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Erdoğan: Sayın Özel neden Filyos'taki doğalgaz tesisimizi ziyaret zahmetinde bulunmadı
Erdoğan: Sayın Özel neden Filyos'taki doğalgaz tesisimizi ziyaret zahmetinde bulunmadı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'in pazarı beraber gezelim davetine yanıt verdi ve enerji sektörüne dair mesajlar verdi. Erdoğan "Sayın Özel neden Filyos'taki... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına büyük önem veriyoruz. Etrafımızdaki ülkelerin aksine enerjiyi dışardan satın almak zorunda olan bir ülkeyiz. Dış ticaret açığının en büyük sebebi enerji faturası" dedi. Erdoğan CHP lideri Özel'in enerji alanındaki eleştirilerine yanıt verdi ve "Sayın Özel neden Filyos'taki doğalgaz tesisimizi ziyaret zahmetinde bulunmadı. Akkuyu santralimizin nerede olduğundan, ne işe yaradığından haberi var mı?" dedi.Erdoğan: Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına büyük önem veriyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Energy Forum’da konuşuyor:'Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akkuyu tümüyle devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak, böylece 35 milyon ton karbon salınımını önleyecektir" dedi.Erdoğan'dan Özel'e: Biz pazardan gelirken siz gidiyordunuz
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erdoğan son dakika, erdoğan enerji forumu, erdoğan enerji açıklama
erdoğan son dakika, erdoğan enerji forumu, erdoğan enerji açıklama

Erdoğan: Sayın Özel neden Filyos'taki doğalgaz tesisimizi ziyaret zahmetinde bulunmadı

15:11 22.11.2024 (güncellendi: 15:36 22.11.2024)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© TCCB / Mustafa Kamacı
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'in pazarı beraber gezelim davetine yanıt verdi ve enerji sektörüne dair mesajlar verdi. Erdoğan "Sayın Özel neden Filyos'taki doğalgaz tesisimizi ziyaret zahmetinde bulunmadı. Akkuyu santralimizin nerede olduğundan, ne işe yaradığından haberi var mı?" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına büyük önem veriyoruz. Etrafımızdaki ülkelerin aksine enerjiyi dışardan satın almak zorunda olan bir ülkeyiz. Dış ticaret açığının en büyük sebebi enerji faturası" dedi. Erdoğan CHP lideri Özel'in enerji alanındaki eleştirilerine yanıt verdi ve "Sayın Özel neden Filyos'taki doğalgaz tesisimizi ziyaret zahmetinde bulunmadı. Akkuyu santralimizin nerede olduğundan, ne işe yaradığından haberi var mı?" dedi.

Erdoğan: Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına büyük önem veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Energy Forum’da konuşuyor:
Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına büyük önem veriyoruz. Etrafımızdaki ülkelerin aksine enerjiyi dışardan satın almak zorunda olan bir ülkeyiz. Dış ticaret açığının en büyük sebebi enerji faturası
Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına, enerji maliyetlerinin ekonomimiz üzerinde oluşturduğu baskının hafifletilmesine büyük önem veriyoruz
Kim ne derse desin, enerji dahil hiçbir alanda, ülkemizi muhannete muhtaç etmemekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bundan da geri adım atmayacağız.
Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefiyle hiçbir alanı ihmal etmeden, marjinal yapılardan gelen baskılara aldırmadan yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz
2024 yılında Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamladık. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik.
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'Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akkuyu tümüyle devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak, böylece 35 milyon ton karbon salınımını önleyecektir" dedi.

Erdoğan'dan Özel'e: Biz pazardan gelirken siz gidiyordunuz

Halkımızla olan gönül bağımızı koparmadık hiçbir zaman. Çıkmışlar bizi çarşıya pazara davet ediyorlar. Biz pazardan gelirken siz gidiyordunuz. Muhalefet hiçbir gayretimize destek vermedi. Muhalefetin CHP'nin enerji hamlelerimizle ilgili karın ağrısı bir türlü geçmedi. Cevabı verilmesi gerekn asıl sorular şunlar CHP Türkiye'nin enerji projelerini niçin bir kez olsun ziyaret edemedi. Sayın Özel neden Filyos'taki doğalgaz tesisimizi ziyaret zahmetinde bulunmadı. Akkuyu santralimizin nerede olduğundan, ne işe yaradığından haberi var mı?

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