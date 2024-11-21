https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/valilik-acikladi-istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-1090675906.html
Valilik açıkladı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Valilik açıkladı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da 23 kasım... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T22:23+0300
2024-11-21T22:23+0300
2024-11-21T22:26+0300
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istanbul
istanbul valiliği
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
kar yağışı
hava
hava sıcaklığı
yağmur
fırtına
kar
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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre bölgede hava sıcaklığı 3° dereceye kadar düşerken yüksek kesimlere kar yağacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a 22 Kasım Cumartesi günü kar geliyor. İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından fırtına ve kar yağışı konusunda halkı uyarırken hava sıcaklığının 3° dereceye kadar düşeceğini duyurdu. Bölgede yüksek kesimlere yağması beklenen karın hafif şekilde gerçekleşeceği açıklandı.Kar tatili ne zaman?İstanbul'da beklenen kar yağışı sonrası öğrenciler kar tatilini merak etti. Marmara bölgesinde sıcaklıkların düşmesi sonrası kar yağışının seviyesine bağlı olarak İstanbul Valiliği kar tatilini açıklayabilir. Ancak şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/kar-yagisi-verileri-guncellendi-bir-hafta-boyunca-etkili-olacak-1090604502.html
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kar yağacak mı, kar tatili ne zaman, kar ne zaman, istanbul hava durumu, kar var mı, kar gelecek mi, okullar yarın tatil mi
kar yağacak mı, kar tatili ne zaman, kar ne zaman, istanbul hava durumu, kar var mı, kar gelecek mi, okullar yarın tatil mi
Valilik açıkladı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
22:23 21.11.2024 (güncellendi: 22:26 21.11.2024)
İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da 23 kasım Cumartesi günü kar yağışı bekleniyor. Bölgede en düşük hava durumunun 3° dereceye kadar ineceği en yüksek hava sıcaklığının ise 7° derecede seyredeceği belirtildi.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre bölgede hava sıcaklığı 3° dereceye kadar düşerken yüksek kesimlere kar yağacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a 22 Kasım Cumartesi günü kar geliyor. İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından fırtına ve kar yağışı konusunda halkı uyarırken hava sıcaklığının 3° dereceye kadar düşeceğini duyurdu. Bölgede yüksek kesimlere yağması beklenen karın hafif şekilde gerçekleşeceği açıklandı.
İstanbul'da beklenen kar yağışı sonrası öğrenciler kar tatilini merak etti. Marmara bölgesinde sıcaklıkların düşmesi sonrası kar yağışının seviyesine bağlı olarak İstanbul Valiliği kar tatilini açıklayabilir. Ancak şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor.