https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/abd-rusyanin-sabotaj-iddialari-uzerine-savunma-sanayisini-uyardi--1090681269.html

ABD, Rusya'nın sabotaj iddiaları üzerine savunma sanayisini uyardı

ABD, Rusya'nın sabotaj iddiaları üzerine savunma sanayisini uyardı

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi, FBI, Pentagon ve diğer kurumların Amerikan savunma sanayini Rus sabotaj operasyonlarının riski konusunda... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T03:39+0300

2024-11-22T03:39+0300

2024-11-22T03:39+0300

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Açıklamada, “Ukrayna'daki çatışmaya veya devam eden diğer jeopolitik meselesi olan aktörleri destekleyen ABD şirketlerine, ihtiyati tedbir olarak dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerini artırmaları tavsiye edilmektedir” denildi.Ulusal Karşı İstihbarat Merkezi, savunma işletmelerine yönelik düzenlenen toplantının, Rus istihbarat servislerinin Avrupa'daki askeri tesislere, yabancı savunma şirketlerine, lojistik tesislere ve kamu hizmetlerine yönelik gerçekleştirdiği iddia edilen ‘sabotaj operasyonları’ çerçevesinde yapıldığını ileri sürdü. Ancak açıklamada herhangi bir spesifik olaya yer verilmedi.Polonya ulusal savcılığı, kurye servisleri aracılığıyla patlayıcı düzenek içeren paketler gönderen bir grup sabotajcının gözaltına alındığını bildirmişti. Savcılık, grubun faaliyetlerinin kara ve hava taşımacılığı sırasında kendiliğinden tutuşan veya patlayan gizlenmiş patlayıcılar ile tehlikeli maddeler içeren paketlerin, kurye şirketleri aracılığıyla Avrupa Birliği ülkelerine ve Birleşik Krallık'a iletilmesini içerdiğini belirtmişti. Ayrıca müfettişlere göre, grubun amacı bu tür maddelerin ABD ve Kanada'ya ulaştırılması için bir iletim kanalını test etmekti. Wall Street Journal, patlayıcı cihazların sevkiyatını bir tür gizli Rus operasyonu olarak nitelendiren bir makale yayınlamıştı. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın kurye servisleri aracılığıyla AB'ye patlayıcı madde içeren paketler gönderdiğine dair haberlerin asılsız olduğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/puskov-abdnin-eylemleri-tehlikeli-ve-sorumsuz--1090680314.html

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