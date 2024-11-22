https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/bitisik-binasi-yikilan-apartman-duvarsiz-kaldi-sizin-binayi-yapan-muteahhit-buraya-duvar-ormemis-1090680011.html
Bitişik binası yıkılan apartman duvarsız kaldı: 'Sizin binayı yapan müteahhit buraya duvar örmemiş'
Bitişik binası yıkılan apartman duvarsız kaldı: 'Sizin binayı yapan müteahhit buraya duvar örmemiş'
Sputnik Türkiye
Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Neşe Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 6 katlı binanın bitişiğindeki 5 katlı apartmanın giriş katında yan... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T01:12+0300
2024-11-22T01:12+0300
2024-11-22T01:12+0300
yaşam
kentsel dönüşüm
duvar
yıkım
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İş makineleriyle yıkımı gerçekleştirilen binaya bitişik apartmanın giriş katındaki dairede, yan duvarın olmadığı fark edildi. Soğuk ve yağışlı havada, dairenin bir bölümünün açıkta kalması aile üyelerinde büyük şaşkınlık yarattı. Aile, önlem almak amacıyla naylon örtülerle dairenin açık kalan kısmını kapatmaya çalıştı.Giriş katta yaklaşık 12 yıldır kiracı olarak oturan Cezmi Güneş, görüştüğü müteahhitin dairenin duvarlarında çatlaklar olduğunu söylediğini belirtti. 'Sizin binayı yapan müteahhit buraya duvar örmemiş'Güneş, geceyi güçlü bir sesle uyandıklarını ve yan binanın kolonlarının devrildiğini düşündüğünü ifade ederek, "Baktım ki bizim duvar yıkılmış. Müteahhidi çağırdım, 'Bu duvar bize ait değil. Bu duvar yan binaya aittir.' dedi. 'Peki bizim binanın duvarı nerede?' diye sordum. 'Sizin binayı yapan müteahhit buraya duvar örmemiş' dedi" diye konuştu.Müteahhit'in sadece kolonları ve sıvalamayı yapıp geçtiğini söyleyen Güneş, "Kışın ortasında ortada kaldık, perişan haldeyiz. Bizim halimiz ne olacak?" şeklinde konuştu.Güneş, durumu ev sahibine bildirdiğini ve yetkililerden yardım talep ettiğini ifade etti.
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kentsel dönüşüm, duvar, yıkım
kentsel dönüşüm, duvar, yıkım
Bitişik binası yıkılan apartman duvarsız kaldı: 'Sizin binayı yapan müteahhit buraya duvar örmemiş'
Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Neşe Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 6 katlı binanın bitişiğindeki 5 katlı apartmanın giriş katında yan duvar olmadığı ortaya çıktı.
İş makineleriyle yıkımı gerçekleştirilen binaya bitişik apartmanın giriş katındaki dairede, yan duvarın olmadığı fark edildi. Soğuk ve yağışlı havada, dairenin bir bölümünün açıkta kalması aile üyelerinde büyük şaşkınlık yarattı. Aile, önlem almak amacıyla naylon örtülerle dairenin açık kalan kısmını kapatmaya çalıştı.
Giriş katta yaklaşık 12 yıldır kiracı olarak oturan Cezmi Güneş, görüştüğü müteahhitin dairenin duvarlarında çatlaklar olduğunu söylediğini belirtti.
'Sizin binayı yapan müteahhit buraya duvar örmemiş'
Güneş, geceyi güçlü bir sesle uyandıklarını ve yan binanın kolonlarının devrildiğini düşündüğünü ifade ederek, "Baktım ki bizim duvar yıkılmış. Müteahhidi çağırdım, 'Bu duvar bize ait değil. Bu duvar yan binaya aittir.' dedi. 'Peki bizim binanın duvarı nerede?' diye sordum. 'Sizin binayı yapan müteahhit buraya duvar örmemiş' dedi" diye konuştu.
Müteahhit'in sadece kolonları ve sıvalamayı yapıp geçtiğini söyleyen Güneş, "Kışın ortasında ortada kaldık, perişan haldeyiz. Bizim halimiz ne olacak?" şeklinde konuştu.
Güneş, durumu ev sahibine bildirdiğini ve yetkililerden yardım talep ettiğini ifade etti.