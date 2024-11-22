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Eli bıçaklı şahıs, müezzin ve cemaati camiye sokmadı: '2 kilometre taşlayarak kovaladılar'
Eli bıçaklı şahıs, müezzin ve cemaati camiye sokmadı: '2 kilometre taşlayarak kovaladılar'
Sputnik Türkiye
Antalya'da namaz vakti bir camiye giren ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen şahsın, cami müezzini ve cemaati bıçakla tehdit edip camiye sokmadığı... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T18:58+0300
2024-11-22T18:58+0300
türkiye
antalya
kepez
cami
kovalamaca
taşlama
uyuşturucu bağımlısı
cemaat
müezzin
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Antalya'nın Kepez ilçesinin Düdenbaşı Mahallesi'ndeki Demirgül Camii'nde yaşanan olayda İsmi öğrenilemeyen 35 yaşlarında ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişinin camiye bıçakla girdiği belirtildi. Elinde bıçak bulunan şahsın, içerideki müezzini dışarıya çıkarmak istediği ve sonrasında müezzinin dışarı çıkmak istememsi üzerine şahsın cami kapısındaki camı kırdığı aktarıldı. Cam kırıkları nedeniyle müezzin ayağından yarakanırken camiden dışarıya çıkan müezzin ve camiye giremeyen cemaatin polisi aradığı aktarıldı.2 kilometre kovaladılarCemaatin ve madde bağımlısının birbirlerine yol kenarındaki taş ve tuğlaları attığı, bazı kişilerin ise elinde sopa, çekçek ve sapı ile şahsı yaklaşık 2 kilometre boyunca kovaladığı belirtildi.Polis otosuna sığındıCemaatten daha fazla kaçamayacağını anlayan madde bağımlısının sirenlerini çalarak karşı yönden gelen polis aracını durdurduğu ve kendisi arka koltuğa attığı ifade edildi. Aracın çevresini saran cemaat polise yaşadıklarını anlatırken şahsın elindeki bıçağı araçtan dışarıya attığı görüldü.Polis camide çalışma başlatırken, şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/manisaya-cin-mahallesi-kuruluyor-binlerce-kisi-aileleriyle-birlikte-yerlesmeye-geliyor-1090713862.html
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antalya, kepez, cami, kovalamaca, taşlama, uyuşturucu bağımlısı, cemaat, müezzin
antalya, kepez, cami, kovalamaca, taşlama, uyuşturucu bağımlısı, cemaat, müezzin

Eli bıçaklı şahıs, müezzin ve cemaati camiye sokmadı: '2 kilometre taşlayarak kovaladılar'

18:58 22.11.2024
© İHA / SÜLEYMAN EKİN-AW334499Camiye zarar verildiğini gören cemaat, birlik olup madde bağımlısı şahsı dışarıya çıkarttı, ardından taşlayarak kovaladı
Camiye zarar verildiğini gören cemaat, birlik olup madde bağımlısı şahsı dışarıya çıkarttı, ardından taşlayarak kovaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© İHA / SÜLEYMAN EKİN-AW334499
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Antalya'da namaz vakti bir camiye giren ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen şahsın, cami müezzini ve cemaati bıçakla tehdit edip camiye sokmadığı belirtildi. Akabinde ise camiye zarar verildiğini gören cemaatin, madde bağımlısı şahsı dışarıya çıkartarak taşla kovaladığı görüldü.
Antalya'nın Kepez ilçesinin Düdenbaşı Mahallesi'ndeki Demirgül Camii'nde yaşanan olayda İsmi öğrenilemeyen 35 yaşlarında ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişinin camiye bıçakla girdiği belirtildi.
Elinde bıçak bulunan şahsın, içerideki müezzini dışarıya çıkarmak istediği ve sonrasında müezzinin dışarı çıkmak istememsi üzerine şahsın cami kapısındaki camı kırdığı aktarıldı. Cam kırıkları nedeniyle müezzin ayağından yarakanırken camiden dışarıya çıkan müezzin ve camiye giremeyen cemaatin polisi aradığı aktarıldı.

2 kilometre kovaladılar

Cemaatin ve madde bağımlısının birbirlerine yol kenarındaki taş ve tuğlaları attığı, bazı kişilerin ise elinde sopa, çekçek ve sapı ile şahsı yaklaşık 2 kilometre boyunca kovaladığı belirtildi.

Polis otosuna sığındı

Cemaatten daha fazla kaçamayacağını anlayan madde bağımlısının sirenlerini çalarak karşı yönden gelen polis aracını durdurduğu ve kendisi arka koltuğa attığı ifade edildi. Aracın çevresini saran cemaat polise yaşadıklarını anlatırken şahsın elindeki bıçağı araçtan dışarıya attığı görüldü.
Polis camide çalışma başlatırken, şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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