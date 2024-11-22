https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ali-koctan-basin-toplantisi-karari-cok-doluyum-1090702930.html
Ali Koç'tan basın toplantısı kararı: 'Çok doluyum'
Ali Koç'tan basın toplantısı kararı: 'Çok doluyum'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Yakın zamanda konuşacağım. Çok doluyum" ifadelerini kullandı. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T13:45+0300
2024-11-22T13:45+0300
2024-11-22T13:45+0300
spor
ali koç
fenerbahçe
basın toplantısı
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme dair konularla ilgili kamera karşısına çıkmaya hazırlanıyor.Fenerium'un yeni tırlarının teslim töreninde açıklamalar yaptı. Taraftarlara teşekkür eden Koç, "Her zaman söylediğim gibi Fenerbahçe'nin farkı; gelir, eğitim, kültür seviyesi ne olursa olsun taraftarımız söz konusu Fenerbahçe ise olağanüstü sınırları zorlayacak cömertlik gösteriyor. Bunu her alanda görüyoruz. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.Öte yandan Ali Koç, yakın zamanda konuşma yapacağını söyledi ve "Çok doluyum" ifadesini kullandı.
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ali koç, fenerbahçe, basın toplantısı
ali koç, fenerbahçe, basın toplantısı
Ali Koç'tan basın toplantısı kararı: 'Çok doluyum'
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Yakın zamanda konuşacağım. Çok doluyum" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme dair konularla ilgili kamera karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Fenerium'un yeni tırlarının teslim töreninde açıklamalar yaptı. Taraftarlara teşekkür eden Koç, "Her zaman söylediğim gibi Fenerbahçe'nin farkı; gelir, eğitim, kültür seviyesi ne olursa olsun taraftarımız söz konusu Fenerbahçe ise olağanüstü sınırları zorlayacak cömertlik gösteriyor. Bunu her alanda görüyoruz. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ali Koç, yakın zamanda konuşma yapacağını söyledi ve "Çok doluyum" ifadesini kullandı.