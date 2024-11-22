https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ak-partiden-aciklama-geldi-uzmani-kademeli-emeklilik-icin-halka-koptu-diyerek-tarih-verdi-yeni-1090703377.html

AK Parti'den açıklama geldi, uzmanı kademeli emeklilik için 'Halka koptu' diyerek tarih verdi: Yeni sistem nasıl olmalı?

AK Parti'den açıklama geldi, uzmanı kademeli emeklilik için 'Halka koptu' diyerek tarih verdi: Yeni sistem nasıl olmalı?

Sputnik Türkiye

EYT kapsamına giremeyen vatandaşların beklediği kademeli emeklilik tartışmaları hız kazandı. AK Parti’den sürdürülebilir bir sistem mesajı gelirken, Sosyal... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T14:19+0300

2024-11-22T14:19+0300

2024-11-22T14:19+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

emeklilik

emeklilik yaşı

bireysel emeklilik sistemi (bes)

emeklilik maaşı

erken emeklilik

tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_e13398906156846b817bcb003b90eb67.jpg

Kademeli emeklilik, çalışanların belirli bir prim günü ve yaş şartını sağlayarak kısmi emekli olmalarına olanak tanıyan bir sistem olarak tanımlanıyor. EYT kapsamına dahil olamayan binlerce kişi, bu düzenlemeyle emeklilik hayaline kavuşmayı bekliyor.AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, kademeli emeklilikle ilgili sürdürülebilir bir sistem gerektiğini belirtti. Ancak şu anda herhangi bir yasa tasarısı olmadığını ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti.Avrupa ile kıyas: Türkiye’de sistem sürdürülebilir mi?Güler, Türkiye’deki emeklilik sisteminin Avrupa ile kıyaslandığında genç yaşta emeklilik oranının oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti:Bu açıklamalar, mevcut emeklilik sistemine yönelik değişiklik sinyalleri olarak yorumlandı.Sosyal güvenlik uzmanından 2027 öngörüsüTGRT Haber’e konuşan Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilik sisteminin mutlaka devreye alınacağını belirtti.Karakaş, 2027 yılına kadar bu konuda somut bir düzenleme beklenebileceğini de sözlerine ekledi.'Vatandaşın sisteme güveni i̇çin şart'Karakaş, vatandaşların sosyal güvenlik sistemine olan güvenini yeniden tesis etmek için adaletli bir düzenlemenin gerekli olduğunu vurguladı:Kademeli Emeklilik Sistemi neler getirebilir?Kademeli emeklilik, çalışma süresi ve yaş dengesiyle hem adaletin sağlanmasını hem de sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir hale gelmesini hedefliyor. Uzmanlara göre, bu sistem:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/otomotivde-sil-bastan-duzenleme-hangi-araclar-otv-ve-kdv-muafiyeti-kapsamina-giriyor-arabalar-1090687594.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kademeli emeklilik için yasa teklifi, kademeli emeklilik 2024, kademeli emeklilik tablosu, kademeli emeklilik son dakika, kademeli emeklilik tablosu 2024, kademeli emeklilik tablosu sgk, kademeli emeklilik tablosu bağkur, kademeli emeklilik için yasa teklifi, kademeli emeklilik düzenlemesi, kademeli emeklilik vedat ışıkhan, kademeli emeklilik meclis, kademeli emeklilik tbmm