Mezarından çıkan poşetteki kan kuşku yaratmıştı: Cem Garipoğlu soruşturmasında son nokta konuldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'nin en büyük dört bankasından üçünün kamu bankası olması, sistemin kötü kurgulandığını gösteriyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi davası: Cezaevinden ihbar mektubu geldi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: Ölen çocukların neden öldüklerini, hastanenin mi doktorun mu sebep olduğunu bu rapor bize veriyor
12:06
84 dk
HABER MASASI
Rüyaların dinsel boyutu
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İkinci el otomobil fiyatları ne olacak?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Biden yönetimi iktidardan gidiyor ama savaşı kışkırtmayı ve saldırganlığı bırakmıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Yasadışı bahiste renk ayrımcılığı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Farklı perspektiflerin ismi: Tolstoy
20:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Karadağ maçındaki bahis reklamı bardağı taşıran son damla mıydı?'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Futbolda yasa dışı bahis reklamı tartışması
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
Cezaevlerindeki son tablo: Af mı geliyor?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/mezarindan-cikan-posetteki-kan-kusku-yaratmisti-cem-garipoglu-sorusturmasinda-son-nokta-konuldu-1090639894.html
Mezarından çıkan poşetteki kan kuşku yaratmıştı: Cem Garipoğlu soruşturmasında son nokta konuldu
Mezarından çıkan poşetteki kan kuşku yaratmıştı: Cem Garipoğlu soruşturmasında son nokta konuldu
Sputnik Türkiye
Münevver Karabulut’u öldüren ve 2014 yılında cezaevinde intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu’na yönelik iddialarla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T11:24+0300
2024-11-21T11:24+0300
türkiye
cem garipoğlu
münevver karabulut
mezar
dna
dna testi
poşet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088775537_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_7f0c5842bd688e78c4a656a3d33f728c.jpg
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 2009 yılında Münevver Karabulut’u katleden ve ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölmediğine ilişkin iddialar üzerine başlattığı soruşturmada mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğunun kesinleşmesi nedeniyle takipsizlik kararı verdi.Sabah'ın haberine göre, Karabulut ailesinin talebi üzerine Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmıştı. Uzun yıllardır Cem Garipoğlu'nun aslında intihar etmediği, yurtdışına kaçtığı, estetik operasyonlar geçirdiği ve kimlik değiştirdiği iddia ediliyordu.Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat vermişti. Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'den alınan ağız içi sürüntü ve kan örnekleriyle karşılaştırıldı. Örneklerin anne ve baba ile birebir aynı DNA profiline ait olduğu ortaya çıkmıştı.Ayrıca, mezardan çıkan poşette bulunan kanın insana ait olmadığı belirlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/arda-guler-icin-yeni-adresi-duyurdular-dunya-yildizina-donusturecekler-1090632458.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088775537_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_c71bd0456644fd57f04c5fb42be3ea8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cem garipoğlu, münevver karabulut, mezar, dna, dna testi, poşet
cem garipoğlu, münevver karabulut, mezar, dna, dna testi, poşet

Mezarından çıkan poşetteki kan kuşku yaratmıştı: Cem Garipoğlu soruşturmasında son nokta konuldu

11:24 21.11.2024
© İHACem Garipoğlu mezar
Cem Garipoğlu mezar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© İHA
Abone ol
Münevver Karabulut’u öldüren ve 2014 yılında cezaevinde intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu’na yönelik iddialarla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyada başsavcılık tarafından takipsizlik kararı verildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 2009 yılında Münevver Karabulut’u katleden ve ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölmediğine ilişkin iddialar üzerine başlattığı soruşturmada mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğunun kesinleşmesi nedeniyle takipsizlik kararı verdi.
Sabah'ın haberine göre, Karabulut ailesinin talebi üzerine Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmıştı. Uzun yıllardır Cem Garipoğlu'nun aslında intihar etmediği, yurtdışına kaçtığı, estetik operasyonlar geçirdiği ve kimlik değiştirdiği iddia ediliyordu.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat vermişti. Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'den alınan ağız içi sürüntü ve kan örnekleriyle karşılaştırıldı. Örneklerin anne ve baba ile birebir aynı DNA profiline ait olduğu ortaya çıkmıştı.
Ayrıca, mezardan çıkan poşette bulunan kanın insana ait olmadığı belirlenmişti.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
SPOR
Arda Güler için yeni adresi duyurdular: 'Dünya yıldızına dönüştürecekler'
08:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала