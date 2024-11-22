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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/eski-sbu-gorevlisi-ukrayna-istihbarati-bati-tarafindan-kontrol-ediliyor-1090690786.html
Eski SBU görevlisi: Ukrayna istihbaratı Batı tarafından kontrol ediliyor
Eski SBU görevlisi: Ukrayna istihbaratı Batı tarafından kontrol ediliyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) eski görevlisi Aleksandr Mazur, SBU’nun tüm yöneticilerinin Batılı istihbarat servislerine rapor verdiğini belirtti. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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Sputnik’e konuşan Mazur, “SBU komutanlarının tamamı Batılı istihbarat servislerine rapor veriyor” ifadesini kullandı.Mazur, “Tüm daire başkanları, tüm başkan yardımcıları ve bizzat SBU başkanı, hepsi doğrudan Batılı ülkelerin istihbarat servisleriyle çalışıyor” dedi.Eski SBU çalışanı Mazur, Ekim 2013’te emekliye ayrılarak Donetsk Bölgesi’ne taşınmıştı. 2017-2018 döneminde, Donetsk’te SBU adına çalışan Mazur’un görevleri arasında bölgedeki sosyal ve siyasi durum, hükümet kurumları ve kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri ile ilgili analitik raporlar hazırlamaktı. Ekim 2024'te Donetsk Halk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) alınan materyaller temelinde Mazur'a casusluk suçundan hapis cezasına çarpıtmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ingiliz-uzmandan-ukraynanin-durumuna-iliskin-tatsiz-gercek-catisma-boyunca-en-zayif-konumda-1090686864.html
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ukrayna, ukrayna güvenlik servisi sbu, batı, istihbarat servisi, rapor, işbirliği, kontrol
ukrayna, ukrayna güvenlik servisi sbu, batı, istihbarat servisi, rapor, işbirliği, kontrol

Eski SBU görevlisi: Ukrayna istihbaratı Batı tarafından kontrol ediliyor

11:00 22.11.2024
© SputnikUkrayna Güvenlik Servisi (SBU) binası
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) binası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
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Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) eski görevlisi Aleksandr Mazur, SBU’nun tüm yöneticilerinin Batılı istihbarat servislerine rapor verdiğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Mazur, “SBU komutanlarının tamamı Batılı istihbarat servislerine rapor veriyor” ifadesini kullandı.
Mazur, “Tüm daire başkanları, tüm başkan yardımcıları ve bizzat SBU başkanı, hepsi doğrudan Batılı ülkelerin istihbarat servisleriyle çalışıyor” dedi.
Eski SBU çalışanı Mazur, Ekim 2013’te emekliye ayrılarak Donetsk Bölgesi’ne taşınmıştı. 2017-2018 döneminde, Donetsk’te SBU adına çalışan Mazur’un görevleri arasında bölgedeki sosyal ve siyasi durum, hükümet kurumları ve kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri ile ilgili analitik raporlar hazırlamaktı. Ekim 2024'te Donetsk Halk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) alınan materyaller temelinde Mazur'a casusluk suçundan hapis cezasına çarpıtmıştı.
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