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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/borclar-yukseldikce-ukrayna-halki-rusya-ile-baris-istiyor-ukraynanin-kime-ne-kadar-borcu-var-1090668285.html
Borçlar yükseldikçe 'Ukrayna halkı Rusya ile barış istiyor': Ukrayna'nın kime, ne kadar borcu var?
Borçlar yükseldikçe 'Ukrayna halkı Rusya ile barış istiyor': Ukrayna'nın kime, ne kadar borcu var?
Sputnik Türkiye
Ukrayna Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 30 Eylül itibarıyla Ukrayna'nın devlet ve devlet garantili toplam borç miktarı, 112.06 milyar... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T16:14+0300
2024-11-22T16:14+0300
ukrayna krizi
ukrayna
borç
anket
avrupa birliği
abd
joe biden
almanya
kremlin
dmitriy peskov
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Ukrayna Maliye Bakanlığı'nın daha önceki verilerinde Kiev'in ABD yönetiminden aldığı kredi borcu sıfır olara kbelirtilmişti.ABD, Nisan ayında Ukrayna'ya, Biden'ın şimdi yarısını silmek istediği 9 milyar dolarlık krediyi de içeren 60 milyar dolarlık bir yardım paketini onaylamıştı.Avrupa Birliği'ne olan borç Ukrayna'nın devlet borçları arasında Avrupa Birliği'ne 44.17 milyar dolar olarak ifade edilirken Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'na (IBRD) 14.65 milyar dolar ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) 12.08 milyar dolar borcu olduğu belirtildi.İkili borçlarKiev'in aralarında Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, Polonya ve İngiltere'nin de bulunduğu yabancı ülkelerinden aldığı kredi borçları 7.74 milyar dolara ulaşırken en büyük alacaklı 5.11 milyar dolar ile Kanada oldu.Özel sektör yükümlülükleriUkrayna Ulusal Bankası (NBU), Kıbrıs'ı 'toplam yükümlülüklerin' yüzde 48.4'üne sahip olan 'ana ülke-alacaklı' olarak tanımlarken, İngiltere yüzde 10.5, Hollanda yüzde 7.9 ve Almanya yüzde 3'üne sahip.Diğer uluslararası borçlarUkrayna ayrıca Cargill (730 milyon dolar) ve Deutsche Bank (490 milyon dolar) gibi yabancı ticari banka ve kuruluşlardan aldığı krediler nedeniyle 1.61 milyar dolar borçlu olduğunu açıkladı.İhraç edilen menkul kıymet borçlarıUkrayna'nın 2024 Eurobond borcunun ise 15.2 milyar dolara ulaştığı dile getirildi.Bilhassa bu hususta Kiev'in bu yılın başlarında Ukrayna'nın dış borç ödemelerini askıya almasına izin veren bir yasayı kabul etmesinin dikkat çekici olduğu belirtilmişti.'Ukrayna halkı Rusya ile barış istiyor'Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Ukraynalı yetkililerin barış görüşmeleri ihtimalini reddetmesi nedeniyle Rusya'nın özel askeri operasyonunu sürdürdüğünü dile getirmişti.ABD'li çok uluslu analiz ve danışmanlık şirketi Gallup tarafından yapılan son ankete göre, Ukraynalıların Rusya ile mümkün olan en kısa sürede barış görüşmeleri yapılmasını istediği dile getirildi.Yayımlanan bir ankete göre Ukraynalıların yüzde 52'sinin çatışmaların sona ermesi için müzakere edildiğini görmek istediği ortaya çıktı.Ankete göre, bu yıl Rusya ile erken barış görüşmeleri yapılmasını isteyen Ukraynalıların sayısı, 2022'de yüzde 22; 2023 yıllında ise yüzde 27 olarak tespit edilmişti. 2024 yılında yapılan ankette ise bu oran neredeyse 2 kat artış gösterdi.Ayrıca anket katılımcılarının yüzde 52'si Kiev'in bir barış anlaşması karşılığında bazı toprak tavizleri vermeye açık olması gerektiğini de söyledi.Ankette Kiev'in Rusya ile mücadeleye devam etmesine verilen desteğin 'Ukrayna'nın her bölgesinde' de azaldığı görüldü. Araştırmaya göre 2022 yılında çatışmaların devam etmesini isteyenlerin oranı yüzde 72 iken, 2024 yılında bu oran yüzde 38'e geriledi.Anketi yorumlayan Gallup, iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmanın ardından Ukraynalıların bu açmazdan 'giderek daha fazla yorulduğunu' vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada Moskova'nın Kiev rejimi tarafından kesintiye uğratılan barış görüşmelerini yeniden başlatmaya açık olduğunu vurgulamıştı. Putin açıklamasında olası bir barış anlaşmasının Rusya'nın güvenlik alanındaki çıkarlarını dikkate alması, 'yeni bölgesel gerçeklerden' hareket etmesi ve en önemlisi 'çatışmanın temel nedenlerini, yani NATO'nun Rusya'nın güvenlik çıkarlarını göz ardı ederek ve Rusça konuşan vatandaşların haklarını çiğneyerek Ukrayna topraklarında Rusya karşıtı bir köprübaşı yaratmayı amaçlayan saldırgan politikasınnda' vazgeçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/elon-muskin-babasi-ingiltere-basbakani-starmeri-istifaya-cagirdi-400-yil-geriye-gittik-1090666619.html
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ukrayna, borç, anket, avrupa birliği, abd, joe biden, almanya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, cargill, imf, uluslararası para fonu (imf), deutsche bank, eurobond, ukrayna ulusal bankası, avrupa birliği, uluslararası imar ve kalkınma bankası (ibrd)
ukrayna, borç, anket, avrupa birliği, abd, joe biden, almanya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, cargill, imf, uluslararası para fonu (imf), deutsche bank, eurobond, ukrayna ulusal bankası, avrupa birliği, uluslararası imar ve kalkınma bankası (ibrd)

Borçlar yükseldikçe 'Ukrayna halkı Rusya ile barış istiyor': Ukrayna'nın kime, ne kadar borcu var?

16:14 22.11.2024
© SERGEI SUPINSKYUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© SERGEI SUPINSKY
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Ukrayna Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 30 Eylül itibarıyla Ukrayna'nın devlet ve devlet garantili toplam borç miktarı, 112.06 milyar dolarlık dış borç da dahil olmak üzere 155.69 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Ukrayna'nın hangi ülkelere ne kadar borcu var?
Ukrayna Maliye Bakanlığı'nın daha önceki verilerinde Kiev'in ABD yönetiminden aldığı kredi borcu sıfır olara kbelirtilmişti.
ABD, Nisan ayında Ukrayna'ya, Biden'ın şimdi yarısını silmek istediği 9 milyar dolarlık krediyi de içeren 60 milyar dolarlık bir yardım paketini onaylamıştı.

Avrupa Birliği'ne olan borç

Ukrayna'nın devlet borçları arasında Avrupa Birliği'ne 44.17 milyar dolar olarak ifade edilirken Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'na (IBRD) 14.65 milyar dolar ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) 12.08 milyar dolar borcu olduğu belirtildi.

İkili borçlar

Kiev'in aralarında Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, Polonya ve İngiltere'nin de bulunduğu yabancı ülkelerinden aldığı kredi borçları 7.74 milyar dolara ulaşırken en büyük alacaklı 5.11 milyar dolar ile Kanada oldu.

Özel sektör yükümlülükleri

Ukrayna Ulusal Bankası (NBU), Kıbrıs'ı 'toplam yükümlülüklerin' yüzde 48.4'üne sahip olan 'ana ülke-alacaklı' olarak tanımlarken, İngiltere yüzde 10.5, Hollanda yüzde 7.9 ve Almanya yüzde 3'üne sahip.

Diğer uluslararası borçlar

Ukrayna ayrıca Cargill (730 milyon dolar) ve Deutsche Bank (490 milyon dolar) gibi yabancı ticari banka ve kuruluşlardan aldığı krediler nedeniyle 1.61 milyar dolar borçlu olduğunu açıkladı.

İhraç edilen menkul kıymet borçları

Ukrayna'nın 2024 Eurobond borcunun ise 15.2 milyar dolara ulaştığı dile getirildi.
Bilhassa bu hususta Kiev'in bu yılın başlarında Ukrayna'nın dış borç ödemelerini askıya almasına izin veren bir yasayı kabul etmesinin dikkat çekici olduğu belirtilmişti.

'Ukrayna halkı Rusya ile barış istiyor'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Ukraynalı yetkililerin barış görüşmeleri ihtimalini reddetmesi nedeniyle Rusya'nın özel askeri operasyonunu sürdürdüğünü dile getirmişti.
ABD'li çok uluslu analiz ve danışmanlık şirketi Gallup tarafından yapılan son ankete göre, Ukraynalıların Rusya ile mümkün olan en kısa sürede barış görüşmeleri yapılmasını istediği dile getirildi.
Yayımlanan bir ankete göre Ukraynalıların yüzde 52'sinin çatışmaların sona ermesi için müzakere edildiğini görmek istediği ortaya çıktı.
Ankete göre, bu yıl Rusya ile erken barış görüşmeleri yapılmasını isteyen Ukraynalıların sayısı, 2022'de yüzde 22; 2023 yıllında ise yüzde 27 olarak tespit edilmişti. 2024 yılında yapılan ankette ise bu oran neredeyse 2 kat artış gösterdi.
Ayrıca anket katılımcılarının yüzde 52'si Kiev'in bir barış anlaşması karşılığında bazı toprak tavizleri vermeye açık olması gerektiğini de söyledi.
Ankette Kiev'in Rusya ile mücadeleye devam etmesine verilen desteğin 'Ukrayna'nın her bölgesinde' de azaldığı görüldü. Araştırmaya göre 2022 yılında çatışmaların devam etmesini isteyenlerin oranı yüzde 72 iken, 2024 yılında bu oran yüzde 38'e geriledi.
Anketi yorumlayan Gallup, iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmanın ardından Ukraynalıların bu açmazdan 'giderek daha fazla yorulduğunu' vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada Moskova'nın Kiev rejimi tarafından kesintiye uğratılan barış görüşmelerini yeniden başlatmaya açık olduğunu vurgulamıştı. Putin açıklamasında olası bir barış anlaşmasının Rusya'nın güvenlik alanındaki çıkarlarını dikkate alması, 'yeni bölgesel gerçeklerden' hareket etmesi ve en önemlisi 'çatışmanın temel nedenlerini, yani NATO'nun Rusya'nın güvenlik çıkarlarını göz ardı ederek ve Rusça konuşan vatandaşların haklarını çiğneyerek Ukrayna topraklarında Rusya karşıtı bir köprübaşı yaratmayı amaçlayan saldırgan politikasınnda' vazgeçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
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