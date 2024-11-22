https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/gazzede-bir-bebek-enkaz-altindan-cikarildi-bebek-oldu-baba-felcli-ogluyla-yalniz-kaldilar-1090716947.html
Gazze'de bir bebek enkaz altından çıkarıldı: Bebek öldü, baba felçli oğluyla yalnız kaldılar
Gazze'de bir bebek enkaz altından çıkarıldı: Bebek öldü, baba felçli oğluyla yalnız kaldılar
Sputnik Türkiye
Sputnik muhabiri, Han Yunus'ta bir bebeğin enkaz altından kurtarıldığı anı görüntüledi. Çocuk uzun süre hastanede kaldı ancak hayatını kaybetti. Sputnik... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T20:08+0300
2024-11-22T20:08+0300
2024-11-22T20:08+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
han yunus
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El-Fara ailesinin Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta bulunan beş katlı evi vurulduktan sonra bebek Muhammed mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Sputnik muhabiri, bebek Muhammed'in enkaz altından canlı çıkarıldığı anı görüntüledi. Sputnik daha sonra onun tedavi sürecini takip etti. Uzun süre hastanede kalan bebek ciddi bir tedavi için yurtdışına gönderilmeyi bekledi. Ancak tahliye edilmedi ve bebek hayatını kaybetti. Saldırıdan sağ kurtulan tek çocuk Farid oldu. Aldığı yaralar nedeniyle şu anda durumu çok ciddi. Sputnik muhabiri, mucize sonucu hayatta kalan baba ile konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/gazze-seridinde-aclik-var-torunum-benden-yemek-istedi-ama-ona-verecek-yemek-bulamiyorum-1090621945.html
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filistin
gazze
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Gazze'de bir bebek enkaz altından çıkarıldı: Bebek öldü, baba felçli oğluyla yalnız kaldılar
Sputnik Türkiye
Gazze'de bir bebek enkaz altından çıkarıldı: Bebek öldü, baba felçli oğluyla yalnız kaldılar
2024-11-22T20:08+0300
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video, israil-filistin, israil, filistin, gazze, gazze şeridi, han yunus
video, israil-filistin, israil, filistin, gazze, gazze şeridi, han yunus
Gazze'de bir bebek enkaz altından çıkarıldı: Bebek öldü, baba felçli oğluyla yalnız kaldılar
Sputnik muhabiri, Han Yunus'ta bir bebeğin enkaz altından kurtarıldığı anı görüntüledi. Çocuk uzun süre hastanede kaldı ancak hayatını kaybetti. Sputnik, İsrail saldırısında yaralanan felçli oğluyla yalnız kalan babayla konuştu.
El-Fara ailesinin Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta bulunan beş katlı evi vurulduktan sonra bebek Muhammed mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Sputnik muhabiri, bebek Muhammed'in enkaz altından canlı çıkarıldığı anı görüntüledi. Sputnik daha sonra onun tedavi sürecini takip etti. Uzun süre hastanede kalan bebek ciddi bir tedavi için yurtdışına gönderilmeyi bekledi. Ancak tahliye edilmedi ve bebek hayatını kaybetti. Saldırıdan sağ kurtulan tek çocuk Farid oldu. Aldığı yaralar nedeniyle şu anda durumu çok ciddi.
Sputnik muhabiri, mucize sonucu hayatta kalan baba ile konuştu.