AK Parti'den açıklama geldi, uzmanı kademeli emeklilik için 'Halka koptu' diyerek tarih verdi: Yeni sistem nasıl olmalı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Karadağ maçındaki bahis reklamı bardağı taşıran son damla mıydı?'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yasa dışı bahis tek bir TV kanalının meselesi değil’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cezaevlerindeki son tablo: Af mı geliyor?
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 112’nin haberi olmadan bu normal bir sistem midir, bu hala sorgulanıyor
12:06
83 dk
HABER MASASI
Rüyaların Sanata ve Edebiyata Etkileri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İletişim dünyasında yapay zeka kullanımı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: Teğmenlerin eylemi basit bir disiplinsizlik
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye ile 'normalleşme'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
MHP neden mıntıka temizliği yapıyor
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
19:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yurttaş Kane’in verdiği mesajlar, Amerika'nın savaşa girme kararı üzerinde dolaylı bir etki yaptı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İran başkentini taşıyacak mı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan çetesi davası beşinci gününde
12:06
84 dk
HABER MASASI
Lucid Rüyalar ve Rüya Kontrolü
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Gladyatör 2 filmi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
20:35
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ak-partiden-aciklama-geldi-uzmani-kademeli-emeklilik-icin-halka-koptu-diyerek-tarih-verdi-yeni-1090703377.html
AK Parti'den açıklama geldi, uzmanı kademeli emeklilik için 'Halka koptu' diyerek tarih verdi: Yeni sistem nasıl olmalı?
AK Parti'den açıklama geldi, uzmanı kademeli emeklilik için 'Halka koptu' diyerek tarih verdi: Yeni sistem nasıl olmalı?
Sputnik Türkiye
EYT kapsamına giremeyen vatandaşların beklediği kademeli emeklilik tartışmaları hız kazandı. AK Parti’den sürdürülebilir bir sistem mesajı gelirken, Sosyal... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T14:19+0300
2024-11-22T14:19+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
emeklilik
emeklilik yaşı
bireysel emeklilik sistemi (bes)
emeklilik maaşı
erken emeklilik
tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_e13398906156846b817bcb003b90eb67.jpg
Kademeli emeklilik, çalışanların belirli bir prim günü ve yaş şartını sağlayarak kısmi emekli olmalarına olanak tanıyan bir sistem olarak tanımlanıyor. EYT kapsamına dahil olamayan binlerce kişi, bu düzenlemeyle emeklilik hayaline kavuşmayı bekliyor.AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, kademeli emeklilikle ilgili sürdürülebilir bir sistem gerektiğini belirtti. Ancak şu anda herhangi bir yasa tasarısı olmadığını ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti.Avrupa ile kıyas: Türkiye’de sistem sürdürülebilir mi?Güler, Türkiye’deki emeklilik sisteminin Avrupa ile kıyaslandığında genç yaşta emeklilik oranının oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti:Bu açıklamalar, mevcut emeklilik sistemine yönelik değişiklik sinyalleri olarak yorumlandı.Sosyal güvenlik uzmanından 2027 öngörüsüTGRT Haber’e konuşan Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilik sisteminin mutlaka devreye alınacağını belirtti.Karakaş, 2027 yılına kadar bu konuda somut bir düzenleme beklenebileceğini de sözlerine ekledi.'Vatandaşın sisteme güveni i̇çin şart'Karakaş, vatandaşların sosyal güvenlik sistemine olan güvenini yeniden tesis etmek için adaletli bir düzenlemenin gerekli olduğunu vurguladı:Kademeli Emeklilik Sistemi neler getirebilir?Kademeli emeklilik, çalışma süresi ve yaş dengesiyle hem adaletin sağlanmasını hem de sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir hale gelmesini hedefliyor. Uzmanlara göre, bu sistem:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/otomotivde-sil-bastan-duzenleme-hangi-araclar-otv-ve-kdv-muafiyeti-kapsamina-giriyor-arabalar-1090687594.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_17bef2f7933da6831fae28247216fabf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kademeli emeklilik için yasa teklifi, kademeli emeklilik 2024, kademeli emeklilik tablosu, kademeli emeklilik son dakika, kademeli emeklilik tablosu 2024, kademeli emeklilik tablosu sgk, kademeli emeklilik tablosu bağkur, kademeli emeklilik için yasa teklifi, kademeli emeklilik düzenlemesi, kademeli emeklilik vedat ışıkhan, kademeli emeklilik meclis, kademeli emeklilik tbmm
kademeli emeklilik için yasa teklifi, kademeli emeklilik 2024, kademeli emeklilik tablosu, kademeli emeklilik son dakika, kademeli emeklilik tablosu 2024, kademeli emeklilik tablosu sgk, kademeli emeklilik tablosu bağkur, kademeli emeklilik için yasa teklifi, kademeli emeklilik düzenlemesi, kademeli emeklilik vedat ışıkhan, kademeli emeklilik meclis, kademeli emeklilik tbmm

AK Parti'den açıklama geldi, uzmanı kademeli emeklilik için 'Halka koptu' diyerek tarih verdi: Yeni sistem nasıl olmalı?

14:19 22.11.2024
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© İHA
Abone ol
EYT kapsamına giremeyen vatandaşların beklediği kademeli emeklilik tartışmaları hız kazandı. AK Parti’den sürdürülebilir bir sistem mesajı gelirken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2027’ye kadar düzenleme yapılabileceğini açıkladı. İşte detaylar ve kademeli emekliliğe dair son gelişmeler…
Kademeli emeklilik, çalışanların belirli bir prim günü ve yaş şartını sağlayarak kısmi emekli olmalarına olanak tanıyan bir sistem olarak tanımlanıyor. EYT kapsamına dahil olamayan binlerce kişi, bu düzenlemeyle emeklilik hayaline kavuşmayı bekliyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, kademeli emeklilikle ilgili sürdürülebilir bir sistem gerektiğini belirtti. Ancak şu anda herhangi bir yasa tasarısı olmadığını ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Avrupa ile kıyas: Türkiye’de sistem sürdürülebilir mi?

Güler, Türkiye’deki emeklilik sisteminin Avrupa ile kıyaslandığında genç yaşta emeklilik oranının oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti:
"Türkiye’de her iki çalışana bir emekli düşerken, gelişmiş ülkelerde bu oran üç veya dört çalışana bir emekli şeklindedir. Avrupa’da emeklilik yaşı 65-67 iken, Türkiye’de 40’lı ve 50’li yaşlarda emeklilik sürdürülebilir bir yapı değildir."
Bu açıklamalar, mevcut emeklilik sistemine yönelik değişiklik sinyalleri olarak yorumlandı.

Sosyal güvenlik uzmanından 2027 öngörüsü

TGRT Haber’e konuşan Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilik sisteminin mutlaka devreye alınacağını belirtti.
"Sosyal güvenlik sistemi bir zincir gibidir ve EYT ile bu zincirin bir halkası koptu. 17-24 yıl gibi uzun sürelerle emekliliğin, çalışanlar arasında ciddi adaletsizlik yarattığı açık. Sistemin sürdürülebilirliği için kademeli emeklilik kaçınılmaz," dedi.
Karakaş, 2027 yılına kadar bu konuda somut bir düzenleme beklenebileceğini de sözlerine ekledi.

'Vatandaşın sisteme güveni i̇çin şart'

Karakaş, vatandaşların sosyal güvenlik sistemine olan güvenini yeniden tesis etmek için adaletli bir düzenlemenin gerekli olduğunu vurguladı:
"Ben erken emekliliği teşvik eden bir uzman değilim, ancak emeklilikte kademe uygulamasının şart olduğuna inanıyorum."

Kademeli Emeklilik Sistemi neler getirebilir?

Kademeli emeklilik, çalışma süresi ve yaş dengesiyle hem adaletin sağlanmasını hem de sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir hale gelmesini hedefliyor. Uzmanlara göre, bu sistem:
Emeklilik yaşını kademeli olarak yükseltebilir.
Prim gününe göre farklı emeklilik planları sunabilir.
Uzun vadede sosyal güvenlik yükünü azaltabilir.
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
EKONOMİ
Otomotivde sil baştan düzenleme: Hangi araçlar ÖTV ve KDV muafiyeti kapsamına giriyor? Arabalar ucuzlayacak mı?
10:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала