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Genç futbolcu Cenk Doğan kaza yaptı: Üst geçidin ayağına çarptı
Genç futbolcu Cenk Doğan kaza yaptı: Üst geçidin ayağına çarptı
Sputnik Türkiye
Kırklarelisporlu genç futbolcu Cenk Doğan, trafik kazası geçirdi. Doğan, aracıyla üst geçidin ayağına çarptı. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T11:02+0300
2024-11-22T11:02+0300
türkiye
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Kırklareli Lüleburgaz'da meydana gelen trafik kazasında Kırklarelispor oyuncusu Cenk Doğan yaralandı. Kendi kullandığı araçla köprünün ayağına çarpan Doğan, hastanede tedavi altına alındı. Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor oyuncusu Cenk Doğan'ın kullandığı otomobil, Ahmetbey beldesi yakınlarında üst geçidin ayağına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kulübünden açıklama yapıldı​​​​​​​Kırklarelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Cenk Doğan, bugün Lüleburgaz yolunda araç seyir halindeyken havanın yağışlı olmasından dolayı kaza geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa süre yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/eskisehirde-yolcu-otobusu-devrildi-1-kisi-oldu-cok-sayida-yarali-var-1090505560.html
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trafik kazası, cenk doğan
trafik kazası, cenk doğan

Genç futbolcu Cenk Doğan kaza yaptı: Üst geçidin ayağına çarptı

11:02 22.11.2024
© Lüleburgaz BelediyesiCenk Doğan
Cenk Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© Lüleburgaz Belediyesi
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Kırklarelisporlu genç futbolcu Cenk Doğan, trafik kazası geçirdi. Doğan, aracıyla üst geçidin ayağına çarptı.
Kırklareli Lüleburgaz'da meydana gelen trafik kazasında Kırklarelispor oyuncusu Cenk Doğan yaralandı. Kendi kullandığı araçla köprünün ayağına çarpan Doğan, hastanede tedavi altına alındı.
Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor oyuncusu Cenk Doğan'ın kullandığı otomobil, Ahmetbey beldesi yakınlarında üst geçidin ayağına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kulübünden açıklama yapıldı

​​​​​​​Kırklarelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Cenk Doğan, bugün Lüleburgaz yolunda araç seyir halindeyken havanın yağışlı olmasından dolayı kaza geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa süre yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.
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