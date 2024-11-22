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ABD, SWIFT'in Rusya'daki benzerine bağlanması nedeniyle yaptırım tehdidiyle karşı karşıya
ABD, SWIFT'in Rusya'daki benzerine bağlanması nedeniyle yaptırım tehdidiyle karşı karşıya
Sputnik Türkiye
ABD, SWIFT sistemine bağlı finansal kuruluşların Rusya'nın Finansal Mesaj Aktarım Sistemi (SPFS) ile bağlantılı olması durumunda yaptırım tehdidiyle karşı... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T03:55+0300
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Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), ABD Hazine Bakanlığı'nın, SPFS'ye bağlanan yabancı finansal kuruluşlar için yaptırım riski konusunda uyarıda bulunduğunu duyurdu. ABD'li yetkililer, Rusya Merkez Bankası'nın, ABD ve diğer ülkelerin yaptırımlarının etkisini en aza indirmek amacıyla on yıl önce SWIFT'e alternatif olarak SPFS'yi kurduğunu hatırlattı. Washington'a göre bu sistem, kısıtlamaları ve uluslararası ödemeleri aşmak için kullanılıyor. ABD Maliye Bakanlığı, SWIFT’e bağlı yabancı finansal kuruluşları kara listeye almakla tehdit etmişti. Bakanlık, bu uyarının ardından böyle bir adımı 'kırmızı bayrak' olarak değerlendireceğini belirtmişti.
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rusya, abd, swift
rusya, abd, swift

ABD, SWIFT'in Rusya'daki benzerine bağlanması nedeniyle yaptırım tehdidiyle karşı karşıya

03:55 22.11.2024
© AP Photo / Mark LennihanThe Bank of New York Mellon is shown, Wednesday, Sept. 30, 2009 in New York. (AP Photo/Mark Lennihan)
The Bank of New York Mellon is shown, Wednesday, Sept. 30, 2009 in New York. (AP Photo/Mark Lennihan) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
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ABD, SWIFT sistemine bağlı finansal kuruluşların Rusya'nın Finansal Mesaj Aktarım Sistemi (SPFS) ile bağlantılı olması durumunda yaptırım tehdidiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.
Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), ABD Hazine Bakanlığı'nın, SPFS'ye bağlanan yabancı finansal kuruluşlar için yaptırım riski konusunda uyarıda bulunduğunu duyurdu.
ABD'li yetkililer, Rusya Merkez Bankası'nın, ABD ve diğer ülkelerin yaptırımlarının etkisini en aza indirmek amacıyla on yıl önce SWIFT'e alternatif olarak SPFS'yi kurduğunu hatırlattı.
Washington'a göre bu sistem, kısıtlamaları ve uluslararası ödemeleri aşmak için kullanılıyor. ABD Maliye Bakanlığı, SWIFT’e bağlı yabancı finansal kuruluşları kara listeye almakla tehdit etmişti. Bakanlık, bu uyarının ardından böyle bir adımı 'kırmızı bayrak' olarak değerlendireceğini belirtmişti.
Specialist James Denaro works at his post on the floor of the New York Stock Exchange, Dec. 1, 2021. Stocks are opening mostly higher on Wall Street, led by gains in airlines and other travel-related companies that would benefit from more reopening of the economy. The S&P 500 edged up 0.1% in the early going Monday, Dec. 6, 2021 and the Dow Jones Industrial Average rose 0.9%. (AP Photo/Richard Drew) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
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