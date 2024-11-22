https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/genc-futbolcu-cenk-dogan-kaza-yapti-ust-gecidin-ayagina-carpti-1090691269.html
Genç futbolcu Cenk Doğan kaza yaptı: Üst geçidin ayağına çarptı
Genç futbolcu Cenk Doğan kaza yaptı: Üst geçidin ayağına çarptı
Sputnik Türkiye
Kırklarelisporlu genç futbolcu Cenk Doğan, trafik kazası geçirdi. Doğan, aracıyla üst geçidin ayağına çarptı. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T11:02+0300
2024-11-22T11:02+0300
2024-11-22T11:02+0300
türkiye
trafik kazası
cenk doğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090691099_47:0:1827:1001_1920x0_80_0_0_54ba88f743a7007b85189139697ac215.jpg
Kırklareli Lüleburgaz'da meydana gelen trafik kazasında Kırklarelispor oyuncusu Cenk Doğan yaralandı. Kendi kullandığı araçla köprünün ayağına çarpan Doğan, hastanede tedavi altına alındı. Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor oyuncusu Cenk Doğan'ın kullandığı otomobil, Ahmetbey beldesi yakınlarında üst geçidin ayağına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kulübünden açıklama yapıldıKırklarelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Cenk Doğan, bugün Lüleburgaz yolunda araç seyir halindeyken havanın yağışlı olmasından dolayı kaza geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa süre yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/eskisehirde-yolcu-otobusu-devrildi-1-kisi-oldu-cok-sayida-yarali-var-1090505560.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090691099_269:0:1604:1001_1920x0_80_0_0_834a0301fb4672d6cee72841f6d97eda.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trafik kazası, cenk doğan
trafik kazası, cenk doğan
Genç futbolcu Cenk Doğan kaza yaptı: Üst geçidin ayağına çarptı
Kırklarelisporlu genç futbolcu Cenk Doğan, trafik kazası geçirdi. Doğan, aracıyla üst geçidin ayağına çarptı.
Kırklareli Lüleburgaz'da meydana gelen trafik kazasında Kırklarelispor oyuncusu Cenk Doğan yaralandı. Kendi kullandığı araçla köprünün ayağına çarpan Doğan, hastanede tedavi altına alındı.
Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor oyuncusu Cenk Doğan'ın kullandığı otomobil, Ahmetbey beldesi yakınlarında üst geçidin ayağına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kulübünden açıklama yapıldı
Kırklarelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Cenk Doğan, bugün Lüleburgaz yolunda araç seyir halindeyken havanın yağışlı olmasından dolayı kaza geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa süre yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.