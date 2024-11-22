https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ak-partiden-aciklama-geldi-uzmani-kademeli-emeklilik-icin-halka-koptu-diyerek-tarih-verdi-yeni-1090703377.html
AK Parti'den açıklama geldi, uzmanı kademeli emeklilik için 'Halka koptu' diyerek tarih verdi: Yeni sistem nasıl olmalı?
AK Parti'den açıklama geldi, uzmanı kademeli emeklilik için 'Halka koptu' diyerek tarih verdi: Yeni sistem nasıl olmalı?
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EYT kapsamına giremeyen vatandaşların beklediği kademeli emeklilik tartışmaları hız kazandı. AK Parti’den sürdürülebilir bir sistem mesajı gelirken, Sosyal... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T14:19+0300
2024-11-22T14:19+0300
2024-11-22T14:19+0300
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Kademeli emeklilik, çalışanların belirli bir prim günü ve yaş şartını sağlayarak kısmi emekli olmalarına olanak tanıyan bir sistem olarak tanımlanıyor. EYT kapsamına dahil olamayan binlerce kişi, bu düzenlemeyle emeklilik hayaline kavuşmayı bekliyor.AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, kademeli emeklilikle ilgili sürdürülebilir bir sistem gerektiğini belirtti. Ancak şu anda herhangi bir yasa tasarısı olmadığını ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti.Avrupa ile kıyas: Türkiye’de sistem sürdürülebilir mi?Güler, Türkiye’deki emeklilik sisteminin Avrupa ile kıyaslandığında genç yaşta emeklilik oranının oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti:Bu açıklamalar, mevcut emeklilik sistemine yönelik değişiklik sinyalleri olarak yorumlandı.Sosyal güvenlik uzmanından 2027 öngörüsüTGRT Haber’e konuşan Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilik sisteminin mutlaka devreye alınacağını belirtti.Karakaş, 2027 yılına kadar bu konuda somut bir düzenleme beklenebileceğini de sözlerine ekledi.'Vatandaşın sisteme güveni i̇çin şart'Karakaş, vatandaşların sosyal güvenlik sistemine olan güvenini yeniden tesis etmek için adaletli bir düzenlemenin gerekli olduğunu vurguladı:Kademeli Emeklilik Sistemi neler getirebilir?Kademeli emeklilik, çalışma süresi ve yaş dengesiyle hem adaletin sağlanmasını hem de sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir hale gelmesini hedefliyor. Uzmanlara göre, bu sistem:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/otomotivde-sil-bastan-duzenleme-hangi-araclar-otv-ve-kdv-muafiyeti-kapsamina-giriyor-arabalar-1090687594.html
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AK Parti'den açıklama geldi, uzmanı kademeli emeklilik için 'Halka koptu' diyerek tarih verdi: Yeni sistem nasıl olmalı?
EYT kapsamına giremeyen vatandaşların beklediği kademeli emeklilik tartışmaları hız kazandı. AK Parti’den sürdürülebilir bir sistem mesajı gelirken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2027’ye kadar düzenleme yapılabileceğini açıkladı. İşte detaylar ve kademeli emekliliğe dair son gelişmeler…
Kademeli emeklilik, çalışanların belirli bir prim günü ve yaş şartını sağlayarak kısmi emekli olmalarına olanak tanıyan bir sistem olarak tanımlanıyor. EYT kapsamına dahil olamayan binlerce kişi, bu düzenlemeyle emeklilik hayaline kavuşmayı bekliyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, kademeli emeklilikle ilgili sürdürülebilir bir sistem gerektiğini belirtti. Ancak şu anda herhangi bir yasa tasarısı olmadığını ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Avrupa ile kıyas: Türkiye’de sistem sürdürülebilir mi?
Güler, Türkiye’deki emeklilik sisteminin Avrupa ile kıyaslandığında genç yaşta emeklilik oranının oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti:
"Türkiye’de her iki çalışana bir emekli düşerken, gelişmiş ülkelerde bu oran üç veya dört çalışana bir emekli şeklindedir. Avrupa’da emeklilik yaşı 65-67 iken, Türkiye’de 40’lı ve 50’li yaşlarda emeklilik sürdürülebilir bir yapı değildir."
Bu açıklamalar, mevcut emeklilik sistemine yönelik değişiklik sinyalleri olarak yorumlandı.
Sosyal güvenlik uzmanından 2027 öngörüsü
TGRT Haber’e konuşan Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilik sisteminin mutlaka devreye alınacağını belirtti.
"Sosyal güvenlik sistemi bir zincir gibidir ve EYT ile bu zincirin bir halkası koptu. 17-24 yıl gibi uzun sürelerle emekliliğin, çalışanlar arasında ciddi adaletsizlik yarattığı açık. Sistemin sürdürülebilirliği için kademeli emeklilik kaçınılmaz," dedi.
Karakaş, 2027 yılına kadar bu konuda somut bir düzenleme beklenebileceğini de sözlerine ekledi.
'Vatandaşın sisteme güveni i̇çin şart'
Karakaş, vatandaşların sosyal güvenlik sistemine olan güvenini yeniden tesis etmek için adaletli bir düzenlemenin gerekli olduğunu vurguladı:
"Ben erken emekliliği teşvik eden bir uzman değilim, ancak emeklilikte kademe uygulamasının şart olduğuna inanıyorum."
Kademeli Emeklilik Sistemi neler getirebilir?
Kademeli emeklilik, çalışma süresi ve yaş dengesiyle hem adaletin sağlanmasını hem de sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir hale gelmesini hedefliyor. Uzmanlara göre, bu sistem:
Emeklilik yaşını
kademeli olarak yükseltebilir.
Prim
gününe göre farklı emeklilik planları
sunabilir.
Uzun vadede sosyal güvenlik
yükünü azaltabilir.