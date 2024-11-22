https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/afad-duyurdu-ege-denizinde-39-buyuklugunde-deprem-1090699769.html
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'ya 56.30... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T12:55+0300
2024-11-22T12:55+0300
2024-11-22T13:17+0300
son depremler
afad
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muğla
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son depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Datça açıklarında meydana gelen son dakika depremi duyurdu. Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 12.29'da meydana gelen depremin derinliği 13.2 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 108.4 kilometre olarak kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/prof-dr-suleyman-pampaldan-75-buyuklugunde-deprem-uyarisi-turkiye-altinda-kalabilir-1090637973.html
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
12:55 22.11.2024 (güncellendi: 13:17 22.11.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'ya 56.30 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 13.2 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Datça açıklarında meydana gelen son dakika depremi duyurdu. Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 12.29'da meydana gelen depremin derinliği 13.2 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 108.4 kilometre olarak kaydedildi.