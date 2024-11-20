https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/kar-yagisi-verileri-guncellendi-bir-hafta-boyunca-etkili-olacak-1090604502.html

Kar yağışı verileri güncellendi: Bir hafta boyunca etkili olacak

Kar yağışı verileri güncellendi: Bir hafta boyunca etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji uzmanlarının bu haftanın hava durumuyla ilgili uyarıları devam ediyor. Yeni soğuk hava dalgası cumartesi günü etkisini göstermeye başlayacak... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T14:54+0300

2024-11-20T14:54+0300

2024-11-20T14:57+0300

türkiye

karadeniz

konya

istanbul

istanbul hava durumu

kar yağışı

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Hava sıcaklıklarının hafta sonu 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Yarın öğlen saatlerinden itibaren Marmara ve İstanbul'da şiddetli yağmur etkisini gösterecek. Cumartesi günü sabah saatlerinden sonra Marmara ve İstanbul'a yeni bir soğuk ve yağışlı hava geliyor.Hangi illerde kar yağacak? Bazı Meteoroloji uzmanlarına göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Ankara'da kar yağması beklenirken İstanbul'da "ısı adası" etkisiyle kar yağışı olasılığı düşük görünüyor. Son verilerin ise azalan kar yağışı verilerini güncellediği ifade edildi. Konya Ovası'nın bol kar yağışı alacağı söylenirken kar yağışının Doğu Karadeniz’de tam bir hafta etkili olacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/meteorolojiden-haritali-uyari-sicakliklar-ciddi-derecede-dusecek-kuvvetli-geliyor-istanbula-kar-1090583000.html

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karadeniz

konya

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