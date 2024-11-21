https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/zorunlugu-kis-lastigi-uygulamasina-son-gunler-1-aralikta-basliyor-1090648594.html

Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kaldı: 1 Aralık'ta başlıyor

Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kaldı: 1 Aralık'ta başlıyor

Sputnik Türkiye

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. 4 ay sürecek olan uygulama tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu. 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T12:06+0300

2024-11-21T12:06+0300

2024-11-21T12:11+0300

türkiye

kış lastiği

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

uyarı

kamyon

otobüs

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık tarihinde başlayacağını dile getirdi. Bakan Uraloğlu, “Uygulama şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz” dedi. Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? Kimler kış lastiği takmak zorunda? Kış lastiği takmamanın cezası nedir? Kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli? Bakan tek tek sıraladıBakan Uraloğlu, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığını belirterek, "Kazaları önlemede hayati öneme sahip. Uygulama şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz. Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor.” diye konuştu. Kış lastiği uygulamasının detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Uraloğlu, sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçtiğini anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü: Denetimlerin sıkı bir şekilde yapılacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden; kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 milimetreden az olamaz. Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülür. Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi işareti veya sadece kar tanesi işareti bulunması gerekiyor. Kurallara uymayanlara 4 bin 69 lira ceza uygulanacak.” diyerek bilgi verdi. Tüm tedbirler alındıBakan Uraloğlu ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personelinin, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ile belediyelerin ilgili ekiplerinin denetimler için sahada olacağını vurgulayarak şu bilgileri verdi: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kış şartlarına karşı tüm hazırlıkları tamamladık. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, 68 bin 549 kilometrelik yol ağında 12 bin 634 makine-ekipman ve 13 bin 283 personelle hizmet verecek. Depolanan 737 bin 801 ton tuz ve kritik kesimler için hazırlanan 11 bin 576 ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisiyle kış aylarında yollarımızda kesintisiz trafik akışını sağlayacağız.” dedi.Kış lastiği takmayan sürücülere ne kadar ceza uygulanacak?Türkiye'de kış mevsiminin yaklaşmasıyla araç sahipleri kışlık bakımlarını yapmaya başladı. 1 Aralık 2024 tarihinde başlayacak kış lastiği zorunluluğuna uymayan sürücüler 2 bin 568 lira ödemek zorunda kalacak.Kış lastiği hangi araçlara zorunlu?Yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ticari araçların kışlık lastik takma zorunlulukları bulunuyor. Hususi araçlar için zorunlu olmayan uygulama, ticari tüm araçlarda 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu tutuluyor. Yasal zorunluluk olmamasına karşın özel otomobillerin kış lastiği kullanması öneriliyor.Kış lastiği hangi illerde zorunlu?Kış lastiği zorunluluğunun uygulandığı şehirler; İstanbul, Ankara, Bursa, Edirne, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak olarak açıklanmıştı.Kış lastiği seçimi yaparken nelere dikkat edilir?Lastik Diş DerinliğiMinimum diş derinliği: Kış lastiklerinin diş derinliği en az 3-4 mm olmalı. Diş derinliği azaldıkça, kar ve buz üzerindeki yol tutuşunun azalacağı belirtildi.Düzenli kontrol: Uzmanlar, diş derinliğinin düzenli olarak kontrol edilmesini ve aşırı yıpranmış lastiklerin değiştirilmesini ifade ediyor.Doğru Hava BasıncıSoğuk havada basınç düşer: Soğuk havalarda lastik basıncı düşer, bu yüzden lastiklerin hava basıncının sık sık kontrol edilmesi öneriliyor.Üretici tavsiyeleri: Aracınızın kullanım kılavuzunda önerilen lastik basıncının kullanılmasının doğru olduğu ifade ediliyor.Lastiklerin Üzerindeki Simge (3PMSF ve M+S)3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake): Bu simge, lastiğin zorlu kış koşullarında test edildiğini ve onaylandığını gösterir. Kar ve buzda en iyi performansı sunar.M+S (Mud and Snow): Çamur ve kar koşulları için uygun olduğunu gösterir, ancak 3PMSF kadar güvenilir değil. M+S lastikleri, tüm sezon lastikleri olabilir.Lastiklerin YaşıLastiklerin ömrü: Kış lastiklerinin ideal ömrünün 6-10 yıl arasında değiştiği ifade ediliyor.Lastiklerin Mevsiminde KullanılmasıSıcak havada kullanmayın: Kış lastiklerinin yumuşak bileşenlere sahip olduğu, bu yüzden sıcak havalarda çabuk yıpranabileceği ifade edildi.Mevsim geçişlerinde değişim: Hava sıcaklığı 7°C'nin üzerine çıktığında yaz lastiklerine geçilmesi tavsiye edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/takmayan-suruculere-2-bin-568-lira-ceza-kis-lastigi-zorunlulugu-ne-zaman-basliyor-1088261678.html

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