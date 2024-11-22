https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/genc-futbolcu-cenk-dogan-kaza-yapti-ust-gecidin-ayagina-carpti-1090691269.html

Genç futbolcu Cenk Doğan kaza yaptı: Üst geçidin ayağına çarptı

Genç futbolcu Cenk Doğan kaza yaptı: Üst geçidin ayağına çarptı

Sputnik Türkiye

Kırklarelisporlu genç futbolcu Cenk Doğan, trafik kazası geçirdi. Doğan, aracıyla üst geçidin ayağına çarptı. 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T11:02+0300

2024-11-22T11:02+0300

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türkiye

trafik kazası

cenk doğan

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Kırklareli Lüleburgaz'da meydana gelen trafik kazasında Kırklarelispor oyuncusu Cenk Doğan yaralandı. Kendi kullandığı araçla köprünün ayağına çarpan Doğan, hastanede tedavi altına alındı. Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor oyuncusu Cenk Doğan'ın kullandığı otomobil, Ahmetbey beldesi yakınlarında üst geçidin ayağına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kulübünden açıklama yapıldı​​​​​​​Kırklarelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Cenk Doğan, bugün Lüleburgaz yolunda araç seyir halindeyken havanın yağışlı olmasından dolayı kaza geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa süre yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

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trafik kazası, cenk doğan