https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/belediye-duyurdu-karsiyaka-stadyumunun-yeni-ismi-belli-oldu-1090677629.html
Belediye duyurdu: Karşıyaka Stadyumu'nun yeni ismi belli oldu
Belediye duyurdu: Karşıyaka Stadyumu'nun yeni ismi belli oldu
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı bütçesinde yeni yapılacak Karşıyaka Stadyumu için 250 milyon lira bütçe ayrıldı. Ayrıca stadın yeni isminin Mustafa Kemal... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T23:21+0300
2024-11-21T23:21+0300
2024-11-21T23:21+0300
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pınar karşıyaka basketbol takımı
stadyum
zübeyde hanım
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İzmir'in köklü takımlarından Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni stadyumunun ismi Zübeyde Hanım Stadı olarak belirlendi.İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı Bütçe görüşmelerinde Karşıyaka Spor Kulübü için yapılacak stada 250 milyon lira ayrıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını alacak stadyumun Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı olacağı belirtildi. Arazisi, maliyeti ve otopark sorunu nedeniyle çok fazla sorun çıkaran stadyumun yapım maliyetini İzmir Büyükşehir Belediyesi karşıladı. Karşıyaka Stadyumu ne zaman açılacak?Karşıyaka Spor Kulübü için yapılacak stadyumun ismi Zübeyde Hanım olarak açıklanırken açılış tarihi konusunda tarih verilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/murat-kurum-komisyona-kavanozda-izmir-korfezi-suyu-getirdi-foseptik-cukuru-gibi-kullaniyorlar-1090191825.html
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karşıyaka stadyumu ne zaman açılacak, karşıyaka spor kulübü maçları, karşıyaka maç bileti
karşıyaka stadyumu ne zaman açılacak, karşıyaka spor kulübü maçları, karşıyaka maç bileti
Belediye duyurdu: Karşıyaka Stadyumu'nun yeni ismi belli oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı bütçesinde yeni yapılacak Karşıyaka Stadyumu için 250 milyon lira bütçe ayrıldı. Ayrıca stadın yeni isminin Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olacağı açıklandı.
İzmir'in köklü takımlarından Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni stadyumunun ismi Zübeyde Hanım Stadı olarak belirlendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı Bütçe görüşmelerinde Karşıyaka Spor Kulübü için yapılacak stada 250 milyon lira ayrıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını alacak stadyumun Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı olacağı belirtildi. Arazisi, maliyeti ve otopark sorunu nedeniyle çok fazla sorun çıkaran stadyumun yapım maliyetini İzmir Büyükşehir Belediyesi karşıladı.
Karşıyaka Stadyumu ne zaman açılacak?
Karşıyaka Spor Kulübü için yapılacak stadyumun ismi Zübeyde Hanım olarak açıklanırken açılış tarihi konusunda tarih verilmedi.