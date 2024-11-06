https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/acun-ilicali-anlastik-demisti-galatasaray-ciddi-bir-samimiyetsizlik-diyerek-yalanladi-1090114716.html
Acun Ilıcalı 'anlaştık' demişti: Galatasaray 'ciddi bir samimiyetsizlik' diyerek yalanladı
Acun Ilıcalı 'anlaştık' demişti: Galatasaray 'ciddi bir samimiyetsizlik' diyerek yalanladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Galatasaray ile Fenerbahçe'nin hakem anlaşmasında mutabakata varıldığını duyurmuştu. Sarı kırmızılı... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T23:34+0300
2024-11-06T23:34+0300
2024-11-07T00:23+0300
spor
galatasaray
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hakem
süper lig
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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin hakem konusunda ortak mutabakata vardığını açıklayan Acun Ilıcalı'yı İbrahim Hatipoğlu yalanladı.Süper Lig'de yaşanan hakem hataları nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynadığı maçların yabancı hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda iki takımın ortak mutabakata vardığı belirtilmişti. Ancak Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'yı yalanladı. Sarı kırmızılı takımın yöneticisi İbrahim Hatipoğlu "Görüşmelerimiz oldu ama ortada bir karar yokken açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Paylaşımın amacının ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır" dedi.Acun Ilıcalı'dan yanıt geldiSosyal medya hesabından Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'na yanıt veren Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı şöyle konuştu:1- “Maçlar ve pozisyonlar incelensin” çağrısını canlı yayında, milyonların önünde kendisi yaptı.2- Resmi açıklama yaparak bu teklifi kabul ettiğimizi duyurduk.3- Resmi açıklamamız üzerine kendisi beni bizzat arayarak kabul ettiklerini söyledi. Yurt dışından iki hakem getirmek üzere anlaştık.4- Bu konuşmalardan 2 hafta sonra kendilerine ulaşarak pozisyon incelemek üzere İngiltere’den bir hakem getireceğimizi söyledik.5- Kendisi henüz hakem belirleyemediklerini söyledi ve milli arada yapmak istediklerini dile getirdi. Kabul ettik.6- Markus Merk ile görüşüp anlaştıklarını ve uygun tarihlerini bana iletti. Kabul ettik.Özetle;Milyonların önünde ilk çağrıyı yaptılar, kabul ettik. Görüşmeler yaptık, isimleri ve tarihleri belirledik. Bu konuda anlaşma sağladığımızı dile getirdim. Tüm adımlar bu şekilde iken atılan bu tweet, spor tarihimize iz bırakacak bir yaklaşımla karşı karşıya olduğumuzun kanıtıdır. Yarın Fenerbahçe Tv’de tüm detayları anlatacağım.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/acun-ilicali-duyurdu-galatasaray-ile-fenerbahce-hakem-konusunda-anlasti-1090112316.html
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galatasaray, fenerbahçe, hakem, süper lig, sosyal medya
galatasaray, fenerbahçe, hakem, süper lig, sosyal medya
Acun Ilıcalı 'anlaştık' demişti: Galatasaray 'ciddi bir samimiyetsizlik' diyerek yalanladı
23:34 06.11.2024 (güncellendi: 00:23 07.11.2024)
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Galatasaray ile Fenerbahçe'nin hakem anlaşmasında mutabakata varıldığını duyurmuştu. Sarı kırmızılı takımın yöneticisi İbrahim Hatipoğlu anlaşma olmadığını açıkladı.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin hakem konusunda ortak mutabakata vardığını açıklayan Acun Ilıcalı'yı İbrahim Hatipoğlu yalanladı.
Süper Lig'de yaşanan hakem hataları nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynadığı maçların yabancı hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda iki takımın ortak mutabakata vardığı belirtilmişti. Ancak Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'yı yalanladı. Sarı kırmızılı takımın yöneticisi İbrahim Hatipoğlu "Görüşmelerimiz oldu ama ortada bir karar yokken açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Paylaşımın amacının ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır" dedi.
Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi
Sosyal medya hesabından Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'na yanıt veren Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı şöyle konuştu:
1- “Maçlar ve pozisyonlar incelensin” çağrısını canlı yayında, milyonların önünde kendisi yaptı.
2- Resmi açıklama yaparak bu teklifi kabul ettiğimizi duyurduk.
3- Resmi açıklamamız üzerine kendisi beni bizzat arayarak kabul ettiklerini söyledi. Yurt dışından iki hakem getirmek üzere anlaştık.
4- Bu konuşmalardan 2 hafta sonra kendilerine ulaşarak pozisyon incelemek üzere İngiltere’den bir hakem getireceğimizi söyledik.
5- Kendisi henüz hakem belirleyemediklerini söyledi ve milli arada yapmak istediklerini dile getirdi. Kabul ettik.
6- Markus Merk ile görüşüp anlaştıklarını ve uygun tarihlerini bana iletti. Kabul ettik.
Milyonların önünde ilk çağrıyı yaptılar, kabul ettik. Görüşmeler yaptık, isimleri ve tarihleri belirledik. Bu konuda anlaşma sağladığımızı dile getirdim. Tüm adımlar bu şekilde iken atılan bu tweet, spor tarihimize iz bırakacak bir yaklaşımla karşı karşıya olduğumuzun kanıtıdır. Yarın Fenerbahçe Tv’de tüm detayları anlatacağım.