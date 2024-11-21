https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/vali-duyurdu-6-ilcede-tasimali-egitime-ara-verildi-1090661553.html

Valilik duyurdu: 6 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Valilik duyurdu: 6 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Sputnik Türkiye

Antalya Valiliği, "Turuncu kodlu uyarı verilen Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara veriyoruz"... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T16:24+0300

2024-11-21T16:24+0300

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antalya valiliği

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Antalya’da 22 Kasım 2024 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu gündemdeydi. Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş'ta taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Antalya'da okullar tatil mi?Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün "turuncu" kodlu yağış uyarısı üzerine taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, Antalya'nın doğu kesimlerinde bugün akşam ve yarın yer yer çok kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunulan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün 'turuncu' kodlu yağış uyarısı üzerine, Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde yarın sadece taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/ankara-istanbul-ve-bursada-okullar-tatil-mi-1090656675.html

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