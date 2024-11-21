https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/turk-disisleri-nato-ulkelerini-isaret-etti-savunma-sanayi-ihracatinin-onundeki-en-buyuk-engel-1090662135.html

Türk Dışişleri, NATO ülkelerini işaret etti: 'Savunma sanayi ihracatının önündeki en büyük engel'

Türk Dışişleri, NATO ülkelerini işaret etti: 'Savunma sanayi ihracatının önündeki en büyük engel'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde milletvekillerine dağıtılan sunumda Türkiye’nin 185 ülkeye savunma sanayi ihracatı yaptığı bilgisi yer aldı... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T16:53+0300

2024-11-21T16:53+0300

2024-11-21T16:53+0300

türkiye

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dışişleri

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nato

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı’nın 2025 bütçesi görüşüldü. Dışişleri Bakanlığı tarafında hazırlanan “Belirsizlikler çağında, kararlı ve güçlü Türk Dış Politikası’ başlıklı sunum milletvekilleri ile paylaşıldı.Yapılan sunumda ‘Savunma sanayi işbirliği’ başlıklı bölümde, Türkiye’nin savunma sanayi alanında gerçekleştirdiği işbirliklerine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:‘Önemli mesele müttefiklerin yaptırımı’Metinde savunma sanayi adımlarının önündeki en büyük engelin müttefik ülkelerin yaptırım ve kısıtlamaların olduğuna değinilerek, Washington antlaşmasına vurgu yapıldı ve şunlar söylendi:‘Müttefikler ile görüşme devam ediyor’Dışişleri Bakanlığı kapsamında müttefik ülkeler ile görüşmelerin devam ettiği belirtilen sunumda bu görüşmelere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/fidan-yeni-abd-yonetimiyle-milli-cikarlarimiz-dogrultusunda-yapici-bir-diyalog-kurmayi-hedefliyoruz-1090647474.html

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