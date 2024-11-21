https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/fidan-yeni-abd-yonetimiyle-milli-cikarlarimiz-dogrultusunda-yapici-bir-diyalog-kurmayi-hedefliyoruz-1090647474.html

Fidan: Yeni ABD yönetimiyle milli çıkarlarımız doğrultusunda yapıcı bir diyalog kurmayı hedefliyoruz

Fidan: Yeni ABD yönetimiyle milli çıkarlarımız doğrultusunda yapıcı bir diyalog kurmayı hedefliyoruz

Sputnik Türkiye

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T11:48+0300

2024-11-21T11:48+0300

2024-11-21T11:48+0300

politika

fidan

hakan fidan

dışişleri bakanlığı

tbmm plan ve bütçe komisyonu

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Dışişleri Bakanlığı’nın 2025 Mali Yılı bütçe tasarısının TBMM'de görüşmeleri yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan komisyona Bakanlığın 'bağımsız ve milli dış politikası' hakkında sunum yaptı. Bakan Fidan sunumunda Ocak 2025'te yönetime gelecek yeni ABD yönetimiyle ilişkiler konusunda "Yeni ABD yönetimiyle milli çıkarlarımız doğrultusunda yapıcı bir diyalog kurmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı. TUSAS'a yönelik hain saldırı sonrasında tüm yabancı misyonlara bilgi verildiğini vurgulayan Bakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik bir yaklaşımla önerdiği diyaloğun, Rejim tarafından Suriye halkının yararını önceleyecek bir yaklaşımla değerlendirilmesi temel beklentimizdir" dedi.'2025 yılı zorluklar barındıyor'İsrail'in Filistin'e saldırılarını değerlendiren Fidan, "Belirsizlik ve öngörülemezliğin yaşandığı, çatışmaların devam ettiği bir ortamda, 2025 yılının zorluklar barındıracağını söylemek yanlış olmayacaktır. Tabiatıyla, İsrail'in Filistin halkına yönelik mezaliminin sona erdirilmesi ve Filistin'in uluslararası alanda eşit statüde yerini almasına yönelik gayretlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

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fidan, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, tbmm plan ve bütçe komisyonu