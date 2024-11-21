https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/mezarindan-cikan-posetteki-kan-kusku-yaratmisti-cem-garipoglu-sorusturmasinda-son-nokta-konuldu-1090639894.html

Mezarından çıkan poşetteki kan kuşku yaratmıştı: Cem Garipoğlu soruşturmasında son nokta konuldu

Mezarından çıkan poşetteki kan kuşku yaratmıştı: Cem Garipoğlu soruşturmasında son nokta konuldu

Sputnik Türkiye

Münevver Karabulut’u öldüren ve 2014 yılında cezaevinde intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu’na yönelik iddialarla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

cem garipoğlu

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 2009 yılında Münevver Karabulut’u katleden ve ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölmediğine ilişkin iddialar üzerine başlattığı soruşturmada mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğunun kesinleşmesi nedeniyle takipsizlik kararı verdi.Sabah'ın haberine göre, Karabulut ailesinin talebi üzerine Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmıştı. Uzun yıllardır Cem Garipoğlu'nun aslında intihar etmediği, yurtdışına kaçtığı, estetik operasyonlar geçirdiği ve kimlik değiştirdiği iddia ediliyordu.Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat vermişti. Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'den alınan ağız içi sürüntü ve kan örnekleriyle karşılaştırıldı. Örneklerin anne ve baba ile birebir aynı DNA profiline ait olduğu ortaya çıkmıştı.Ayrıca, mezardan çıkan poşette bulunan kanın insana ait olmadığı belirlenmişti.

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cem garipoğlu, münevver karabulut, mezar, dna, dna testi, poşet