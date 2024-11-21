https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/elon-muskin-babasi-ingiltere-basbakani-starmeri-istifaya-cagirdi-400-yil-geriye-gittik-1090666619.html
Elon Musk'ın babası İngiltere Başbakanı Starmer'ı istifaya çağırdı: '400 yıl geriye gittik'
Elon Musk'ın babası İngiltere Başbakanı Starmer'ı istifaya çağırdı: '400 yıl geriye gittik'
Sputnik Türkiye
Girişimci Elon Musk'ın babası Errol Musk, İngiltere Başbakanı Starmer'ı istifaya çağırarak İngiltere'nin Tudor Dönemi'ne yani 400 yıl geri gittiğini vurguladı. 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T18:14+0300
2024-11-21T18:14+0300
2024-11-21T18:14+0300
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Errol Musk, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı istifaya çağırdı.Musk konuşmasında Starmer'ın başbakanlığı döneminde İngiltere'nin 400 yıl öncesine, Tudor Hanedanı dönemine gittiğini belirtti.Musk açıklamasında ayrıca İşçi Partisi kabine üyelerini de ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump hakkındaki önceki yorumları nedeniyle eleştirdi.Starmer hakkında kendisine düşüncelerini soran Marr'a yanıt veren Musk, İngiltere Başbakanı'nın gelecek üç ay içinde istifa etmesi gerektiğinin altını çizdi.İşçi Partisi Hükümeti'ne eleştirilerine devam eden Musk, şu ana kadar hükümetin aldığı kararların İngiliz halkı üzerindeki etkisi nedeniyle insanların 'biraz şok halinde' olduğunu vurgulayarak şu cümleleri kaydetti:'İngiliz halkı arasında Elon Musk, Starmer'dan daha popüler'İngiltere'de yapılan bir ankete göre Başbakan Keir Starmer'ın İngiliz halkı arasında Elon Musk'tan daha az popüler olduğu ortaya çıktı.İngiltere'de yapılan ankette Girişimci Musk hakkında olumlu görüşlere sahip oran yüzde 29 iken bu oran Başbakan Starmer'da yüzde 26 oldu.
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elon musk, errol musk, keir starmer, ingiltere, istifa, donald trump
elon musk, errol musk, keir starmer, ingiltere, istifa, donald trump
Elon Musk'ın babası İngiltere Başbakanı Starmer'ı istifaya çağırdı: '400 yıl geriye gittik'
Girişimci Elon Musk'ın babası Errol Musk, İngiltere Başbakanı Starmer'ı istifaya çağırarak İngiltere'nin Tudor Dönemi'ne yani 400 yıl geri gittiğini vurguladı.
Errol Musk, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı istifaya çağırdı.
Musk konuşmasında Starmer'ın başbakanlığı döneminde İngiltere'nin 400 yıl öncesine, Tudor Hanedanı dönemine gittiğini belirtti.
Musk açıklamasında ayrıca İşçi Partisi kabine üyelerini de ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump hakkındaki önceki yorumları nedeniyle eleştirdi.
Starmer hakkında kendisine düşüncelerini soran Marr'a yanıt veren Musk, İngiltere Başbakanı'nın gelecek üç ay içinde istifa etmesi gerektiğinin altını çizdi.
İşçi Partisi Hükümeti'ne eleştirilerine devam eden Musk, şu ana kadar hükümetin aldığı kararların İngiliz halkı üzerindeki etkisi nedeniyle insanların 'biraz şok halinde' olduğunu vurgulayarak şu cümleleri kaydetti:
İngiltere, bizim iyi olarak gördüğümüz şeylerin bir sembolüdür ve ben de her zaman iyi olarak gördüm. Ancak Starmer'ın yaptıkları bunu bozdu.
'İngiliz halkı arasında Elon Musk, Starmer'dan daha popüler'
İngiltere'de yapılan bir ankete göre Başbakan Keir Starmer'ın İngiliz halkı arasında Elon Musk'tan daha az popüler olduğu ortaya çıktı.
İngiltere'de yapılan ankette Girişimci Musk hakkında olumlu görüşlere sahip oran yüzde 29 iken bu oran Başbakan Starmer'da yüzde 26 oldu.