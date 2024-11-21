https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/tekirdagda-tapu-krizi-yola-tel-orgu-cekti-1090628512.html
Tekirdağ'da tapu krizi: Yola tel örgü çekti
Tekirdağ'da tapu krizi: Yola tel örgü çekti
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir yol arazi anlaşması nedeniyle tel örgüyle kapatıldı. Tapu sahibi olduğunu iddia eden kişi belediye ile... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T00:50+0300
2024-11-21T00:50+0300
2024-11-21T00:51+0300
türkiye
kaldırım
tel örgü
arazi
tapu
tapu ve kadastro genel müdürlüğü
tapu dairesi
tapu ve kadastro samsun bölge müdürlüğü
tapu ve kadastro genel müdürlüğü arşiv dairesi
tekirdağ
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Tekirdağ Belediyesi ile arazi sahibi arasında yaşanan tapu krizi nedeniyle kaldırıma tel örgü çekildi.1982 yılında beri Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan yolun kendisine ait olduğunu iddia eden bir kişi tel örgü çekerek yayaların geçişini engelledi. Caddeden geçmeye çalışan yayaların tepkisi üzerine zabıta söküm için çalışmalara başladı. Ancak akşam saatlerinde arazi sahibi olduğunu iddia eden bir kişi daha başka mahallede bulunan yolu da kapatınca araç trafiğini zor duruma soktu. Olay hakkında inceleme başlatılırken Tekirdağ Belediyesi yıkım için çalışma yapılacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/kentsel-donusum-surecine-yeni-duzenleme-yolda-mulkiyet-hakki-baska-parsellere-tasinabilecek-imar-1090538131.html
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kaldırım, tel örgü, arazi, tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, tapu dairesi, tapu ve kadastro samsun bölge müdürlüğü, tapu ve kadastro genel müdürlüğü arşiv dairesi, tekirdağ, tekirdağ valiliği, tekirdağ çevre ve şehircilik il müdürlüğü
Tekirdağ'da tapu krizi: Yola tel örgü çekti
00:50 21.11.2024 (güncellendi: 00:51 21.11.2024)
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir yol arazi anlaşması nedeniyle tel örgüyle kapatıldı. Tapu sahibi olduğunu iddia eden kişi belediye ile anlaşmazlık yaşadıklarını bu sebeple kaldırımları kapattığını belirtti. Zabıta ekipleri ise kapatılan yollardaki tellerin sökülmesi için çalışma başlattı.
Tekirdağ Belediyesi ile arazi sahibi arasında yaşanan tapu krizi nedeniyle kaldırıma tel örgü çekildi.
1982 yılında beri Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan yolun kendisine ait olduğunu iddia eden bir kişi tel örgü çekerek yayaların geçişini engelledi. Caddeden geçmeye çalışan yayaların tepkisi üzerine zabıta söküm için çalışmalara başladı. Ancak akşam saatlerinde arazi sahibi olduğunu iddia eden bir kişi daha başka mahallede bulunan yolu da kapatınca araç trafiğini zor duruma soktu. Olay hakkında inceleme başlatılırken Tekirdağ Belediyesi yıkım için çalışma yapılacağını açıkladı.