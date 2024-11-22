https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/corluspor-1947nin-teknik-direktoru-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti-1090712761.html

Çorluspor 1947'nin teknik direktörü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Çorluspor 1947'nin teknik direktörü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, Çorlu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T16:38+0300

2024-11-22T16:38+0300

2024-11-22T16:49+0300

spor

ersin aka

çorluspor 1947

silahlı saldırı

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TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, Çorlu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.Ersin Aka silahlı saldırıda öldürüldüOlay, saat 15.00 sıralarında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka, caddede yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Saldırgan, olayın ardından hızla kaçarak izini kaybettirdi.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ersin Aka'yı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Aka, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.Polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Cinayetin nedeni ve detaylarıyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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