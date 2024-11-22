https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/abd-swiftin-rusyadaki-benzerine-baglanmasi-nedeniyle-yaptirim-tehdidiyle-karsi-karsiya-1090681571.html
ABD, SWIFT'in Rusya'daki benzerine bağlanması nedeniyle yaptırım tehdidiyle karşı karşıya
ABD, SWIFT'in Rusya'daki benzerine bağlanması nedeniyle yaptırım tehdidiyle karşı karşıya
Sputnik Türkiye
ABD, SWIFT sistemine bağlı finansal kuruluşların Rusya'nın Finansal Mesaj Aktarım Sistemi (SPFS) ile bağlantılı olması durumunda yaptırım tehdidiyle karşı... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T03:55+0300
2024-11-22T03:55+0300
2024-11-22T03:55+0300
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Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), ABD Hazine Bakanlığı'nın, SPFS'ye bağlanan yabancı finansal kuruluşlar için yaptırım riski konusunda uyarıda bulunduğunu duyurdu. ABD'li yetkililer, Rusya Merkez Bankası'nın, ABD ve diğer ülkelerin yaptırımlarının etkisini en aza indirmek amacıyla on yıl önce SWIFT'e alternatif olarak SPFS'yi kurduğunu hatırlattı. Washington'a göre bu sistem, kısıtlamaları ve uluslararası ödemeleri aşmak için kullanılıyor. ABD Maliye Bakanlığı, SWIFT’e bağlı yabancı finansal kuruluşları kara listeye almakla tehdit etmişti. Bakanlık, bu uyarının ardından böyle bir adımı 'kırmızı bayrak' olarak değerlendireceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/abd-rusyanin-sabotaj-iddialari-uzerine-savunma-sanayisini-uyardi--1090681269.html
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rusya, abd, swift
ABD, SWIFT'in Rusya'daki benzerine bağlanması nedeniyle yaptırım tehdidiyle karşı karşıya
ABD, SWIFT sistemine bağlı finansal kuruluşların Rusya'nın Finansal Mesaj Aktarım Sistemi (SPFS) ile bağlantılı olması durumunda yaptırım tehdidiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.
Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), ABD Hazine Bakanlığı'nın, SPFS'ye bağlanan yabancı finansal kuruluşlar için yaptırım riski konusunda uyarıda bulunduğunu duyurdu.
ABD'li yetkililer, Rusya Merkez Bankası'nın, ABD ve diğer ülkelerin yaptırımlarının etkisini en aza indirmek amacıyla on yıl önce SWIFT'e alternatif olarak SPFS'yi kurduğunu hatırlattı.
Washington'a göre bu sistem, kısıtlamaları ve uluslararası ödemeleri aşmak için kullanılıyor. ABD Maliye Bakanlığı, SWIFT’e bağlı yabancı finansal kuruluşları kara listeye almakla tehdit etmişti. Bakanlık, bu uyarının ardından böyle bir adımı 'kırmızı bayrak' olarak değerlendireceğini belirtmişti.