https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/kar-yagisi-verileri-guncellendi-bir-hafta-boyunca-etkili-olacak-1090604502.html
Kar yağışı verileri güncellendi: Bir hafta boyunca etkili olacak
Kar yağışı verileri güncellendi: Bir hafta boyunca etkili olacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji uzmanlarının bu haftanın hava durumuyla ilgili uyarıları devam ediyor. Yeni soğuk hava dalgası cumartesi günü etkisini göstermeye başlayacak... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T14:54+0300
2024-11-20T14:54+0300
2024-11-20T14:57+0300
türkiye
karadeniz
konya
istanbul
istanbul hava durumu
kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090507383_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_68a38898786423006cb326832e811fde.jpg
Hava sıcaklıklarının hafta sonu 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Yarın öğlen saatlerinden itibaren Marmara ve İstanbul'da şiddetli yağmur etkisini gösterecek. Cumartesi günü sabah saatlerinden sonra Marmara ve İstanbul'a yeni bir soğuk ve yağışlı hava geliyor.Hangi illerde kar yağacak? Bazı Meteoroloji uzmanlarına göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Ankara'da kar yağması beklenirken İstanbul'da "ısı adası" etkisiyle kar yağışı olasılığı düşük görünüyor. Son verilerin ise azalan kar yağışı verilerini güncellediği ifade edildi. Konya Ovası'nın bol kar yağışı alacağı söylenirken kar yağışının Doğu Karadeniz’de tam bir hafta etkili olacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/meteorolojiden-haritali-uyari-sicakliklar-ciddi-derecede-dusecek-kuvvetli-geliyor-istanbula-kar-1090583000.html
türkiye
karadeniz
konya
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090507383_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0be4e5fa3f46b47c91b2e3c7655c6c0e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye kar yağışı, kar yağışı türkiye, kar yağışı haritası, istanbul kar yağışı, ankara kar, kar fırtınası, kar yağışı tahmini, kar yağışı uyarısı, kar yağışı bölgeleri, kar yağışı haberleri, kar yağışı günlük rapor, kar ne zaman yağacak, ankara'ya kar yağacak mı, konya hava durumu, istanbul'a kar ne zaman yağar, istanbul'a kar yağacak mı
türkiye kar yağışı, kar yağışı türkiye, kar yağışı haritası, istanbul kar yağışı, ankara kar, kar fırtınası, kar yağışı tahmini, kar yağışı uyarısı, kar yağışı bölgeleri, kar yağışı haberleri, kar yağışı günlük rapor, kar ne zaman yağacak, ankara'ya kar yağacak mı, konya hava durumu, istanbul'a kar ne zaman yağar, istanbul'a kar yağacak mı
Kar yağışı verileri güncellendi: Bir hafta boyunca etkili olacak
14:54 20.11.2024 (güncellendi: 14:57 20.11.2024)
Meteoroloji uzmanlarının bu haftanın hava durumuyla ilgili uyarıları devam ediyor. Yeni soğuk hava dalgası cumartesi günü etkisini göstermeye başlayacak. Havaların soğuyacağının açıklanmasıyla birlikte "Kar yağışı hangi illerde etkili olacak" sorusu da gündemde. Doğu Karadeniz'de kar yağışının bir hafta boyunca etkili olacağı belirtildi.
Hava sıcaklıklarının hafta sonu 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Yarın öğlen saatlerinden itibaren Marmara ve İstanbul'da şiddetli yağmur etkisini gösterecek. Cumartesi günü sabah saatlerinden sonra Marmara ve İstanbul'a yeni bir soğuk ve yağışlı hava geliyor.
Hangi illerde kar yağacak?
Bazı Meteoroloji uzmanlarına göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Ankara'da kar yağması beklenirken İstanbul'da "ısı adası" etkisiyle kar yağışı olasılığı düşük görünüyor.
Son verilerin ise azalan kar yağışı verilerini güncellediği ifade edildi. Konya Ovası'nın bol kar yağışı alacağı söylenirken kar yağışının Doğu Karadeniz’de tam bir hafta etkili olacağı belirtildi.