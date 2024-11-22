https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/gss-prim-borclarina-af-mi-geliyor-yeni-torba-yasa-hazirligi-tarih-verildi-1090684779.html
GSS prim borçlarına af mı geliyor? Yeni torba yasa hazırlığı, tarih verildi
GSS prim borçlarına af mı geliyor? Yeni torba yasa hazırlığı, tarih verildi
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Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için 1 Ocak 2012'den bu yana Genel Sağlık Sigortası uygulanıyor. Sisteme borcu olan vatandaşların 1 Ocak itibarıyla sağlık... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T07:56+0300
2024-11-22T07:56+0300
2024-11-22T07:56+0300
gss
sağlik
genel sağlık sigortası
prim borcu
gss prim borcu
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Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında bulunuyor ve brüt asgari ücretin yüzde 3’üne karşılık gelen tutarda aylık prim ödemeleri gerekiyor. 2024 yılı için bu tutar 600 lira olarak belirlenmişti. Sisteme borcu olan vatandaşların 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erecek. AK Parti'de GSS prim borçlarıyla ilgili hazırlık yapıldığı belirtildi. Torba yasa teklifinde GSS prim borçlularına af gelmesi bekleniyor.GSS borçlarına af mı gelecek?Hürriyet'in haberine göre, önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacak ve yaklaşık dokuz maddeden oluşması planlanan teklifle, Genel Sağlık Sigortası prim borçları tahsil edilmeyecek. 10 yıllık zaman aşımı süresi 1 Ocak 2025’te dolacak olan GSS prim borçları affından yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı öğrenildi. Bu düzenleme ile devlet, 250 milyon TL’lik alacağından vazgeçecek. Yine, teklif ile il merkezlerinde iş güvenliği ve sağlığı alanında ihtisaslaşmış önemli bir çatı kurması planlanıyor. Bu kapsamda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm genel ve düzenleyici raporlar ÇASMER adı altında kurulacak merkezlerden alınabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sifir-faizli-kredide-rakam-artti-daha-fazla-getiri-icin-yeni-yontem-buldular-1090684668.html
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gss, genel sağlık sigortası, prim borcu, gss prim borcu, af
GSS prim borçlarına af mı geliyor? Yeni torba yasa hazırlığı, tarih verildi
Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için 1 Ocak 2012'den bu yana Genel Sağlık Sigortası uygulanıyor. Sisteme borcu olan vatandaşların 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erecekti. Şimdi ise GSS prim borçlarının affedilmesi gündeme geldi. Peki, GSS borçlarına af mı geliyor? Genel Sağlık Sigortası borçları ertelenecek mi?
Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında bulunuyor ve brüt asgari ücretin yüzde 3’üne karşılık gelen tutarda aylık prim ödemeleri gerekiyor. 2024 yılı için bu tutar 600 lira olarak belirlenmişti. Sisteme borcu olan vatandaşların 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erecek. AK Parti'de GSS prim borçlarıyla ilgili hazırlık yapıldığı belirtildi. Torba yasa teklifinde GSS prim borçlularına af gelmesi bekleniyor.
GSS borçlarına af mı gelecek?
Hürriyet'in haberine göre, önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacak ve yaklaşık dokuz maddeden oluşması planlanan teklifle, Genel Sağlık Sigortası prim borçları tahsil edilmeyecek. 10 yıllık zaman aşımı süresi 1 Ocak 2025’te dolacak olan GSS prim borçları affından yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı öğrenildi.
Bu düzenleme ile devlet, 250 milyon TL’lik alacağından vazgeçecek. Yine, teklif ile il merkezlerinde iş güvenliği ve sağlığı alanında ihtisaslaşmış önemli bir çatı kurması planlanıyor. Bu kapsamda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm genel ve düzenleyici raporlar ÇASMER adı altında kurulacak merkezlerden alınabilecek.