https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/turk-disisleri-nato-ulkelerini-isaret-etti-savunma-sanayi-ihracatinin-onundeki-en-buyuk-engel-1090662135.html
Türk Dışişleri, NATO ülkelerini işaret etti: 'Savunma sanayi ihracatının önündeki en büyük engel'
Türk Dışişleri, NATO ülkelerini işaret etti: 'Savunma sanayi ihracatının önündeki en büyük engel'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde milletvekillerine dağıtılan sunumda Türkiye’nin 185 ülkeye savunma sanayi ihracatı yaptığı bilgisi yer aldı... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T16:53+0300
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2024-11-21T16:53+0300
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı’nın 2025 bütçesi görüşüldü. Dışişleri Bakanlığı tarafında hazırlanan “Belirsizlikler çağında, kararlı ve güçlü Türk Dış Politikası’ başlıklı sunum milletvekilleri ile paylaşıldı.Yapılan sunumda ‘Savunma sanayi işbirliği’ başlıklı bölümde, Türkiye’nin savunma sanayi alanında gerçekleştirdiği işbirliklerine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:‘Önemli mesele müttefiklerin yaptırımı’Metinde savunma sanayi adımlarının önündeki en büyük engelin müttefik ülkelerin yaptırım ve kısıtlamaların olduğuna değinilerek, Washington antlaşmasına vurgu yapıldı ve şunlar söylendi:‘Müttefikler ile görüşme devam ediyor’Dışişleri Bakanlığı kapsamında müttefik ülkeler ile görüşmelerin devam ettiği belirtilen sunumda bu görüşmelere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:
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Osman Nuri Cerit
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Türk Dışişleri, NATO ülkelerini işaret etti: 'Savunma sanayi ihracatının önündeki en büyük engel'
Özel
Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde milletvekillerine dağıtılan sunumda Türkiye’nin 185 ülkeye savunma sanayi ihracatı yaptığı bilgisi yer aldı. Türkiye’nin savunma sanayinin gelişmesine ise bazı NATO müttefiki ülkelerin yaptırımlarının engel olduğu vurgulandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı’nın 2025 bütçesi görüşüldü. Dışişleri Bakanlığı tarafında hazırlanan “Belirsizlikler çağında, kararlı ve güçlü Türk Dış Politikası’ başlıklı sunum milletvekilleri ile paylaşıldı.
Yapılan sunumda ‘Savunma sanayi işbirliği’ başlıklı bölümde, Türkiye’nin savunma sanayi alanında gerçekleştirdiği işbirliklerine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:
“Türk savunma sanayi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen atılımlarla önemli bir aktör halinde gelmiştir. Bu atılımlar, mühendislerimizin, iş insanlarımızın, diplomatlarımızı ve diğer tüm paydaşların yoğun emeğiyle gerçekleşmektedir. Aynı zamanda, pek çok uluslararası aktörle savunma işbirliği de ilerletilmektedir. Nitekim, 2024 yılında ülkemiz 185 ülkeye savunma sanayi ihracatı yaparak yeni bir rekora imza atmıştır”
‘Önemli mesele müttefiklerin yaptırımı’
Metinde savunma sanayi adımlarının önündeki en büyük engelin müttefik ülkelerin yaptırım ve kısıtlamaların olduğuna değinilerek, Washington antlaşmasına vurgu yapıldı ve şunlar söylendi:
“Müttefikler arasında savunma ticaretine yönelik kısıtlama ve engellemeler, Vaşington Antlaşması’nın lafzı ve ruhuna, ayrıca NATO’nun Vilnus ve Vaşington zirvelerinde mutabık kalınan kararlara aykırı.”
‘Müttefikler ile görüşme devam ediyor’
Dışişleri Bakanlığı kapsamında müttefik ülkeler ile görüşmelerin devam ettiği belirtilen sunumda bu görüşmelere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:
“Savunma sanayi tedariklerimizde önemli bir ortağımız olan Almanya ile de yıl içerisindeki görüşmelerimizde mesafe alınmıştır. Almanya ilk aşamada deniz kuvvetlerimizi ilgilendiren savunma ürünlerinde açılıma gitme kararını beyan etmiş olup, geri kalan kısımlarında kaldırılması için çabalarımız devam etmektedir. Bakanlığımız gerek Almanya ile yürütülen sürecin takipçisi olmaya, gerek henüz yeterli adımlar atmayan diğer müttefiklerimiz neznindeki girişimleri sürdürmeye de devam edecektir”