https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/hindistanda-guvenlik-gucleri-maocular-ile-catisti-10-olu--1090711118.html

Hindistan'da güvenlik güçleri Maocular ile çatıştı: 10 ölü

Hindistan'da güvenlik güçleri Maocular ile çatıştı: 10 ölü

Sputnik Türkiye

Hindistan'da güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmada 10 Maocu eylemci hayatını kaybetti. 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T16:34+0300

2024-11-22T16:34+0300

2024-11-22T16:37+0300

dünya

mao zedong

komünist

çin komünist partisi (çkp)

komünist parti

hindistan

hindistan halk partisi (bjp)

hindistan başbakanı narendra modi

çatışma

silahlı çatışma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090710961_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_493d18b46eba716135c18d0b936da1c1.jpg

Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleriyle Maocular arasında çıkan çatışmada 10 kişi öldürüldü. Hindustan Times’ın haberine göre, emniyet yetkilileri, gruplara yönelik operasyon yürüten güvenlik güçlerinin ormanlık alanda Maocu gruplarla çatışmaya girdiğini belirtti. Operasyonda çok sayıda silah ile patlayıcının ele geçirildiği bildirildi. Amaçları ne? Maocu isyancılar, Çin’in devrimci lideri Mao Zedong’dan ilham alarak 1967’den bu yana Hindistan’ın kuzey, doğu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Kendilerini 'Naksalit' olarak adlandıran bu gruplar, adlarını Batı Bengal’deki Naksalbari köyünde başlayan ayaklanmadan alıyor. İsyancılar, kabile halkları ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için mücadele ettiklerini savunuyor. Güney Asya Terörizm Portalı’nın verilerine göre, 1999’dan bu yana güvenlik güçleri ile isyancılar arasında yaşanan çatışmalarda 8 bini sivil olmak üzere 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/londradaki-abd-buyukelciligi-onunde-supheli-paket-panigi-1090711957.html

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mao zedong, komünist, çin komünist partisi (çkp), komünist parti, hindistan, hindistan halk partisi (bjp), hindistan başbakanı narendra modi, çatışma, silahlı çatışma