https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/yetkisiz-cakar-kullanimina-ve-atesli-silahlara-yonelik-cezalarin-artirilmasina-yonelik-kanun-1090676411.html
Yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasıyla ilgili kanun teklifi yasalaştı
Yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasıyla ilgili kanun teklifi yasalaştı
Sputnik Türkiye
Yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 21.11.2024, Sputnik Türkiye
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2024-11-21T22:50+0300
2024-11-21T22:51+0300
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tbmm, tbmm genel kurulu
Yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasıyla ilgili kanun teklifi yasalaştı
22:50 21.11.2024 (güncellendi: 22:51 21.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.