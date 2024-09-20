https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/takmayan-suruculere-2-bin-568-lira-ceza-kis-lastigi-zorunlulugu-ne-zaman-basliyor-1088261678.html

Takmayan sürücülere 2 bin 568 lira ceza: Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Takmayan sürücülere 2 bin 568 lira ceza: Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Sputnik Türkiye

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sürücülerin lastik değişimi tarihi yaklaştı. 1 Aralık itibariyle başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi araç... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T20:41+0300

2024-09-20T20:41+0300

2024-09-20T20:45+0300

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Havaların soğuması ile sürücülerin kış lastiği değişimi için son günü 1 Aralık 2024 olacak.Türkiye'de kış mevsiminin yaklaşmasıyla araç sahipleri kışlık bakımlarını yapmaya başladı. 1 Aralık 2024 tarihinde başlayacak kış lastiği zorunluluğuna uymayan sürücüler 2 bin 568 lira ödemek zorunda kalacak.Kış lastiği hangi araçlara zorunlu?Yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ticari araçların kışlık lastik takma zorunlulukları bulunuyor. Hususi araçlar için zorunlu olmayan uygulama, ticari tüm araçlarda 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu tutuluyor. Yasal zorunluluk olmamasına karşın özel otomobillerin kış lastiği kullanması öneriliyor.İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu ne zaman?Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu 2023 yılında İstanbul'da 25 Kasım'da, Türkiye genelinde ise 1 Aralık'ta başlamıştı.Kış lastiği zorunlu olan iller hangisi?Kış lastiği zorunluluğunun uygulandığı şehirler; İstanbul, Ankara, Bursa, Edirne, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak olarak açıklanmıştı.Kış lastiği seçimi yaparken nelere dikkat edilir?Lastik Diş DerinliğiDoğru Hava BasıncıLastiklerin Üzerindeki Simge (3PMSF ve M+S)Lastiklerin YaşıLastiklerin Mevsiminde Kullanılması

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