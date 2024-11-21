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Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Cumartesi akşam saatlerinde başlayacak
Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Cumartesi akşam saatlerinde başlayacak
Sputnik Türkiye
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşeceği haberinden sonra 7 il için daha soğuk hava uyarısı yapıldı. Söz konusu illerde cumartesi... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T19:58+0300
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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıkları ve yağış uyarısında bulundu. Buna göre cumartesi akşam saatlerinden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerek 14-18 derece düşecek. Aynı zamanda yağışlı havanın etkili olacağı bölgede sağanağın ardından karla karışık yağmur ve kara yerini bırakması bekleniyor.Meteoroloji'nin uyarısı kapsamına giren illerse Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat.Yağışlı hava ne zaman bölgeyi terk edecek?Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasına göre yağışlı havanın 28 Kasım Çarşamba günü bölgeyi terk etmesi bekleniyor.Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı uyarıda bulunulan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi gerektiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/meteorolojiden-istanbul-ankara-ve-izmir-dahil-49-il-icin-sari-alarm-akom-da-saat-verip-uyardi-1090630642.html
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Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Cumartesi akşam saatlerinde başlayacak

19:58 21.11.2024 (güncellendi: 20:08 21.11.2024)
© AA / Oğuz Yeterkarla karışık yağmur, kar yağışı, soğuk hava, yağmur, sağanak, hava durumu
karla karışık yağmur, kar yağışı, soğuk hava, yağmur, sağanak, hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AA / Oğuz Yeter
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Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşeceği haberinden sonra 7 il için daha soğuk hava uyarısı yapıldı. Söz konusu illerde cumartesi akşam saatlerinden itibaren sıcaklık 14 ila 18 derece düşecek.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıkları ve yağış uyarısında bulundu. Buna göre cumartesi akşam saatlerinden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerek 14-18 derece düşecek. Aynı zamanda yağışlı havanın etkili olacağı bölgede sağanağın ardından karla karışık yağmur ve kara yerini bırakması bekleniyor.
Meteoroloji'nin uyarısı kapsamına giren illerse Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat.

Yağışlı hava ne zaman bölgeyi terk edecek?

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasına göre yağışlı havanın 28 Kasım Çarşamba günü bölgeyi terk etmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı uyarıda bulunulan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi gerektiği belirtildi.
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
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Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 49 il için sarı alarm: AKOM da saat verip uyardı, kuvvetli yağış geliyor
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