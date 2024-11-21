https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/tekirdagda-tapu-krizi-yola-tel-orgu-cekti-1090628512.html

Tekirdağ'da tapu krizi: Yola tel örgü çekti

Tekirdağ'da tapu krizi: Yola tel örgü çekti

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir yol arazi anlaşması nedeniyle tel örgüyle kapatıldı. Tapu sahibi olduğunu iddia eden kişi belediye ile... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T00:50+0300

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türkiye

kaldırım

tel örgü

arazi

tapu

tapu ve kadastro genel müdürlüğü

tapu dairesi

tapu ve kadastro samsun bölge müdürlüğü

tapu ve kadastro genel müdürlüğü arşiv dairesi

tekirdağ

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Tekirdağ Belediyesi ile arazi sahibi arasında yaşanan tapu krizi nedeniyle kaldırıma tel örgü çekildi.1982 yılında beri Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan yolun kendisine ait olduğunu iddia eden bir kişi tel örgü çekerek yayaların geçişini engelledi. Caddeden geçmeye çalışan yayaların tepkisi üzerine zabıta söküm için çalışmalara başladı. Ancak akşam saatlerinde arazi sahibi olduğunu iddia eden bir kişi daha başka mahallede bulunan yolu da kapatınca araç trafiğini zor duruma soktu. Olay hakkında inceleme başlatılırken Tekirdağ Belediyesi yıkım için çalışma yapılacağını açıkladı.

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