https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/meteorolojiden-7-il-icin-uyari-cumartesi-aksam-saatlerinde-baslayacak-1090668118.html

Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Cumartesi akşam saatlerinde başlayacak

Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Cumartesi akşam saatlerinde başlayacak

Sputnik Türkiye

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşeceği haberinden sonra 7 il için daha soğuk hava uyarısı yapıldı. Söz konusu illerde cumartesi... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T19:58+0300

2024-11-21T19:58+0300

2024-11-21T20:08+0300

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meteoroloji genel müdürlüğü

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kar

kar yağışı

soğuk

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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıkları ve yağış uyarısında bulundu. Buna göre cumartesi akşam saatlerinden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerek 14-18 derece düşecek. Aynı zamanda yağışlı havanın etkili olacağı bölgede sağanağın ardından karla karışık yağmur ve kara yerini bırakması bekleniyor.Meteoroloji'nin uyarısı kapsamına giren illerse Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat.Yağışlı hava ne zaman bölgeyi terk edecek?Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasına göre yağışlı havanın 28 Kasım Çarşamba günü bölgeyi terk etmesi bekleniyor.Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı uyarıda bulunulan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi gerektiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/meteorolojiden-istanbul-ankara-ve-izmir-dahil-49-il-icin-sari-alarm-akom-da-saat-verip-uyardi-1090630642.html

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