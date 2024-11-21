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Türkiye kıyılarında sadece 120 tane var: Her yıl takibi yapılıyor
Türkiye kıyılarında sadece 120 tane var: Her yıl takibi yapılıyor
Sputnik Türkiye
Mersin'de tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foklarının her yıl düzenli olarak takibi yapılırken, ülke genelindeki sularda yaklaşık 120'in üzerinde tanımlı... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T10:12+0300
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Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli kritik derecede tehdit altında olan, tüm dünyada yaklaşık bin, Türkiye kıyılarında ise 120'nin üzerinde bireyin bulunduğu tespit edilen Akdeniz fokları için Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne (ODTÜ) bağlı Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde koruma ve takip çalışmaları gerçekleştiriliyor. Daha önce Türkiye kıyılarında yaklaşık 100 civarında Akdeniz foku kaldığı bilinirken, yapılan çalışmalarda bu rakamın 120'nin üzerinde olduğu belirlendi. Yeni yavruların da olduğu fokların 25'nin ise Mersin kıyılarında korunan alanlarda bulunduğu belirtildi. Akdeniz fokları ile ilgili çalışmalar yapan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Meltem Ok, özellikle yuvalarda foto kapanlarla takip yapıldığını ifade etti.'Mersin kıyılarında 25, Türkiye kıyılarında 120'nin üzerinde'Akdeniz foklarının Mersin kıyılarının güzide türlerinden biri olduğunu belirten Dr. Meltem Ok, "Bu konuda ODTÜ, 1994 yılından beri Türkiye kıyılarında çalışmalara devam ediyor. Özellikle Mersin, Antalya ve Hatay Antakya kıyılarında çalışıyoruz. Mersin kıyıları özellikle önemli, zaten Doğu Akdeniz'deki çalışmalar Mersin kıyılarında başladı. Alanı yıllar içerisinde genişlettik. Şu anda Mersin kıyılarında 25'in üzerinde bireyimiz var. Doğu Akdeniz'deki bizim çalışma alanımız içerisinde ise 50'in üzerinde tanımlı bireyimiz var. Bunların yuvalarında tam zamanlı olarak foto kapanla takibini yapıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye kıyılarında ise 120'in üzerinde birey var. Kıyılarımızda böyle nadir Akdeniz foklarının barınıyor olması sevindirici ve çok önemli" dedi.'Yeni yavrulara da rastlıyoruz, bu bizim için sevindirici'Uzun yıllar Türkiye kıyılarında Akdeniz foklarının 100 civarında olarak değerlendirildiğini hatırlatan Ok, "Sosyal medya, foto kapan, teknolojik kaynakların ilerlemesi, gözlemler ve vatandaş kaynağı ile gelen bilgilerle kapsamlı bir çalışma gerçekleştirebiliyoruz. Bir artış olduğundan bahsedemeyiz, şu anda stabil. Bu sevindirici. Yaptığımız çalışmalarda yeni yavrulara da rastlıyoruz. Tabii bu bizim için sevindirici. Bunları da envantere kaydediyoruz. Her sene Akdeniz fokları bu dönemde yavru yapıyor. Bu yavrular özellikle 4 ay gibi bir zaman anne sütüyle besleniyor. Ancak fırtına ve olumsuz hava durumlarında zaman zaman anneyle koptuğunu da biliyoruz. Yavruların ergin hale gelmesi 6-7 seneyi bulduğu için koruma çok önemli" diye konuştu.
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akdeniz, fok, akdeniz foku, takip
akdeniz, fok, akdeniz foku, takip

Türkiye kıyılarında sadece 120 tane var: Her yıl takibi yapılıyor

10:12 21.11.2024
© İHAAkdeniz kıyıları
Akdeniz kıyıları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© İHA
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Mersin'de tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foklarının her yıl düzenli olarak takibi yapılırken, ülke genelindeki sularda yaklaşık 120'in üzerinde tanımlı birey bulunuyor.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli kritik derecede tehdit altında olan, tüm dünyada yaklaşık bin, Türkiye kıyılarında ise 120'nin üzerinde bireyin bulunduğu tespit edilen Akdeniz fokları için Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne (ODTÜ) bağlı Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde koruma ve takip çalışmaları gerçekleştiriliyor. Daha önce Türkiye kıyılarında yaklaşık 100 civarında Akdeniz foku kaldığı bilinirken, yapılan çalışmalarda bu rakamın 120'nin üzerinde olduğu belirlendi. Yeni yavruların da olduğu fokların 25'nin ise Mersin kıyılarında korunan alanlarda bulunduğu belirtildi. Akdeniz fokları ile ilgili çalışmalar yapan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Meltem Ok, özellikle yuvalarda foto kapanlarla takip yapıldığını ifade etti.

'Mersin kıyılarında 25, Türkiye kıyılarında 120'nin üzerinde'

Akdeniz foklarının Mersin kıyılarının güzide türlerinden biri olduğunu belirten Dr. Meltem Ok, "Bu konuda ODTÜ, 1994 yılından beri Türkiye kıyılarında çalışmalara devam ediyor. Özellikle Mersin, Antalya ve Hatay Antakya kıyılarında çalışıyoruz. Mersin kıyıları özellikle önemli, zaten Doğu Akdeniz'deki çalışmalar Mersin kıyılarında başladı. Alanı yıllar içerisinde genişlettik. Şu anda Mersin kıyılarında 25'in üzerinde bireyimiz var. Doğu Akdeniz'deki bizim çalışma alanımız içerisinde ise 50'in üzerinde tanımlı bireyimiz var. Bunların yuvalarında tam zamanlı olarak foto kapanla takibini yapıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye kıyılarında ise 120'in üzerinde birey var. Kıyılarımızda böyle nadir Akdeniz foklarının barınıyor olması sevindirici ve çok önemli" dedi.

'Yeni yavrulara da rastlıyoruz, bu bizim için sevindirici'

Uzun yıllar Türkiye kıyılarında Akdeniz foklarının 100 civarında olarak değerlendirildiğini hatırlatan Ok, "Sosyal medya, foto kapan, teknolojik kaynakların ilerlemesi, gözlemler ve vatandaş kaynağı ile gelen bilgilerle kapsamlı bir çalışma gerçekleştirebiliyoruz. Bir artış olduğundan bahsedemeyiz, şu anda stabil. Bu sevindirici. Yaptığımız çalışmalarda yeni yavrulara da rastlıyoruz. Tabii bu bizim için sevindirici. Bunları da envantere kaydediyoruz. Her sene Akdeniz fokları bu dönemde yavru yapıyor. Bu yavrular özellikle 4 ay gibi bir zaman anne sütüyle besleniyor. Ancak fırtına ve olumsuz hava durumlarında zaman zaman anneyle koptuğunu da biliyoruz. Yavruların ergin hale gelmesi 6-7 seneyi bulduğu için koruma çok önemli" diye konuştu.
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