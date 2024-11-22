https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/disisleri-bakanligindan-kerkuk-aciklamasi-turkmen-soydaslarimizin-magdur-edilmesine-musaade-1090724063.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük açıklaması: 'Türkmen soydaşlarımızın mağdur edilmesine müsaade edilmemesini bekliyoruz'

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük açıklaması: 'Türkmen soydaşlarımızın mağdur edilmesine müsaade edilmemesini bekliyoruz'

Sputnik Türkiye

Yakın zamanda Kerkük'te gerçekleştirilen nüfus sayımında sosyal medyada ortaya çıkan Kürt aşiretlerin kaydı olmamasına rağmen şehire nüfus sayımına katıldığı... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T22:46+0300

2024-11-22T22:46+0300

2024-11-22T22:46+0300

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Sözcü Öncü Keçeli, Türkiye olarak Irak Türkmenlerinin yanında durulduğunu ve hak ve menfaatlernin gözetildiğini vurguladığı açıklamasında, Irak’ta uzun yıllar sonra yapılmakta olan nüfus sayımı için IKB’deki Kürtlerin Kerkük’e yoğun şekilde intikallerine dair kamuoyuna da yansıyan gelişmelerim yakından takip edildiğini ifade etti. Keçeli, nüfus sayımında etnik kökene ilişkin veri toplanamadığını söyleyerek, bölgedeki yoğun nüfus hareketliliğinin Iraklı Türkmen ve Arap kesimleri haklı olarak endişeye sevk etttiğini ifade etti. 'İleride yapılacak seçimlere de etki edeceği açıktır'Açıklamasında Keçeli, nüfus hareketliliğinin gelecekteki seçimleri etkileyeceğini ifade ederek, şu ifadelerde bulundu:'Türkmen soydaşlarımızın mağdur edilmesine müsaade edilmemesini bekliyoruz'Ayrıca Keçeli, Iraklı yetkililere seslenerek, "Irak yetkili makamlarının, son yüzyıldır sayısız katliam ve zulme maruz kalmış Türkmen soydaşlarımızın, nüfus sayımı kapsamında yaşanan bu son gelişmeler nedeniyle bir kez daha mağdur edilmesine müsaade etmemesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. Son olarak Keçeli, beklentilerini ifade ederek, "Kerkük’teki temel beklenti ve hassasiyetimiz, vilayette tarih boyunca oluşan demografik yapıyla oynanmaması ve Kerkük halkının, vilayetin asli bileşenlerinin üzerinde mutabık kaldığı biçimde yaşamaya devam etmesidir" ifadelerinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/iyi-parti-milletvekili-ergun-kerkukteki-nufus-sayimi-iptal-edilmeli--1090709408.html

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irak, irak türkmen cephesi (itc), irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), kürt, kürt seçmen, kürt sorunu, seçim