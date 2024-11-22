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SON DAKİKA | Çorluspor 1947'nin teknik direktörü silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Hindistan'da güvenlik güçleri Maocular ile çatıştı: 10 ölü
Hindistan'da güvenlik güçleri Maocular ile çatıştı: 10 ölü
Sputnik Türkiye
Hindistan'da güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmada 10 Maocu eylemci hayatını kaybetti. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T16:34+0300
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Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleriyle Maocular arasında çıkan çatışmada 10 kişi öldürüldü. Hindustan Times’ın haberine göre, emniyet yetkilileri, gruplara yönelik operasyon yürüten güvenlik güçlerinin ormanlık alanda Maocu gruplarla çatışmaya girdiğini belirtti. Operasyonda çok sayıda silah ile patlayıcının ele geçirildiği bildirildi. Amaçları ne? Maocu isyancılar, Çin’in devrimci lideri Mao Zedong’dan ilham alarak 1967’den bu yana Hindistan’ın kuzey, doğu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Kendilerini 'Naksalit' olarak adlandıran bu gruplar, adlarını Batı Bengal’deki Naksalbari köyünde başlayan ayaklanmadan alıyor. İsyancılar, kabile halkları ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için mücadele ettiklerini savunuyor. Güney Asya Terörizm Portalı’nın verilerine göre, 1999’dan bu yana güvenlik güçleri ile isyancılar arasında yaşanan çatışmalarda 8 bini sivil olmak üzere 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/londradaki-abd-buyukelciligi-onunde-supheli-paket-panigi-1090711957.html
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mao zedong, komünist, çin komünist partisi (çkp), komünist parti, hindistan, hindistan halk partisi (bjp), hindistan başbakanı narendra modi, çatışma, silahlı çatışma
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Hindistan'da güvenlik güçleri Maocular ile çatıştı: 10 ölü

16:34 22.11.2024 (güncellendi: 16:37 22.11.2024)
© AP Photo / Eugene HoshikoMao
Mao - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Hindistan'da güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmada 10 Maocu eylemci hayatını kaybetti.
Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleriyle Maocular arasında çıkan çatışmada 10 kişi öldürüldü. Hindustan Times’ın haberine göre, emniyet yetkilileri, gruplara yönelik operasyon yürüten güvenlik güçlerinin ormanlık alanda Maocu gruplarla çatışmaya girdiğini belirtti. Operasyonda çok sayıda silah ile patlayıcının ele geçirildiği bildirildi.

Amaçları ne?

Maocu isyancılar, Çin’in devrimci lideri Mao Zedong’dan ilham alarak 1967’den bu yana Hindistan’ın kuzey, doğu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Kendilerini 'Naksalit' olarak adlandıran bu gruplar, adlarını Batı Bengal’deki Naksalbari köyünde başlayan ayaklanmadan alıyor.
İsyancılar, kabile halkları ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için mücadele ettiklerini savunuyor.
Güney Asya Terörizm Portalı’nın verilerine göre, 1999’dan bu yana güvenlik güçleri ile isyancılar arasında yaşanan çatışmalarda 8 bini sivil olmak üzere 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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