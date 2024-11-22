https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/cem-garipoglu-hakkinda-verilen-takipsizlik-karari-sonrasi-munevver-karabulutun-babasi-konustu-1090703847.html

Cem Garipoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı sonrası Münevver Karabulut'un babası konuştu: 'Şimdilik ikna olduk'

Cem Garipoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı sonrası Münevver Karabulut'un babası konuştu: 'Şimdilik ikna olduk'

Sputnik Türkiye

Münevver Karabulut'u öldürdükten sonra girdiği cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun 'ölüp ölmediğiyle' ilgili savcılığın takipsizlik kararı ardından... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T14:13+0300

2024-11-22T14:13+0300

2024-11-22T14:13+0300

türkiye

cem garipoğlu

münevver karabulut

süreyya karabulut

cinayet

intihar

soruşturma

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Münevver Karabulut'u öldürme suçundan girdiği cezaevinde 2014 yılında intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölmediğine yönelik iddialarla ilgili başlatılan soruşturma 'takipsizlikle' sonuçlandı. Karabulut'un babası Süreyya Karabulut kararla ilgili ilk kez konuştu. Baba Karabulut, "İkna olduk yani şimdilik ikna olduk, yapacak bir şey yok, elimizden geleni yaptık yani. Yüreğime su serpilmiş oldu. İtiraz etmeyi düşünmüyorum. dediCem Garipoğlu, kız arkadaşı Münevver Karabulut'u öldürdükten sonra girdiği cezaevinde 2014 yılında intihar etmişti. Ama Garipoğlu'nun ölmediğine dair çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Münevver Karabulut'un ailesinin talebi üzerine Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda mezarda bulunan kişinin Garipoğlu olduğu tespit edilmişti. Soruşturmayı yürüten başsavcılık davayla ilgili takipsizlik kararı verdi. Şimdilik ikna oldukKararı değerlendiren Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, "Valla ben ilahi adalete güveniyorum, inancım odur. İkna olduk yani şimdilik ikna olduk, yapacak bir şey yok, elimizden geleni yaptık yani. Yüreğime su serpilmiş oldu. İtiraz etmeyi düşünmüyorum... Yani şu an karar vermiş değilim, düşünmüyorum yani" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/mezarindan-cikan-posetteki-kan-kusku-yaratmisti-cem-garipoglu-sorusturmasinda-son-nokta-konuldu-1090639894.html

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cem garipoğlu, münevver karabulut, baba süreyya karabulut, soruşturma, takipsizlik kararı,