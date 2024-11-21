https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/trumpin-adalet-bakani-adayi-matt-gaez-adayliktan-cekildi-cekismeyle-kaybedecek-zamanimiz-yok-1090674826.html

Trump'ın Adalet Bakanı adayı Matt Gaetz adaylıktan çekildi: 'Çekişmeyle kaybedecek zamanımız yok'

Trump'ın Adalet Bakanı adayı Matt Gaetz adaylıktan çekildi: 'Çekişmeyle kaybedecek zamanımız yok'

Sputnik Türkiye

Donald Trump'ın yeni kabinesini oluştururken Adalet Bakanlığı konumu için aday olarak gösterdiği Matt Gaetz, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Trump, Gaetz'in... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T21:27+0300

2024-11-21T21:27+0300

2024-11-21T22:03+0300

dünya

donald trump

matt gaetz

abd adalet bakanlığı

adaylıktan çekilme

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Donald Trump'ın Adalet Bakanlığı için aday gösterdiği ve daha önce hakkında 'seks ticareti' ve 'yasadışı uyuşturucu kullanımı' iddiaları bulunan Florida Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz adaylıktan çekildi.'Çekişmeyle kaybedecek zamanımız yok'Adaylıktan çekilen Gaetz, yaptığı açıklamada, “Washington'da gereksiz yere uzatılan bir çekişmeyle kaybedecek zamanımız yok, bu nedenle Adalet Bakanı adaylığından geri çekiliyorum. Trump'ın Adalet Bakanlığı göreve geldiği ilk gün yerinde ve hazır olmalı” ifadelerinde bulundu.Trump: Onaylanmak için gösterdiği son çabaları takdirle karşılıyorumTrump konu hakkında yaptığı açıklamada, “Matt Gaetz'in Adalet Bakanı olarak onaylanmak için gösterdiği son çabaları takdirle karşılıyorum. Çok iyi gidiyordu ama aynı zamanda çok saygı duyduğu yönetim için dikkat dağıtmak istemedi. Matt'i harika bir gelecek bekliyor ve yapacağı tüm harika şeyleri görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.Ne olmuştu?Trump, Florida Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz'i ABD Adalet Bakanı olarak aday göstermişti. Bu adaylık, Gaetz'in Adalet Bakanlığı için 'yetersiz' olduğuna dair eleştirilere yol açmıştı. Trump, Gaetz'in Adalet Bakanlığı'ndaki 'sistemsel yolsuzluğu ortadan kaldıracağını' söylemişti.Donald Trump'ın eski Beyaz Saray avukatı olan Ty Cobbs ise, Gaetz'in 'hem akademik, hem mesleki, hem etik, hem ahlaki hem de deneyimsel açıdan niteliksiz olduğunu' söylemişti.Bu eleştirilerin sebebi, Gaetz'in hakkında daha önceleri çıkan 'seks ticareti' ve 'yasadışı uyuşturucu kullanımı' iddialarının bulunmasıydı. Adaylığın açıklanmasının ardından Eski Adalet Bakanlığı Karşı istihbarat Bölümü Başkanı David Laufman, Gaetz'in adaylığı için, "Bu gerçekten Adalet Bakanlığı çalışanları ve hukukun üstünlüğüne önem veren ABD'deki insanlar için mide bulandırıcı bir an" diyerek eğer Gaetz onaylanırsa, 'Adalet Bakanlığı'nı yeni başkan için bir hayvanat bahçesine dönüştüreceğini ve bakanlık içindeki morali bozacağını' belirtmişti.Matt Gaetz kimdir?Matt Gaetz, Florida State Üniversitesi'nden disiplinler arası bilimler alanında lisans diploması aldıktan sonra, William & Mary Hukuk Okulu'nda Hukuk Doktorası (Juris Doctor) unvanını kazandı.1982 doğumlu Matt Gaetz, Florida'nın 1. Bölgesi'ni temsilen ABD Temsilciler Meclisi'nde dördüncü dönemini sürdürüyor. Silahlı Hizmetler ve Adalet Komiteleri'nde görev alan Gaetz, görev süresi boyunca Adalet Bakanlığı ve FBI'daki yolsuzlukları gündeme taşıdı.Adalet Bakanlığı geçen yıl Gaetz'in Bahamalar'da yaptığı bir gezi sırasında seks ticareti yasalarını ihlal ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Gaetz, hakkındaki bütün suçlamaları reddetmişti. Gaetz'in, Adalet Bakanlığı'nın reşit olmayan kızların dahil olduğu seks ticareti iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, kendisine karşı herhangi bir federal suçlama olmadan sonuçlandığını belirtti.Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nce 'cinsel taciz, yasadışı uyuşturucu kullanımı ve kampanya fonlarının kötüye kullanımı' iddialarıyla devam eden bir etik soruşturmasının konusuydu.Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın çarşamba günü yaptığı açıklamasında, Gaetz, komitenin sadece üyelerini soruşturduğu Temsilciler Meclisi'nden istifa ederek, 'etik soruşturmanın' fiilen sonlandırılmasına neden olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/trump-gabbardi-ulusal-istihbarat-direktorlugune-aday-gostermisti-turkiye-hakkindaki-gorusleri-1090415013.html

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donald trump, matt gaetz, abd adalet bakanlığı, adaylıktan çekilme