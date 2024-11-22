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Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: 'Oreşnik sistemlerinin testlerine devam edeceğiz'
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/gazzede-bir-bebek-enkaz-altindan-cikarildi-bebek-oldu-baba-felcli-ogluyla-yalniz-kaldilar-1090716947.html
Gazze'de bir bebek enkaz altından çıkarıldı: Bebek öldü, baba felçli oğluyla yalnız kaldılar
Gazze'de bir bebek enkaz altından çıkarıldı: Bebek öldü, baba felçli oğluyla yalnız kaldılar
Sputnik Türkiye
Sputnik muhabiri, Han Yunus'ta bir bebeğin enkaz altından kurtarıldığı anı görüntüledi. Çocuk uzun süre hastanede kaldı ancak hayatını kaybetti. Sputnik... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T20:08+0300
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israil- filistin çatışması
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El-Fara ailesinin Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta bulunan beş katlı evi vurulduktan sonra bebek Muhammed mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Sputnik muhabiri, bebek Muhammed'in enkaz altından canlı çıkarıldığı anı görüntüledi. Sputnik daha sonra onun tedavi sürecini takip etti. Uzun süre hastanede kalan bebek ciddi bir tedavi için yurtdışına gönderilmeyi bekledi. Ancak tahliye edilmedi ve bebek hayatını kaybetti. Saldırıdan sağ kurtulan tek çocuk Farid oldu. Aldığı yaralar nedeniyle şu anda durumu çok ciddi. Sputnik muhabiri, mucize sonucu hayatta kalan baba ile konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/gazze-seridinde-aclik-var-torunum-benden-yemek-istedi-ama-ona-verecek-yemek-bulamiyorum-1090621945.html
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Gazze'de bir bebek enkaz altından çıkarıldı: Bebek öldü, baba felçli oğluyla yalnız kaldılar
Sputnik Türkiye
Gazze'de bir bebek enkaz altından çıkarıldı: Bebek öldü, baba felçli oğluyla yalnız kaldılar
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video, israil-filistin, israil, filistin, gazze, gazze şeridi, han yunus
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Gazze'de bir bebek enkaz altından çıkarıldı: Bebek öldü, baba felçli oğluyla yalnız kaldılar

20:08 22.11.2024
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Sputnik muhabiri, Han Yunus'ta bir bebeğin enkaz altından kurtarıldığı anı görüntüledi. Çocuk uzun süre hastanede kaldı ancak hayatını kaybetti. Sputnik, İsrail saldırısında yaralanan felçli oğluyla yalnız kalan babayla konuştu.
El-Fara ailesinin Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta bulunan beş katlı evi vurulduktan sonra bebek Muhammed mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Sputnik muhabiri, bebek Muhammed'in enkaz altından canlı çıkarıldığı anı görüntüledi. Sputnik daha sonra onun tedavi sürecini takip etti. Uzun süre hastanede kalan bebek ciddi bir tedavi için yurtdışına gönderilmeyi bekledi. Ancak tahliye edilmedi ve bebek hayatını kaybetti. Saldırıdan sağ kurtulan tek çocuk Farid oldu. Aldığı yaralar nedeniyle şu anda durumu çok ciddi.
Sputnik muhabiri, mucize sonucu hayatta kalan baba ile konuştu.
Gazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’ - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
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