Trump'ın Adalet Bakanı adayı Matt Gaetz adaylıktan çekildi: 'Çekişmeyle kaybedecek zamanımız yok'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'nin en büyük dört bankasından üçünün kamu bankası olması, sistemin kötü kurgulandığını gösteriyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi davası: Cezaevinden ihbar mektubu geldi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: Ölen çocukların neden öldüklerini, hastanenin mi doktorun mu sebep olduğunu bu rapor bize veriyor
12:06
84 dk
HABER MASASI
Rüyaların dinsel boyutu
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İkinci el otomobil fiyatları ne olacak?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Biden yönetimi iktidardan gidiyor ama savaşı kışkırtmayı ve saldırganlığı bırakmıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Yasadışı bahiste renk ayrımcılığı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
ABD'de mühimmat ve cephane sıkıntısı
19:06
84 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Farklı perspektiflerin ismi: Tolstoy
20:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Karadağ maçındaki bahis reklamı bardağı taşıran son damla mıydı?'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yasa dışı bahis tek bir TV kanalının meselesi değil’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cezaevlerindeki son tablo: Af mı geliyor?
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Mine Ayman ve Erdem Tunç stüdyo konuğumuz
12:06
83 dk
HABER MASASI
Rüyaların Sanata ve Edebiyata Etkileri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İletişim dünyasında yapay zeka kullanımı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin'den teğmenler açıklaması
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye ile 'normalleşme'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
MHP neden mıntıka temizliği yapıyor
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
19:19
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/trumpin-adalet-bakani-adayi-matt-gaez-adayliktan-cekildi-cekismeyle-kaybedecek-zamanimiz-yok-1090674826.html
Trump'ın Adalet Bakanı adayı Matt Gaetz adaylıktan çekildi: 'Çekişmeyle kaybedecek zamanımız yok'
Trump'ın Adalet Bakanı adayı Matt Gaetz adaylıktan çekildi: 'Çekişmeyle kaybedecek zamanımız yok'
Sputnik Türkiye
Donald Trump'ın yeni kabinesini oluştururken Adalet Bakanlığı konumu için aday olarak gösterdiği Matt Gaetz, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Trump, Gaetz'in... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T21:27+0300
2024-11-21T22:03+0300
dünya
donald trump
matt gaetz
abd adalet bakanlığı
adaylıktan çekilme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090400507_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_a249bafbd1198c64f771722311e09c6d.jpg
Donald Trump'ın Adalet Bakanlığı için aday gösterdiği ve daha önce hakkında 'seks ticareti' ve 'yasadışı uyuşturucu kullanımı' iddiaları bulunan Florida Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz adaylıktan çekildi.'Çekişmeyle kaybedecek zamanımız yok'Adaylıktan çekilen Gaetz, yaptığı açıklamada, “Washington'da gereksiz yere uzatılan bir çekişmeyle kaybedecek zamanımız yok, bu nedenle Adalet Bakanı adaylığından geri çekiliyorum. Trump'ın Adalet Bakanlığı göreve geldiği ilk gün yerinde ve hazır olmalı” ifadelerinde bulundu.Trump: Onaylanmak için gösterdiği son çabaları takdirle karşılıyorumTrump konu hakkında yaptığı açıklamada, “Matt Gaetz'in Adalet Bakanı olarak onaylanmak için gösterdiği son çabaları takdirle karşılıyorum. Çok iyi gidiyordu ama aynı zamanda çok saygı duyduğu yönetim için dikkat dağıtmak istemedi. Matt'i harika bir gelecek bekliyor ve yapacağı tüm harika şeyleri görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.Ne olmuştu?Trump, Florida Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz'i ABD Adalet Bakanı olarak aday göstermişti. Bu adaylık, Gaetz'in Adalet Bakanlığı için 'yetersiz' olduğuna dair eleştirilere yol açmıştı. Trump, Gaetz'in Adalet Bakanlığı'ndaki 'sistemsel yolsuzluğu ortadan kaldıracağını' söylemişti.Donald Trump'ın eski Beyaz Saray avukatı olan Ty Cobbs ise, Gaetz'in 'hem akademik, hem mesleki, hem etik, hem ahlaki hem de deneyimsel açıdan niteliksiz olduğunu' söylemişti.Bu eleştirilerin sebebi, Gaetz'in hakkında daha önceleri çıkan 'seks ticareti' ve 'yasadışı uyuşturucu kullanımı' iddialarının bulunmasıydı. Adaylığın açıklanmasının ardından Eski Adalet Bakanlığı Karşı istihbarat Bölümü Başkanı David Laufman, Gaetz'in adaylığı için, "Bu gerçekten Adalet Bakanlığı çalışanları ve hukukun üstünlüğüne önem veren ABD'deki insanlar için mide bulandırıcı bir an" diyerek eğer Gaetz onaylanırsa, 'Adalet Bakanlığı'nı yeni başkan için bir hayvanat bahçesine dönüştüreceğini ve bakanlık içindeki morali bozacağını' belirtmişti.Matt Gaetz kimdir?Matt Gaetz, Florida State Üniversitesi'nden disiplinler arası bilimler alanında lisans diploması aldıktan sonra, William &amp; Mary Hukuk Okulu'nda Hukuk Doktorası (Juris Doctor) unvanını kazandı.1982 doğumlu Matt Gaetz, Florida'nın 1. Bölgesi'ni temsilen ABD Temsilciler Meclisi'nde dördüncü dönemini sürdürüyor. Silahlı Hizmetler ve Adalet Komiteleri'nde görev alan Gaetz, görev süresi boyunca Adalet Bakanlığı ve FBI'daki yolsuzlukları gündeme taşıdı.Adalet Bakanlığı geçen yıl Gaetz'in Bahamalar'da yaptığı bir gezi sırasında seks ticareti yasalarını ihlal ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Gaetz, hakkındaki bütün suçlamaları reddetmişti. Gaetz'in, Adalet Bakanlığı'nın reşit olmayan kızların dahil olduğu seks ticareti iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, kendisine karşı herhangi bir federal suçlama olmadan sonuçlandığını belirtti.Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nce 'cinsel taciz, yasadışı uyuşturucu kullanımı ve kampanya fonlarının kötüye kullanımı' iddialarıyla devam eden bir etik soruşturmasının konusuydu.Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın çarşamba günü yaptığı açıklamasında, Gaetz, komitenin sadece üyelerini soruşturduğu Temsilciler Meclisi'nden istifa ederek, 'etik soruşturmanın' fiilen sonlandırılmasına neden olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/trump-gabbardi-ulusal-istihbarat-direktorlugune-aday-gostermisti-turkiye-hakkindaki-gorusleri-1090415013.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090400507_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5e00e1af779f9a713a70c09be05aaff0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, matt gaetz, abd adalet bakanlığı, adaylıktan çekilme
donald trump, matt gaetz, abd adalet bakanlığı, adaylıktan çekilme

Trump'ın Adalet Bakanı adayı Matt Gaetz adaylıktan çekildi: 'Çekişmeyle kaybedecek zamanımız yok'

21:27 21.11.2024 (güncellendi: 22:03 21.11.2024)
© AP Photo / Evan VucciMatt Gaetz
Matt Gaetz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
Donald Trump'ın yeni kabinesini oluştururken Adalet Bakanlığı konumu için aday olarak gösterdiği Matt Gaetz, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Trump, Gaetz'in adaylıktan çekilmesi hakkında "Onaylanmak için gösterdiği son çabaları takdirle karşılıyorum" dedi.
Donald Trump'ın Adalet Bakanlığı için aday gösterdiği ve daha önce hakkında 'seks ticareti' ve 'yasadışı uyuşturucu kullanımı' iddiaları bulunan Florida Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz adaylıktan çekildi.

'Çekişmeyle kaybedecek zamanımız yok'

Adaylıktan çekilen Gaetz, yaptığı açıklamada, “Washington'da gereksiz yere uzatılan bir çekişmeyle kaybedecek zamanımız yok, bu nedenle Adalet Bakanı adaylığından geri çekiliyorum. Trump'ın Adalet Bakanlığı göreve geldiği ilk gün yerinde ve hazır olmalı” ifadelerinde bulundu.

Trump: Onaylanmak için gösterdiği son çabaları takdirle karşılıyorum

Trump konu hakkında yaptığı açıklamada, “Matt Gaetz'in Adalet Bakanı olarak onaylanmak için gösterdiği son çabaları takdirle karşılıyorum. Çok iyi gidiyordu ama aynı zamanda çok saygı duyduğu yönetim için dikkat dağıtmak istemedi. Matt'i harika bir gelecek bekliyor ve yapacağı tüm harika şeyleri görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Ne olmuştu?

Trump, Florida Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz'i ABD Adalet Bakanı olarak aday göstermişti. Bu adaylık, Gaetz'in Adalet Bakanlığı için 'yetersiz' olduğuna dair eleştirilere yol açmıştı. Trump, Gaetz'in Adalet Bakanlığı'ndaki 'sistemsel yolsuzluğu ortadan kaldıracağını' söylemişti.
Donald Trump'ın eski Beyaz Saray avukatı olan Ty Cobbs ise, Gaetz'in 'hem akademik, hem mesleki, hem etik, hem ahlaki hem de deneyimsel açıdan niteliksiz olduğunu' söylemişti.
Bu eleştirilerin sebebi, Gaetz'in hakkında daha önceleri çıkan 'seks ticareti' ve 'yasadışı uyuşturucu kullanımı' iddialarının bulunmasıydı.
Adaylığın açıklanmasının ardından Eski Adalet Bakanlığı Karşı istihbarat Bölümü Başkanı David Laufman, Gaetz'in adaylığı için, "Bu gerçekten Adalet Bakanlığı çalışanları ve hukukun üstünlüğüne önem veren ABD'deki insanlar için mide bulandırıcı bir an" diyerek eğer Gaetz onaylanırsa, 'Adalet Bakanlığı'nı yeni başkan için bir hayvanat bahçesine dönüştüreceğini ve bakanlık içindeki morali bozacağını' belirtmişti.

Matt Gaetz kimdir?

Matt Gaetz, Florida State Üniversitesi'nden disiplinler arası bilimler alanında lisans diploması aldıktan sonra, William & Mary Hukuk Okulu'nda Hukuk Doktorası (Juris Doctor) unvanını kazandı.
1982 doğumlu Matt Gaetz, Florida'nın 1. Bölgesi'ni temsilen ABD Temsilciler Meclisi'nde dördüncü dönemini sürdürüyor. Silahlı Hizmetler ve Adalet Komiteleri'nde görev alan Gaetz, görev süresi boyunca Adalet Bakanlığı ve FBI'daki yolsuzlukları gündeme taşıdı.
Adalet Bakanlığı geçen yıl Gaetz'in Bahamalar'da yaptığı bir gezi sırasında seks ticareti yasalarını ihlal ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Gaetz, hakkındaki bütün suçlamaları reddetmişti. Gaetz'in, Adalet Bakanlığı'nın reşit olmayan kızların dahil olduğu seks ticareti iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, kendisine karşı herhangi bir federal suçlama olmadan sonuçlandığını belirtti.
Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nce 'cinsel taciz, yasadışı uyuşturucu kullanımı ve kampanya fonlarının kötüye kullanımı' iddialarıyla devam eden bir etik soruşturmasının konusuydu.
Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın çarşamba günü yaptığı açıklamasında, Gaetz, komitenin sadece üyelerini soruşturduğu Temsilciler Meclisi'nden istifa ederek, 'etik soruşturmanın' fiilen sonlandırılmasına neden olmuştu.
Democratic presidential candidate U.S. Rep. Tulsi Gabbard, D-Hawaii, listens to a question during a campaign stop in Londonderry, N.H., Tuesday, Oct. 1, 2019. (AP Photo/Charles Krupa) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
DÜNYA
Trump, Gabbard'ı Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne aday göstermişti: Türkiye hakkındaki görüşleri ortaya çıktı
Dün, 21:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала