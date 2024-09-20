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Takmayan sürücülere 2 bin 568 lira ceza: Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?
Takmayan sürücülere 2 bin 568 lira ceza: Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?
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Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sürücülerin lastik değişimi tarihi yaklaştı. 1 Aralık itibariyle başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi araç... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
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Havaların soğuması ile sürücülerin kış lastiği değişimi için son günü 1 Aralık 2024 olacak.Türkiye'de kış mevsiminin yaklaşmasıyla araç sahipleri kışlık bakımlarını yapmaya başladı. 1 Aralık 2024 tarihinde başlayacak kış lastiği zorunluluğuna uymayan sürücüler 2 bin 568 lira ödemek zorunda kalacak.Kış lastiği hangi araçlara zorunlu?Yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ticari araçların kışlık lastik takma zorunlulukları bulunuyor. Hususi araçlar için zorunlu olmayan uygulama, ticari tüm araçlarda 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu tutuluyor. Yasal zorunluluk olmamasına karşın özel otomobillerin kış lastiği kullanması öneriliyor.İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu ne zaman?Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu 2023 yılında İstanbul'da 25 Kasım'da, Türkiye genelinde ise 1 Aralık'ta başlamıştı.Kış lastiği zorunlu olan iller hangisi?Kış lastiği zorunluluğunun uygulandığı şehirler; İstanbul, Ankara, Bursa, Edirne, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak olarak açıklanmıştı.Kış lastiği seçimi yaparken nelere dikkat edilir?Lastik Diş DerinliğiDoğru Hava BasıncıLastiklerin Üzerindeki Simge (3PMSF ve M+S)Lastiklerin YaşıLastiklerin Mevsiminde Kullanılması
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Takmayan sürücülere 2 bin 568 lira ceza: Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?

20:41 20.09.2024 (güncellendi: 20:45 20.09.2024)
© FURKAN TAN - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG-İstanbul - trafik - denetim
İstanbul - trafik - denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© FURKAN TAN - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG-
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Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sürücülerin lastik değişimi tarihi yaklaştı. 1 Aralık itibariyle başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi araç sahipleri kışlık bakımlarını yapmaya başladı. Peki, kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?
Havaların soğuması ile sürücülerin kış lastiği değişimi için son günü 1 Aralık 2024 olacak.
Türkiye'de kış mevsiminin yaklaşmasıyla araç sahipleri kışlık bakımlarını yapmaya başladı. 1 Aralık 2024 tarihinde başlayacak kış lastiği zorunluluğuna uymayan sürücüler 2 bin 568 lira ödemek zorunda kalacak.

Kış lastiği hangi araçlara zorunlu?

Yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ticari araçların kışlık lastik takma zorunlulukları bulunuyor. Hususi araçlar için zorunlu olmayan uygulama, ticari tüm araçlarda 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu tutuluyor. Yasal zorunluluk olmamasına karşın özel otomobillerin kış lastiği kullanması öneriliyor.

İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu ne zaman?

Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu 2023 yılında İstanbul'da 25 Kasım'da, Türkiye genelinde ise 1 Aralık'ta başlamıştı.

Kış lastiği zorunlu olan iller hangisi?

Kış lastiği zorunluluğunun uygulandığı şehirler; İstanbul, Ankara, Bursa, Edirne, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak olarak açıklanmıştı.

Kış lastiği seçimi yaparken nelere dikkat edilir?

Lastik Diş Derinliği

Minimum diş derinliği: Kış lastiklerinin diş derinliği en az 3-4 mm olmalı. Diş derinliği azaldıkça, kar ve buz üzerindeki yol tutuşunun azalacağı belirtildi.
Düzenli kontrol: Uzmanlar, diş derinliğinin düzenli olarak kontrol edilmesini ve aşırı yıpranmış lastiklerin değiştirilmesini ifade ediyor.

Doğru Hava Basıncı

Soğuk havada basınç düşer: Soğuk havalarda lastik basıncı düşer, bu yüzden lastiklerin hava basıncının sık sık kontrol edilmesi öneriliyor.
Üretici tavsiyeleri: Aracınızın kullanım kılavuzunda önerilen lastik basıncının kullanılmasının doğru olduğu ifade ediliyor.

Lastiklerin Üzerindeki Simge (3PMSF ve M+S)

3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake): Bu simge, lastiğin zorlu kış koşullarında test edildiğini ve onaylandığını gösterir. Kar ve buzda en iyi performansı sunar.
M+S (Mud and Snow): Çamur ve kar koşulları için uygun olduğunu gösterir, ancak 3PMSF kadar güvenilir değil. M+S lastikleri, tüm sezon lastikleri olabilir.

Lastiklerin Yaşı

Lastiklerin ömrü: Kış lastiklerinin ideal ömrünün 6-10 yıl arasında değiştiği ifade ediliyor.

Lastiklerin Mevsiminde Kullanılması

Sıcak havada kullanmayın: Kış lastiklerinin yumuşak bileşenlere sahip olduğu, bu yüzden sıcak havalarda çabuk yıpranabileceği ifade edildi.
Mevsim geçişlerinde değişim: Hava sıcaklığı 7°C'nin üzerine çıktığında yaz lastiklerine geçilmesi tavsiye edildi.
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