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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/kremlin-gidici-biden-yonetimi-ukrayna-catismasina-benzin-dokmeyi-surduruyor-1090652384.html
Kremlin: Gidici Biden yönetimi Ukrayna çatışmasına benzin dökmeyi sürdürüyor
Kremlin: Gidici Biden yönetimi Ukrayna çatışmasına benzin dökmeyi sürdürüyor
Sputnik Türkiye
ABD'nin Kiev'e uzun menzilli füzelerle saldırı izni vererek bölgedeki ateşi körüklediğinin altını çizen Peskov, Rusya'nın diğer ülkelerden sorumlu tutum... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T13:18+0300
2024-11-21T13:18+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'deki gidici Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna'daki çatışmaya benzin dökmeye devam ettiğini ve bölgede yeni bir tırmanma yaşandığını vurguladı.ABD Başkanı Biden'ın Kiev'e ABD yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya'yı vurmak için kullanma izni verme ve Ukrayna'ya anti-personel mayınları gönderme kararının ardından Ukrayna'nın ABD yapımı ATACMS ve İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow/SCALP füzeleriyle Rus topraklarına saldırmasına Moskova'nın nasıl baktığı Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu.Peskov, "Yeni bir tırmanma yaşanıyor. Bu, gidici ABD yönetiminin aldığı son derece sorumsuzca bir tutum. Ukrayna çatışmasının ateşini körüklemeye devam ediyor ve bu çatışmanın sona ermesine dinamikleri mümkün olan her şekilde engelliyorlar" dedi.Peskov, ABD'nin Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'yı bir araç olarak kullandığının da altını çizdi.ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Washington'un karşılıklı nükleer saldırılara hazır olduğuna dair açıklamasına da yanıt veren Kremlin Sözcüsü, Moskova'nın sorumlu bir tutum sergilediğini belirtti.Peskov, "Nükleer doktrinimiz bağlamında Rusya'nın bu tür bir olayın yaşanmaması için azami çaba gösterdiğinin ve bu bağlamda sorumlu bir tutum sergilediğinin altını çizdik. Diğer ülkelerin aynı şekilde sorumlu davranmasını ve provokatif eylemlerde bulunmamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Biden'dan izin çıkmıştıNew York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirilmişti.Fransız Le Figaro gazetesi, ABD'nin ardından Fransa ile İngiltere'nin de Ukrayna'ya Fransız ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzelerle Rus topraklarını vurma izni verdiğini yazmıştı. Ancak gazete, internet sitesindeki haberinde düzeltme yaparak Fransa ve İngiltere'nin Kiev'e izin verdiğine dair cümleyi silmişti. Artık haberde sadece ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiği izinden bahsediliyor.Ukrayna'nın Batı yapımı füzelerle saldırılarıRusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 19 Kasım gecesi Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne ABD yapımı 6 ATACMS füzesi fırlattığını, hava savunma sistemlerinin saldırıyı önlediğini duyurmuştu. Bakanlık, düşürülen füzelere ait parçaların Bryansk Bölgesi'ndeki bir askeri tesisin teknik sahasına düştüğünü, bunun sonucunda yangın çıktığını ve yangının hızla söndürüldüğünü, herhangi bir can kaybı ve yıkım oluşmadığı bilgisini paylaşmıştı.Dün akşam ise Bloomberg haber ajansı, Batılı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kez Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için İngiliz uzun menzilli Storm Shadow füzelerini kullandığını öne sürmüştü.
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kremlin, dmitriy peskov, rus ordusu, abd, joe biden, atacms, storm shadow, storm shadow/scalp, ingiltere, fransa, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı

Kremlin: Gidici Biden yönetimi Ukrayna çatışmasına benzin dökmeyi sürdürüyor

13:18 21.11.2024
© Sputnik / Valentina PevtsovaKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© Sputnik / Valentina Pevtsova
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ABD'nin Kiev'e uzun menzilli füzelerle saldırı izni vererek bölgedeki ateşi körüklediğinin altını çizen Peskov, Rusya'nın diğer ülkelerden sorumlu tutum sergilemesini beklediğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'deki gidici Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna'daki çatışmaya benzin dökmeye devam ettiğini ve bölgede yeni bir tırmanma yaşandığını vurguladı.

ABD Başkanı Biden'ın Kiev'e ABD yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya'yı vurmak için kullanma izni verme ve Ukrayna'ya anti-personel mayınları gönderme kararının ardından Ukrayna'nın ABD yapımı ATACMS ve İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow/SCALP füzeleriyle Rus topraklarına saldırmasına Moskova'nın nasıl baktığı Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu.

Peskov, "Yeni bir tırmanma yaşanıyor. Bu, gidici ABD yönetiminin aldığı son derece sorumsuzca bir tutum. Ukrayna çatışmasının ateşini körüklemeye devam ediyor ve bu çatışmanın sona ermesine dinamikleri mümkün olan her şekilde engelliyorlar" dedi.

Peskov, ABD'nin Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'yı bir araç olarak kullandığının da altını çizdi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Washington'un karşılıklı nükleer saldırılara hazır olduğuna dair açıklamasına da yanıt veren Kremlin Sözcüsü, Moskova'nın sorumlu bir tutum sergilediğini belirtti.

Peskov, "Nükleer doktrinimiz bağlamında Rusya'nın bu tür bir olayın yaşanmaması için azami çaba gösterdiğinin ve bu bağlamda sorumlu bir tutum sergilediğinin altını çizdik. Diğer ülkelerin aynı şekilde sorumlu davranmasını ve provokatif eylemlerde bulunmamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Biden'dan izin çıkmıştı

New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirilmişti.

Fransız Le Figaro gazetesi, ABD'nin ardından Fransa ile İngiltere'nin de Ukrayna'ya Fransız ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzelerle Rus topraklarını vurma izni verdiğini yazmıştı. Ancak gazete, internet sitesindeki haberinde düzeltme yaparak Fransa ve İngiltere'nin Kiev'e izin verdiğine dair cümleyi silmişti. Artık haberde sadece ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiği izinden bahsediliyor.

Ukrayna'nın Batı yapımı füzelerle saldırıları

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 19 Kasım gecesi Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne ABD yapımı 6 ATACMS füzesi fırlattığını, hava savunma sistemlerinin saldırıyı önlediğini duyurmuştu. Bakanlık, düşürülen füzelere ait parçaların Bryansk Bölgesi'ndeki bir askeri tesisin teknik sahasına düştüğünü, bunun sonucunda yangın çıktığını ve yangının hızla söndürüldüğünü, herhangi bir can kaybı ve yıkım oluşmadığı bilgisini paylaşmıştı.

Dün akşam ise Bloomberg haber ajansı, Batılı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kez Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için İngiliz uzun menzilli Storm Shadow füzelerini kullandığını öne sürmüştü.
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