https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/eli-bicakli-sahis-muezzin-ve-cemaati-camiye-sokmadi-2-kilometre-taslayarak-kovaladilar-1090717761.html

Eli bıçaklı şahıs, müezzin ve cemaati camiye sokmadı: '2 kilometre taşlayarak kovaladılar'

Eli bıçaklı şahıs, müezzin ve cemaati camiye sokmadı: '2 kilometre taşlayarak kovaladılar'

Sputnik Türkiye

Antalya'da namaz vakti bir camiye giren ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen şahsın, cami müezzini ve cemaati bıçakla tehdit edip camiye sokmadığı... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T18:58+0300

2024-11-22T18:58+0300

2024-11-22T18:58+0300

türkiye

antalya

kepez

cami

kovalamaca

taşlama

uyuşturucu bağımlısı

cemaat

müezzin

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Antalya'nın Kepez ilçesinin Düdenbaşı Mahallesi'ndeki Demirgül Camii'nde yaşanan olayda İsmi öğrenilemeyen 35 yaşlarında ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişinin camiye bıçakla girdiği belirtildi. Elinde bıçak bulunan şahsın, içerideki müezzini dışarıya çıkarmak istediği ve sonrasında müezzinin dışarı çıkmak istememsi üzerine şahsın cami kapısındaki camı kırdığı aktarıldı. Cam kırıkları nedeniyle müezzin ayağından yarakanırken camiden dışarıya çıkan müezzin ve camiye giremeyen cemaatin polisi aradığı aktarıldı.2 kilometre kovaladılarCemaatin ve madde bağımlısının birbirlerine yol kenarındaki taş ve tuğlaları attığı, bazı kişilerin ise elinde sopa, çekçek ve sapı ile şahsı yaklaşık 2 kilometre boyunca kovaladığı belirtildi.Polis otosuna sığındıCemaatten daha fazla kaçamayacağını anlayan madde bağımlısının sirenlerini çalarak karşı yönden gelen polis aracını durdurduğu ve kendisi arka koltuğa attığı ifade edildi. Aracın çevresini saran cemaat polise yaşadıklarını anlatırken şahsın elindeki bıçağı araçtan dışarıya attığı görüldü.Polis camide çalışma başlatırken, şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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türkiye

antalya

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antalya, kepez, cami, kovalamaca, taşlama, uyuşturucu bağımlısı, cemaat, müezzin