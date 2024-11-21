https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/yaptirimlar-nedeniyle-davet-edilmedi-ingiliz-muhabir-lavrovun-basin-toplantisina-gizlice-sizdi-1090637805.html

Yaptırımlar nedeniyle davet edilmedi: İngiliz muhabir, Lavrov’un basın toplantısına gizlice sızdı

Yaptırımlar nedeniyle davet edilmedi: İngiliz muhabir, Lavrov’un basın toplantısına gizlice sızdı

Sputnik Türkiye

Brezilya’daki G20 Zirvesi sırasında, İngiliz Sky News televizyonunun muhabiri Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un basın toplantısına, yaptırımlar nedeniyle... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T10:35+0300

2024-11-21T10:35+0300

2024-11-21T10:45+0300

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Batı ülkelerinin Rus basın ve medya kuruluşlarına uyguladığı yaptırım nedeniyle Rusya’nın misilleme tedbirleri kapsamında, Batı medya ve basın temsilcileri Rus yetkililerin basın toplantısına davet edilmiyor.Brezilya’daki G20 Zirvesi sırasında, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un düzenlediği basın toplantısına sadece Rus ve Brezilyalı gazeteciler davet edildi.Basın toplantısının yapıldığı yeri öğrenen İngiliz Sky News televizyonunun muhabiri, toplantı başlamadan yarım saat önce salona girerek arka sırada bir yer buldu. Daha sonra kimliğinin tespit edildiğini anlayan gazeteci, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'ya yaklaşarak kendini tanıttı. Zaharova, Sky News çalışanının toplantıya alınma konusunu genel oylamaya sundu. Oylamaya katılanlar, İngiliz meslektaşlarının salonda kalmasından yana oy kullandı.Basın toplantısı başlamadan önce İngiliz gazeteciye, zaman kısıtlaması nedeniyle Lavrov'a sorulacak soru sayısının sınırlı olacağı ve etkinliğin bitiminden hemen sonra bakanın havaalanına gideceği konusunda uyarı yapıldı.Ancak bu durum İngiliz gazeteciyi durdurmadı. Sky News muhabiri basın toplantısının ardından Lavrov'a ulaşmaya çalıştı.G20 Liderler Zirvesi 18-19 Kasım tarihlerinde Rio de Janeiro'da gerçekleştirildi. G20 liderleri Rio de Janeiro'daki toplantılarının ardından bir bildiri kabul etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla zirvede Rus heyetine liderlik etti.Simonyan: İngiliz gazeteci gerçek demokrasi görünce yüzü kızardıRossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Sky News muhabirinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un basın toplantısına katılmasıyla ilgili değerlendirmede ironi yaptı.Simonyan, Telegram paylaşımında, “Bir Sky News muhabiri, Rus medyasına yönelik yaptırımlar nedeniyle Batı basınının artık davet edilmediği Sergey Lavrov basın toplantısına gizlice girdi. Parlak zekalı Maşa Zaharova bir oylama düzenledi ve meslektaşları oybirliğiyle gazetecinin odada kalmasına karar verdi. Ama gazetecinin nedense yüzü kızardı” diye yazdı.Simonyan, “Aniden gerçek demokrasi görünce yüz kızarıyor” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/fransa-disisleri-bakanligi-lavrov-ve-macronun-g20-zirvesinde-el-sikismasi-yanki-uyandirdi-1090629500.html

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