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Göç İdaresi Başkanlığı iddialara yanıt verdi: Türkiye'de kaç Suriyeli var?
Göç İdaresi Başkanlığı iddialara yanıt verdi: Türkiye'de kaç Suriyeli var?
Sputnik Türkiye
Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, ülkedeki yabancı... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T17:22+0300
2024-11-22T17:22+0300
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Göç İdaresi Başkanlığı, “Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısıyla ilgili ortaya atılan gerçek dışı iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır" cümlesinin yer aldığı bir açıklama yayımladı.Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen tüm iş ve işlemler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak yapıldığı belirtilen açıklamada şu cümlelere yer verildi:
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göç idaresi başkanlığı, göç idaresi başkanlığı suriyeli sayısı, türkiye'deki resmi suriyeli sayısı, türkiye'deki suriyeli sayısı
göç idaresi başkanlığı, göç idaresi başkanlığı suriyeli sayısı, türkiye'deki resmi suriyeli sayısı, türkiye'deki suriyeli sayısı

Göç İdaresi Başkanlığı iddialara yanıt verdi: Türkiye'de kaç Suriyeli var?

17:22 22.11.2024
© AAGöç İdaresi Başkanlığı
Göç İdaresi Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AA
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Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, ülkedeki yabancı sayısının şeffaf bir şekilde internet sitesinden paylaşıldığını bildirdi.
Göç İdaresi Başkanlığı, “Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısıyla ilgili ortaya atılan gerçek dışı iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır" cümlesinin yer aldığı bir açıklama yayımladı.
Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen tüm iş ve işlemler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak yapıldığı belirtilen açıklamada şu cümlelere yer verildi:
Geçici koruma kapsamındaki yabancıların kayıt işlemleri de Geçici Koruma Yönetmeliği'nin 21. maddesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bahse konu maddede geçici korumadan yararlananların Türkiye’de doğan çocuklarının geçici koruma kayıtlarının en kısa sürede yapılması hüküm altına alınmaktadır. Bu kapsamda İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından hastaneden alınan doğum bildirim formu ve ilgili diğer evraklar ile birlikte yeni doğan çocuğun kaydı, tüm bilgileri içerecek şekilde GöçNet veri tabanı sistemine işlenmekte ve söz konusu çocuklara yabancı kimlik numarasını içeren Geçici Koruma Kimlik Belgesi düzenlenmektedir. Yukarıdaki açıklamadan anlaşılacağı üzere ülkemizdeki geçici koruma altında bulunan 2 milyon 935 bin 742 Suriyeli sayısının içerisinde geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye’de doğan çocukları da yer almaktadır. Başkanlığımız tarafından şeffaf bir şekilde internet sitesinden paylaşılan ve her hafta düzenli olarak güncellenen ülkemizdeki yabancı sayılarının dışında kamuoyu ile paylaşılan sayıların tamamı gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur.
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