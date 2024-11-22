https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/gazzede-bir-bebek-enkaz-altindan-cikarildi-bebek-oldu-baba-felcli-ogluyla-yalniz-kaldilar-1090716947.html

Gazze'de bir bebek enkaz altından çıkarıldı: Bebek öldü, baba felçli oğluyla yalnız kaldılar

Gazze'de bir bebek enkaz altından çıkarıldı: Bebek öldü, baba felçli oğluyla yalnız kaldılar

Sputnik Türkiye

Sputnik muhabiri, Han Yunus'ta bir bebeğin enkaz altından kurtarıldığı anı görüntüledi. Çocuk uzun süre hastanede kaldı ancak hayatını kaybetti. Sputnik... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

video

israil-filistin

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

han yunus

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El-Fara ailesinin Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta bulunan beş katlı evi vurulduktan sonra bebek Muhammed mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Sputnik muhabiri, bebek Muhammed'in enkaz altından canlı çıkarıldığı anı görüntüledi. Sputnik daha sonra onun tedavi sürecini takip etti. Uzun süre hastanede kalan bebek ciddi bir tedavi için yurtdışına gönderilmeyi bekledi. Ancak tahliye edilmedi ve bebek hayatını kaybetti. Saldırıdan sağ kurtulan tek çocuk Farid oldu. Aldığı yaralar nedeniyle şu anda durumu çok ciddi. Sputnik muhabiri, mucize sonucu hayatta kalan baba ile konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/gazze-seridinde-aclik-var-torunum-benden-yemek-istedi-ama-ona-verecek-yemek-bulamiyorum-1090621945.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

han yunus

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Gazze'de bir bebek enkaz altından çıkarıldı: Bebek öldü, baba felçli oğluyla yalnız kaldılar Sputnik Türkiye Gazze'de bir bebek enkaz altından çıkarıldı: Bebek öldü, baba felçli oğluyla yalnız kaldılar 2024-11-22T20:08+0300 true PT3M05S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, israil-filistin, israil, filistin, gazze, gazze şeridi, han yunus