https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ali-koctan-basin-toplantisi-karari-cok-doluyum-1090702930.html

Ali Koç'tan basın toplantısı kararı: 'Çok doluyum'

Ali Koç'tan basın toplantısı kararı: 'Çok doluyum'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Yakın zamanda konuşacağım. Çok doluyum" ifadelerini kullandı. 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T13:45+0300

2024-11-22T13:45+0300

2024-11-22T13:45+0300

spor

ali koç

fenerbahçe

basın toplantısı

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme dair konularla ilgili kamera karşısına çıkmaya hazırlanıyor.Fenerium'un yeni tırlarının teslim töreninde açıklamalar yaptı. Taraftarlara teşekkür eden Koç, "Her zaman söylediğim gibi Fenerbahçe'nin farkı; gelir, eğitim, kültür seviyesi ne olursa olsun taraftarımız söz konusu Fenerbahçe ise olağanüstü sınırları zorlayacak cömertlik gösteriyor. Bunu her alanda görüyoruz. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.Öte yandan Ali Koç, yakın zamanda konuşma yapacağını söyledi ve "Çok doluyum" ifadesini kullandı.

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ali koç, fenerbahçe, basın toplantısı