https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/eski-sbu-gorevlisi-ukrayna-istihbarati-bati-tarafindan-kontrol-ediliyor-1090690786.html

Eski SBU görevlisi: Ukrayna istihbaratı Batı tarafından kontrol ediliyor

Eski SBU görevlisi: Ukrayna istihbaratı Batı tarafından kontrol ediliyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) eski görevlisi Aleksandr Mazur, SBU’nun tüm yöneticilerinin Batılı istihbarat servislerine rapor verdiğini belirtti. 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T11:00+0300

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Sputnik’e konuşan Mazur, “SBU komutanlarının tamamı Batılı istihbarat servislerine rapor veriyor” ifadesini kullandı.Mazur, “Tüm daire başkanları, tüm başkan yardımcıları ve bizzat SBU başkanı, hepsi doğrudan Batılı ülkelerin istihbarat servisleriyle çalışıyor” dedi.Eski SBU çalışanı Mazur, Ekim 2013’te emekliye ayrılarak Donetsk Bölgesi’ne taşınmıştı. 2017-2018 döneminde, Donetsk’te SBU adına çalışan Mazur’un görevleri arasında bölgedeki sosyal ve siyasi durum, hükümet kurumları ve kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri ile ilgili analitik raporlar hazırlamaktı. Ekim 2024'te Donetsk Halk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) alınan materyaller temelinde Mazur'a casusluk suçundan hapis cezasına çarpıtmıştı.

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