Erdoğan: Sayın Özel neden Filyos'taki doğalgaz tesisimizi ziyaret zahmetinde bulunmadı

Halkımızla olan gönül bağımızı koparmadık hiçbir zaman. Çıkmışlar bizi çarşıya pazara davet ediyorlar. Biz pazardan gelirken siz gidiyordunuz. Muhalefet hiçbir gayretimize destek vermedi. Muhalefetin CHP'nin enerji hamlelerimizle ilgili karın ağrısı bir türlü geçmedi. Cevabı verilmesi gerekn asıl sorular şunlar CHP Türkiye'nin enerji projelerini niçin bir kez olsun ziyaret edemedi. Sayın Özel neden Filyos'taki doğalgaz tesisimizi ziyaret zahmetinde bulunmadı. Akkuyu santralimizin nerede olduğundan, ne işe yaradığından haberi var mı?