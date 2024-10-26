https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/iranin-pakistan-sinirinda-teror-saldirisi-10-sinir-muhafizi-oldu-1089704897.html
İran'ın Pakistan sınırında terör saldırısı: 10 sınır muhafızı öldü
İran'ın Pakistan sınırında terör saldırısı: 10 sınır muhafızı öldü
Sputnik Türkiye
İran İçişleri Bakanlığı, İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde teröristlerle çıkan çatışmada 10 sınır muhafızının öldürüldüğünü... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T17:46+0300
2024-10-26T17:46+0300
2024-10-26T17:46+0300
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İran'ın Pakistan sınırındaki Taftan ilçesinde emniyet güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 10 sınır muhafızı hayatını kaybetti.Daha önce Polis Basın Ofisi, bir devriye ekibinin Taftan bölgesinde bir grup silahlı terörist ile çatışmaya girdiğini duyurmuştu.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Taftan eyaletindeki bir ulaşım otoyolunda 10 sınır muhafızının ölümünün ardından İçişleri Bakanı, polis ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir ekibe olayın koşullarının acilen araştırılması talimatını verdi” denildi.Saldırıyı ise Ceyş ül-Adl adını taşıyan bir terör örgütünün üstlendiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/rusya-disisleri-israil-ile-iran-arasindaki-tehlikeli-tirmanistan-endise-duyuyoruz-1089701298.html
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iran, sistan-belucistan, sistan ve belucistan eyaleti, terör saldırısı
iran, sistan-belucistan, sistan ve belucistan eyaleti, terör saldırısı
İran'ın Pakistan sınırında terör saldırısı: 10 sınır muhafızı öldü
İran İçişleri Bakanlığı, İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde teröristlerle çıkan çatışmada 10 sınır muhafızının öldürüldüğünü açıkladı.
İran'ın Pakistan sınırındaki Taftan ilçesinde emniyet güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 10 sınır muhafızı hayatını kaybetti.
Daha önce Polis Basın Ofisi, bir devriye ekibinin Taftan bölgesinde bir grup silahlı terörist ile çatışmaya girdiğini duyurmuştu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Taftan eyaletindeki bir ulaşım otoyolunda 10 sınır muhafızının ölümünün ardından İçişleri Bakanı, polis ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir ekibe olayın koşullarının acilen araştırılması talimatını verdi” denildi.
Saldırıyı ise Ceyş ül-Adl adını taşıyan bir terör örgütünün üstlendiği aktarıldı.