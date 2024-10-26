https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/iranin-pakistan-sinirinda-teror-saldirisi-10-sinir-muhafizi-oldu-1089704897.html

İran'ın Pakistan sınırında terör saldırısı: 10 sınır muhafızı öldü

İran'ın Pakistan sınırında terör saldırısı: 10 sınır muhafızı öldü

Sputnik Türkiye

İran İçişleri Bakanlığı, İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde teröristlerle çıkan çatışmada 10 sınır muhafızının öldürüldüğünü... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T17:46+0300

2024-10-26T17:46+0300

2024-10-26T17:46+0300

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İran'ın Pakistan sınırındaki Taftan ilçesinde emniyet güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 10 sınır muhafızı hayatını kaybetti.Daha önce Polis Basın Ofisi, bir devriye ekibinin Taftan bölgesinde bir grup silahlı terörist ile çatışmaya girdiğini duyurmuştu.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Taftan eyaletindeki bir ulaşım otoyolunda 10 sınır muhafızının ölümünün ardından İçişleri Bakanı, polis ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir ekibe olayın koşullarının acilen araştırılması talimatını verdi” denildi.Saldırıyı ise Ceyş ül-Adl adını taşıyan bir terör örgütünün üstlendiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/rusya-disisleri-israil-ile-iran-arasindaki-tehlikeli-tirmanistan-endise-duyuyoruz-1089701298.html

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