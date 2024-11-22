https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/antalya-valisi-acikladi-koordinasyon-merkezimiz-araliksiz-olarak-gece-boyu-calisacak-1090679603.html

Antalya Valisi açıkladı: 'Koordinasyon merkezimiz aralıksız olarak gece boyu çalışacak'

Antalya Valisi açıkladı: 'Koordinasyon merkezimiz aralıksız olarak gece boyu çalışacak'

Sputnik Türkiye

Antalya için verilen turuncu kodlu yağış uyarısı sonrası Antalya Valisi Şahin koordinasyon merkezinin gece n-boyu aralıksız çalışacağını açıkladı ve kritik... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T00:56+0300

2024-11-22T00:56+0300

2024-11-22T00:56+0300

türkiye

antalya

turuncu kod

sağanak

sağanak yağış

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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kodlu' yağış uyarısı üzerine koordinasyon merkezinin gece boyunca çalışacağını açıkladı.Şahin, kentte beklenen yağışın gece yarısı zirve noktasına ulaşmasının, cuma akşamına kadar etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiğini aktardı.Şahin, özellikle dere yataklarında evi bulunanları, sitelerin kapalı otoparklarında araçları olanları ve zemin katlardaki iş yerlerinin sahiplerini tedbir almaları konusunda uyararak şunları söyledi: Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde "turuncu" kodlu yağış uyarısı üzerine taşımalı eğitime yarın geçerli olmak üzere bir gün ara verildiği duyurulmuştu.

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antalya, turuncu kod, sağanak, sağanak yağış