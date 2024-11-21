https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/prof-dr-suleyman-pampaldan-75-buyuklugunde-deprem-uyarisi-turkiye-altinda-kalabilir-1090637973.html
Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Türkiye altında kalabilir'
Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Türkiye altında kalabilir'
Sputnik Türkiye
Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Adana ve çevresindeki fay hatlarının yanı sıra İstanbul depremleriyle... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
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2024-11-21T10:46+0300
2024-11-21T10:46+0300
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Adana Büyükşehir Belediyesince deprem eylem planı çalışmaları kapsamında "Adana’da Fay Hatları ve Deprem Paneli" yapıldı. Panel öncesi Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı ve Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Savrun fayı kırılacak, Adana yıkılacak" şeklindeki yorumlara tepki gösterdi, "Böyle bir şey yok" dedi. Pampal ayrıca beklenen İstanbul depremiyle ilgili uyarılarda bulundu. Pampal, 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem uyarısında yaparak "İstanbul yıkılırsa Türkiye altında kalabilir. Hepimiz kalabiliriz" ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Pampal, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ilin etkilendiğini ve Doğu Anadolu Fayı ile Çardak Fayı’nın deprem üretmeye devam ettiğini anlatarak, şunları söyledi:'Adana’daki faylar 6 Şubat’taki kadar yıkıcı değil'Adana’da bulunan Akçalıuşağı ve Bozdoğanuşağı faylarının 5 ile 6 büyüklüğünde depremler üretebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Adana’da en son Kasım ayının başında Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son durumları kontrol etmek için Adana’ya geldik. Adana’da Akçalıuşağı ve Bozdoğanuşağı fayları var. Bu faylar, Kozan, Saimbeyli ve Feke gibi yerleşim alanlarına yakın. Bu faylar kırılıyor. Bu faylar 6 Şubat’taki kadar yıkıcı deprem üretecek faylar değil ama 5-6 büyüklüğü arasında deprem üretebilecek faylar” diye konuştu.'İstanbul yıkılırsa Türkiye altında kalabilir'Beklenen İstanbul depremi hakkında da konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal, 7 ve üzeri bir depremin meydana geleceğini anlatarak, “7 ve 7.5 arası bir deprem bekliyoruz. 7.2 civarında bir depremin olmasını temenni ediyorum. Bu temenniyle olacak bir şey değil ama üst sınır ve alt sınıra baktığımızda alt sınıra yakın olsa keşke. İstanbul’un yapı stokunu dikkate aldığımızda sonuç çok kötü olabilir. İstanbul yıkılırsa Türkiye altında kalabilir. Hepimiz kalabiliriz. Onun içinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana diyerek şehirleri ayırmadan tüm Türkiye’yi depreme hazırlamalıyız” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/arda-guler-icin-yeni-adresi-duyurdular-dunya-yildizina-donusturecekler-1090632458.html
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Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Türkiye altında kalabilir'
Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Adana ve çevresindeki fay hatlarının yanı sıra İstanbul depremleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Süleyman Pampal, İstanbul'da 7 ve üzeri bir depremin meydana geleceğini söyledi.
Adana Büyükşehir Belediyesince deprem eylem planı çalışmaları kapsamında "Adana’da Fay Hatları ve Deprem Paneli" yapıldı. Panel öncesi Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı ve Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Savrun fayı kırılacak, Adana yıkılacak" şeklindeki yorumlara tepki gösterdi, "Böyle bir şey yok" dedi.
Pampal ayrıca beklenen İstanbul depremiyle ilgili uyarılarda bulundu. Pampal, 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem uyarısında yaparak "İstanbul yıkılırsa Türkiye altında kalabilir. Hepimiz kalabiliriz" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Pampal, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ilin etkilendiğini ve Doğu Anadolu Fayı ile Çardak Fayı’nın deprem üretmeye devam ettiğini anlatarak, şunları söyledi:
“Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman en büyük depremlere kaynaklık eden Doğu Anadolu Fayı’nın üzerinde. Ayrıca Kahramanmaraş’ın ilçeleri, en büyük ikinci depremi üreten Çardak Fayı’nın üzerinde. 6 Şubat’ta birisi 7.8, diğeri 7.6 olmak üzere 2 büyük deprem yaşandı. Bu faylar kırıldı. Ancak bu fayın çevresinde bu kadar büyük deprem üretmeyecek ancak deprem üretme potansiyeli olan başka faylar var. Bu faylar maalesef kırılmaya devam ediyor. Özellikle fayların uç kısmına transfer edilen stres nedeniyle Malatya, Sivas, Adıyaman ve Suriye’de depremler oluyor. Bu depremler olmaya devam edecek. Daha büyüklerini de bekleyebiliriz ancak ne zaman olacağını bilemeyiz.”
'Adana’daki faylar 6 Şubat’taki kadar yıkıcı değil'
Adana’da bulunan Akçalıuşağı ve Bozdoğanuşağı faylarının 5 ile 6 büyüklüğünde depremler üretebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Adana’da en son Kasım ayının başında Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son durumları kontrol etmek için Adana’ya geldik. Adana’da Akçalıuşağı ve Bozdoğanuşağı fayları var. Bu faylar, Kozan, Saimbeyli ve Feke gibi yerleşim alanlarına yakın. Bu faylar kırılıyor. Bu faylar 6 Şubat’taki kadar yıkıcı deprem üretecek faylar değil ama 5-6 büyüklüğü arasında deprem üretebilecek faylar” diye konuştu.
'İstanbul yıkılırsa Türkiye altında kalabilir'
Beklenen İstanbul depremi hakkında da konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal, 7 ve üzeri bir depremin meydana geleceğini anlatarak, “7 ve 7.5 arası bir deprem bekliyoruz. 7.2 civarında bir depremin olmasını temenni ediyorum. Bu temenniyle olacak bir şey değil ama üst sınır ve alt sınıra baktığımızda alt sınıra yakın olsa keşke. İstanbul’un yapı stokunu dikkate aldığımızda sonuç çok kötü olabilir. İstanbul yıkılırsa Türkiye altında kalabilir. Hepimiz kalabiliriz. Onun içinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana diyerek şehirleri ayırmadan tüm Türkiye’yi depreme hazırlamalıyız” ifadelerini kullandı.