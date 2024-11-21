https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/prof-dr-suleyman-pampaldan-75-buyuklugunde-deprem-uyarisi-turkiye-altinda-kalabilir-1090637973.html

Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Türkiye altında kalabilir'

Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Türkiye altında kalabilir'

Sputnik Türkiye

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Adana ve çevresindeki fay hatlarının yanı sıra İstanbul depremleriyle... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T10:46+0300

2024-11-21T10:46+0300

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türkiye

istanbul

istanbul depremi

süleyman pampal

deprem

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Adana Büyükşehir Belediyesince deprem eylem planı çalışmaları kapsamında "Adana’da Fay Hatları ve Deprem Paneli" yapıldı. Panel öncesi Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı ve Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Savrun fayı kırılacak, Adana yıkılacak" şeklindeki yorumlara tepki gösterdi, "Böyle bir şey yok" dedi. Pampal ayrıca beklenen İstanbul depremiyle ilgili uyarılarda bulundu. Pampal, 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem uyarısında yaparak "İstanbul yıkılırsa Türkiye altında kalabilir. Hepimiz kalabiliriz" ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Pampal, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ilin etkilendiğini ve Doğu Anadolu Fayı ile Çardak Fayı’nın deprem üretmeye devam ettiğini anlatarak, şunları söyledi:'Adana’daki faylar 6 Şubat’taki kadar yıkıcı değil'Adana’da bulunan Akçalıuşağı ve Bozdoğanuşağı faylarının 5 ile 6 büyüklüğünde depremler üretebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Adana’da en son Kasım ayının başında Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son durumları kontrol etmek için Adana’ya geldik. Adana’da Akçalıuşağı ve Bozdoğanuşağı fayları var. Bu faylar, Kozan, Saimbeyli ve Feke gibi yerleşim alanlarına yakın. Bu faylar kırılıyor. Bu faylar 6 Şubat’taki kadar yıkıcı deprem üretecek faylar değil ama 5-6 büyüklüğü arasında deprem üretebilecek faylar” diye konuştu.'İstanbul yıkılırsa Türkiye altında kalabilir'Beklenen İstanbul depremi hakkında da konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal, 7 ve üzeri bir depremin meydana geleceğini anlatarak, “7 ve 7.5 arası bir deprem bekliyoruz. 7.2 civarında bir depremin olmasını temenni ediyorum. Bu temenniyle olacak bir şey değil ama üst sınır ve alt sınıra baktığımızda alt sınıra yakın olsa keşke. İstanbul’un yapı stokunu dikkate aldığımızda sonuç çok kötü olabilir. İstanbul yıkılırsa Türkiye altında kalabilir. Hepimiz kalabiliriz. Onun içinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana diyerek şehirleri ayırmadan tüm Türkiye’yi depreme hazırlamalıyız” ifadelerini kullandı.

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