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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'ya 56.30... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Datça açıklarında meydana gelen son dakika depremi duyurdu. Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 12.29'da meydana gelen depremin derinliği 13.2 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 108.4 kilometre olarak kaydedildi.
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

12:55 22.11.2024 (güncellendi: 13:17 22.11.2024)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'ya 56.30 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 13.2 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Datça açıklarında meydana gelen son dakika depremi duyurdu. Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 12.29'da meydana gelen depremin derinliği 13.2 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 108.4 kilometre olarak kaydedildi.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
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Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Türkiye altında kalabilir'
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