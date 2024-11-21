https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/fransa-disisleri-bakanligi-lavrov-ve-macronun-g20-zirvesinde-el-sikismasi-yanki-uyandirdi-1090629500.html

Fransa Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ve Macron'un G20 zirvesinde el sıkışması yankı uyandırdı

Fransa Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ve Macron'un G20 zirvesinde el sıkışması yankı uyandırdı

Sputnik Türkiye

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un G20 zirvesinde el sıkışmasının medyada büyük yankı... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T02:21+0300

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dünya

sergey lavrov

emmanuel macron

g20

g20 liderler zirvesi

rusya

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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kristof Lemuan, LCI TV kanalına verdiği röportajda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu kısa temasının birçok yorum ve tartışmaya yol açtığını belirterek, "G20 zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı ile Rusya Dışişleri Bakanı arasında kısa bir temas oldu. Bu, medyada oldukça yer buldu. Ancak, iki ülke arasında düzenli bir diyalog yok" dedi.Ayrıca, iki ülke arasındaki mevcut diyaloğu 'kaotik' olarak nitelendiren Lemuan, bakanlar arasındaki olası telefon görüşmeleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı.Ne olmuştu?Lavrov ve Macron, Brezilya'daki G20 zirvesinde yapılan ortak bir fotoğraf çekimi sırasında el sıkışmışlardı. Bu anın bir videosu paylaşılmıştı. Videoda, tüm liderlerin fotoğraf çektirmek için podyuma dizilmesinin ardından, aşağıda bekleyen Macron'un podyumun en üst katına çıkarak Lavrov'a elini uzattığı ve bu sırada geniş bir gülümseme sergilediği görülmüştü. Lavrov da bu jestine karşılık vermiş ve birkaç cümle söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/avusturya-disisleri-bakaninin-bin-yil-sozlerine-zaharovadan-yanitdaha-cok-yalan-daha-az-dogru-1090629344.html

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sergey lavrov, emmanuel macron, g20, g20 liderler zirvesi, rusya