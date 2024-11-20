https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/29-kasimda-vizyona-girecek-filmler-dramdan-komediye-kadar-bircok-film-sinemaseverlerle-bulusuyor-1090618648.html

29 Kasım'da vizyona girecek filmler: Dramdan komediye kadar birçok film sinemaseverlerle buluşuyor

29 Kasım'da vizyona girecek filmler: Dramdan komediye kadar birçok film sinemaseverlerle buluşuyor

Sputnik Türkiye

Sinemaseverleri 29 Kasım günü sinema salonlarında bekleyen filmler arasında animasyon çocuk filmi Moana 2'den usta oyuncu Tom Hanks'in oynadığı 'Burada'... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T18:56+0300

2024-11-20T18:56+0300

2024-11-20T18:56+0300

yaşam

vizyona girecek filmler

vizyondaki filmler

vizyon filmleri

vizyon

sinema

yerli sinema

sinema filmi

sinema salonu

yabancı sinema

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090618787_0:7:1210:688_1920x0_80_0_0_9cbdb294d78a16f062bb83838a0d0e81.jpg

Vizyona girecek filmler arasında bu hafta dram türünde biri yabancı olmak üzere 4 film bulunuyor. 2007 yılında vizyona giren Barda filminin yine aynı isimle yeniden yapımı olan Hande Türkel'in yönetmeliğini yaptığı 'Barda' filmi 29 Kasım'a vizyona girecek filmler arasında. Kasım'da vizyona girecek filmler arasındaki 'Burada' (Here)adlı yabancı filmin başrolünde usta oyuncu Tom Hanks oynuyor. Korku ve gerilim türlerinde seçenekler bolŞeytanla bir büyücüden doğan bir yaratık, özgür kalıyor. Bir köye yerleşen yaratığın yeni yaşamı beraberinde felaketler getirerek katliama sahne olur. Günah Şeytanın Oğlu adlı Türk yapımı korku filminin yanı sıra yabancı korku filmi Gece Bekçisi, 29 Kasım haftasında vizyona girecek filmleri arasında bulunuyor. Filmde, ıssız bir yerde kampa giden bir grup, kendilerini kıyamet senaryosunun içinde buluyor. Dilara Duman'ın başrolünde olduğu Kabir Azabı 2, adından da anlaşılacağı gibi 2018'teki ilk filmin devamı. Vizyona girecek korku filmleri arasında yer alan filmin konusu, ölülerin ruhlarını gören 12 yaşındaki bir kız çocuğunun hikayesini konu ediliyor. Son Nefes (Last Breath) adlı yabancı gerilim korku filminde ise konu büyük beyaz köpekbalıkları. Eski üniversite arkadaşlarından oluşan bir grup, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir savaş gemisinin enkazını keşfetmek için Karayipler'de tüplü dalış gezisine çıktığında kendilerini büyük beyaz köpekbalıklarıyla çevrili paslı metalden oluşan su altı labirentinde sıkışmış halde bulurlar. BuradaTom Hanks, Robin Wright ve Kelly Reilly'nin başrollerinde bulunduğu Burada filminin yönetmeni Robert Zemeckis. Geleceğe Dönüş film serisi ve Forrest Gump filmlerinden hatırlanan yönetmenin eski filmlerine bakılınca film beklenti yaratıyor. Aileler ve yaşadıkları özel yer hakkında nesiller boyu aktarılan, sevgiyi, kaybı, kahkahayı ve hayatı paylaşan bir hikayede oyuncuları özel efektlerle gençleştirilmiş görüntüleri de yer alıyor. Yeni versiyonuyla şiddeti gözler önüne seren 'Barda' filmi vizyona giriyorGerçek olaylardan esinlenmiş 2007 yapımı Barda filminin yeniden çekimi olan Barda 2024 filminde Cem Söküt, Melisa Berberoğlu, İdris Nebi Taşkan başrolde yer alıyor. Son zamanlarda gündemde yer alan şiddet olaylarının kökenine dair bir bakış açısı sunan filmde, akla hayale gelmeyecek şiddet ve vahşetin kurbanı 'Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz?' diye soruyor. İki dram filmi dikkat çekiyor: Mutfak ve BeraberDram filmleri arasında dikkat çeken bir başka film ise Mutfak (La Cocina). ABD'li oyuncu Rooney Mara ile Raul Briones'in başrolünde olduğu filmin konusu tahmin edileceği gibi mutfakta geçiyor. New York'un Times Meydanı'ndaki hareketli bir restoran kalbi olan mutfakta çalışanlar, Amerikan rüyasını kovalarken hayaller ve çaresizlik çarpışıyor.Ailesiyle birlikte Hollanda'dan İstanbul'a lüks bir siteye taşınan genç Zeki'nin, yakında bulunan gecekondu mahallesinden bir grup çocukla arkadaş olmasını konu alan Beraber filminde Alihan Şahin, Hayat Van Eck, Onur Dikmen rol alıyor.4 komedi Türk filmi güldürmeye geliyor Dram ve korkudan sonra gülmek isteyenlere ise komedi türünde 4 Türk filmi vizyona giriyor. Murat Akkoyunlu, Levent Tülek, Metin Coşkun'un başrolünde olduğu Paranormal Cuma, Bilal Çatalçekiç'in başrolünde olduğu Fahrinayt gülmek isteyenler için. Başlarına bela olan mafya babasından kurtulmak için zorlu bir göreve çıkan kafadarların hikayesi Çam Yarması 2 vizyona girecek filmler arasında. Komedi dram türündeki Mukadderat filmi ise hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla dikkat çekiyor. Nur Sürer'in başrolündeki filmde, kocasının ani ölümü sonrası kendisine yeni eş adayı arayan kadının hikayesi ve macerası yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/22-kasim-haftasinda-vizyona-girecek-filmler-romantik-komediden-aksiyona-kadar-sinemaseverleri-1090450188.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vizyona girecek filmler, bugün vizyona giren filmler, vizyona giren filmler, sinema filmleri, film önerileri, sinemadaki filmler, haftaya vizyona girecek filmler, film önerileri, pek yakında vizyona girecek filmler, vizyona girecek filmler 2024, vizyona yeni giren filmler, vizyona girecek korku filmleri, vizyona girecek animasyon filmler, vizyona girecekler, kasım'da vizyona girecek filmler 2024, 29 kasım'da vizyona girecek filmler, 29 kasım cuma günü vizyona girecek filmler