https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/afad-duyurdu-ege-denizinde-39-buyuklugunde-deprem-1090699769.html

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'ya 56.30... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-22T12:55+0300

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son depremler

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Datça açıklarında meydana gelen son dakika depremi duyurdu. Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 12.29'da meydana gelen depremin derinliği 13.2 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 108.4 kilometre olarak kaydedildi.

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