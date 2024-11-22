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Antalya Valisi açıkladı: 'Koordinasyon merkezimiz aralıksız olarak gece boyu çalışacak'
Antalya Valisi açıkladı: 'Koordinasyon merkezimiz aralıksız olarak gece boyu çalışacak'
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Antalya için verilen turuncu kodlu yağış uyarısı sonrası Antalya Valisi Şahin koordinasyon merkezinin gece n-boyu aralıksız çalışacağını açıkladı ve kritik... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kodlu' yağış uyarısı üzerine koordinasyon merkezinin gece boyunca çalışacağını açıkladı.Şahin, kentte beklenen yağışın gece yarısı zirve noktasına ulaşmasının, cuma akşamına kadar etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiğini aktardı.Şahin, özellikle dere yataklarında evi bulunanları, sitelerin kapalı otoparklarında araçları olanları ve zemin katlardaki iş yerlerinin sahiplerini tedbir almaları konusunda uyararak şunları söyledi: Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde "turuncu" kodlu yağış uyarısı üzerine taşımalı eğitime yarın geçerli olmak üzere bir gün ara verildiği duyurulmuştu.
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antalya, turuncu kod, sağanak, sağanak yağış
antalya, turuncu kod, sağanak, sağanak yağış

Antalya Valisi açıkladı: 'Koordinasyon merkezimiz aralıksız olarak gece boyu çalışacak'

00:56 22.11.2024
© AA / Oktay Özden Antalya kent merkezinde sağanak etkili oluyor.
Antalya kent merkezinde sağanak etkili oluyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AA / Oktay Özden
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Antalya için verilen turuncu kodlu yağış uyarısı sonrası Antalya Valisi Şahin koordinasyon merkezinin gece n-boyu aralıksız çalışacağını açıkladı ve kritik bölgelerde olanlara uyarıda bulundu.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kodlu' yağış uyarısı üzerine koordinasyon merkezinin gece boyunca çalışacağını açıkladı.
Şahin, kentte beklenen yağışın gece yarısı zirve noktasına ulaşmasının, cuma akşamına kadar etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiğini aktardı.
Şahin, özellikle dere yataklarında evi bulunanları, sitelerin kapalı otoparklarında araçları olanları ve zemin katlardaki iş yerlerinin sahiplerini tedbir almaları konusunda uyararak şunları söyledi:
"Ekipler, riskli ilçelere yönlendirildi ve teyakkuz halinde. Gece yarısı itibarıyla güncelleme yapıp, durumu değerlendireceğiz. AFAD, Büyükşehir Belediyesi, ASAT, ilçe belediyeleri, Karayolları, DSİ, itfaiye ve diğer paydaş kurumlar, sahada. Bu süreci koordine ediyoruz. Koordinasyon merkezimiz aralıksız olarak gece boyu çalışacak. Bu süreci olumsuzluk olmadan atlatacağız."
Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde "turuncu" kodlu yağış uyarısı üzerine taşımalı eğitime yarın geçerli olmak üzere bir gün ara verildiği duyurulmuştu.
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