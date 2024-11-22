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Hastanede tüyler ürperten olay: Hastanın gözleri kayboldu, doktorlar fareleri suçladı
Hastanede tüyler ürperten olay: Hastanın gözleri kayboldu, doktorlar fareleri suçladı
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Bihar eyaletinde silahlı saldırıda ölen bir adamın cesedi morgdan ailesine teslim edildiğinde sol gözünün kaybolduğu fark edildi. Doktorlar... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T15:21+0300
2024-11-22T15:21+0300
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Hindistan’ın Bihar eyaletinde yaşanan olay, ülkede şok etkisi yarattı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fantush Kumar, otopsi için götürüldüğü Nalanda Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda ailesine teslim edildiğinde sol gözü yerinde yoktu. Aile, cesedin yanında bir cerrahi bıçak bulduklarını iddia ederek, gözün çalındığını ileri sürdü ve polis şikayetinde bulundu.Doktorların savunması: 'Fareler kemirmiş olabilir'Ailenin suçlamalarına karşı açıklama yapan hastane doktorları, kayıp gözün fareler tarafından kemirilmiş olabileceğini savundu. Ancak bu savunma, ne aileyi ne de kamuoyunu tatmin etti. Sosyal medyada hızla yayılan olay, kısa sürede hastane yönetimini harekete geçirdi.Soruşturma başlatıldı: Güvenlik kameraları i̇ncelenecekOlayın yankı bulmasının ardından hastane yönetimi, detaylı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Güvenlik kameraları incelenecek, otopsiyi gerçekleştiren doktorların ifadelerine başvurulacak. Ayrıca, morgda çalışan personelin ihmalkarlıkla ilgili sorgulanacağı belirtildi.Toplumda hastane güvenliği tepkisiHindistan basını, olayın geniş yankı bulduğunu ve toplumda hastane güvenliği ile ilgili ciddi endişeler doğurduğunu aktardı. Nalanda Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yönelik ihmalkarlık ve etik ihlallerine dair eleştiriler artarken, olayın aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması için çağrılar yapılıyor.Tartışmalar büyüyor: Fare mi, i̇hmal mi?Kamuoyunda, kayıp göz vakasıyla ilgili iki ihtimal üzerinde duruluyor: Doktorların iddia ettiği gibi farelerin mi yoksa kasıtlı bir insan müdahalesinin mi söz konusu olduğu... Güvenlik kameraları ve adli tıp raporları, bu esrarengiz olayın çözümünde kilit rol oynayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/turkiyenin-antik-gizem-dolu-yerleri-antik-sifa-kaynaklari-mi-yoksa-uzaylilarinizlerimi-1090695094.html
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göz, göz, fare, dünya, morg, kayıp, doktor, hindistan

Hastanede tüyler ürperten olay: Hastanın gözleri kayboldu, doktorlar fareleri suçladı

15:21 22.11.2024
© AP Photo / Joseph. B. FrederickAaron James
Aaron James - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Joseph. B. Frederick
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Hindistan'ın Bihar eyaletinde silahlı saldırıda ölen bir adamın cesedi morgdan ailesine teslim edildiğinde sol gözünün kaybolduğu fark edildi. Doktorlar, kaybolan gözü farelerin yediğini iddia ederken, aile hastane personelini suçladı. Ülkede büyük tepki çeken olay, soruşturma başlatılmasına neden oldu.
Hindistan’ın Bihar eyaletinde yaşanan olay, ülkede şok etkisi yarattı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fantush Kumar, otopsi için götürüldüğü Nalanda Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda ailesine teslim edildiğinde sol gözü yerinde yoktu. Aile, cesedin yanında bir cerrahi bıçak bulduklarını iddia ederek, gözün çalındığını ileri sürdü ve polis şikayetinde bulundu.

Doktorların savunması: 'Fareler kemirmiş olabilir'

Ailenin suçlamalarına karşı açıklama yapan hastane doktorları, kayıp gözün fareler tarafından kemirilmiş olabileceğini savundu. Ancak bu savunma, ne aileyi ne de kamuoyunu tatmin etti. Sosyal medyada hızla yayılan olay, kısa sürede hastane yönetimini harekete geçirdi.

Soruşturma başlatıldı: Güvenlik kameraları i̇ncelenecek

Olayın yankı bulmasının ardından hastane yönetimi, detaylı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Güvenlik kameraları incelenecek, otopsiyi gerçekleştiren doktorların ifadelerine başvurulacak. Ayrıca, morgda çalışan personelin ihmalkarlıkla ilgili sorgulanacağı belirtildi.

Toplumda hastane güvenliği tepkisi

Hindistan basını, olayın geniş yankı bulduğunu ve toplumda hastane güvenliği ile ilgili ciddi endişeler doğurduğunu aktardı. Nalanda Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yönelik ihmalkarlık ve etik ihlallerine dair eleştiriler artarken, olayın aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması için çağrılar yapılıyor.

Tartışmalar büyüyor: Fare mi, i̇hmal mi?

Kamuoyunda, kayıp göz vakasıyla ilgili iki ihtimal üzerinde duruluyor: Doktorların iddia ettiği gibi farelerin mi yoksa kasıtlı bir insan müdahalesinin mi söz konusu olduğu... Güvenlik kameraları ve adli tıp raporları, bu esrarengiz olayın çözümünde kilit rol oynayacak.
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