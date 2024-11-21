https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/valilik-acikladi-istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-1090675906.html

Valilik açıkladı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Valilik açıkladı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da 23 kasım... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T22:23+0300

2024-11-21T22:23+0300

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre bölgede hava sıcaklığı 3° dereceye kadar düşerken yüksek kesimlere kar yağacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a 22 Kasım Cumartesi günü kar geliyor. İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından fırtına ve kar yağışı konusunda halkı uyarırken hava sıcaklığının 3° dereceye kadar düşeceğini duyurdu. Bölgede yüksek kesimlere yağması beklenen karın hafif şekilde gerçekleşeceği açıklandı.Kar tatili ne zaman?İstanbul'da beklenen kar yağışı sonrası öğrenciler kar tatilini merak etti. Marmara bölgesinde sıcaklıkların düşmesi sonrası kar yağışının seviyesine bağlı olarak İstanbul Valiliği kar tatilini açıklayabilir. Ancak şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/kar-yagisi-verileri-guncellendi-bir-hafta-boyunca-etkili-olacak-1090604502.html

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