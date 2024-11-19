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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/kentsel-donusum-surecine-yeni-duzenleme-yolda-mulkiyet-hakki-baska-parsellere-tasinabilecek-imar-1090538131.html
Kentsel dönüşüm sürecine yeni düzenleme yolda, mülkiyet hakkı başka parsellere taşınabilecek: İmar Hakkı Aktarımı nedir?
Kentsel dönüşüm sürecine yeni düzenleme yolda, mülkiyet hakkı başka parsellere taşınabilecek: İmar Hakkı Aktarımı nedir?
Sputnik Türkiye
AK Parti, deprem riski taşıyan kentlerde kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak için 26 maddelik torba yasa teklifini Meclis’e sundu. Teklif, imar hakkı... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T08:15+0300
2024-11-19T08:15+0300
deprem
deprem
risk
ekonomi
kentsel dönüşüm
kentsel dönüşüm eylem planı
kentsel dönüşüm politikaları
kentsel dönüşümde sürdürülebilirlik
yüksek risk
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AK Parti tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı’na sunulan 26 maddelik torba yasa teklifi, özellikle deprem riski altındaki kentlerde binaların dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor. Düzenleme, mülkiyet hakkının başka parsellere taşınmasına olanak tanıyan “İmar Hakkı Aktarımı” sistemini getiriyor.İmar Hakkı Aktarımı nedir?Yeni yasa ile mülkiyet hakkı, başka parsellere taşınabilecek.Bu düzenleme, şehirlerde riskli yapıların hızlıca dönüşümünü sağlayacak.Kentsel dönüşümden KDV muafiyetiKentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılan arsa ve arazi teslimleri, KDV’den muaf tutulacak. Bu istisna, mülkiyet problemlerinin hızlı çözümünü ve deprem bölgelerindeki dönüşüm çalışmalarının hızlanmasını hedefliyor.Gecekondu yıkım sürecine yeni düzenlemeGecekondu Yasası’nda yapılan değişiklikler, yıkım süreçlerini daha hızlı ve şeffaf hale getiriyor:Bu düzenlemelerle yıkım süreçlerinde yaşanan gecikmelerin önüne geçilecek.Köylerde mülkiyet düzenlemesi uzatılıyorTeklif kapsamında köylerde ihtiyaç sahipleri için taşınmaz satışı ve konut yapımına ek süre tanınıyor:Bu düzenleme, köylerde konut ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.Deprem riskine karşı yeni adımlarTorba yasa teklifinin gerekçesi, deprem riski altındaki bölgelerde dönüşüm projelerini hızlandırmak olarak açıklandı. Yapılacak düzenlemelerin, büyükşehirlerde dönüşümün önündeki yasal ve mali engelleri ortadan kaldırması hedefleniyor.
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deprem, deprem, risk, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm eylem planı, kentsel dönüşüm politikaları, kentsel dönüşümde sürdürülebilirlik , yüksek risk, il afet risk azaltma planları , türkiye afet risk azaltma planı, imar, imar faaliyeti, imar barışı, imar affı, imar izni, imar yönetmeliği

Kentsel dönüşüm sürecine yeni düzenleme yolda, mülkiyet hakkı başka parsellere taşınabilecek: İmar Hakkı Aktarımı nedir?

08:15 19.11.2024
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AK Parti, deprem riski taşıyan kentlerde kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak için 26 maddelik torba yasa teklifini Meclis’e sundu. Teklif, imar hakkı aktarımı, gecekondu yıkımı süreçlerinde değişiklik ve köylerde ihtiyaç sahiplerine yönelik yeni düzenlemeler içeriyor. İşte yeni yasadan öne çıkan detaylar…
AK Parti tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı’na sunulan 26 maddelik torba yasa teklifi, özellikle deprem riski altındaki kentlerde binaların dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor. Düzenleme, mülkiyet hakkının başka parsellere taşınmasına olanak tanıyan “İmar Hakkı Aktarımı” sistemini getiriyor.

İmar Hakkı Aktarımı nedir?

Yeni yasa ile mülkiyet hakkı, başka parsellere taşınabilecek.
İmar aktarımı yapılacak alanlar, belediye mülkiyetinden veya Hazine arazilerinden sağlanacak.
Alıcı parsellerdeki inşaat alanı, imar planı ile belirlenmiş oranların en fazla %20’si kadar artırılabilecek.
Verici parsellerin inşaat hakkı, komşu parsellere göre sınırlandırılacak ve değer tespitiyle aktarım yapılacak.
Bu düzenleme, şehirlerde riskli yapıların hızlıca dönüşümünü sağlayacak.

Kentsel dönüşümden KDV muafiyeti

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılan arsa ve arazi teslimleri, KDV’den muaf tutulacak. Bu istisna, mülkiyet problemlerinin hızlı çözümünü ve deprem bölgelerindeki dönüşüm çalışmalarının hızlanmasını hedefliyor.

Gecekondu yıkım sürecine yeni düzenleme

Gecekondu Yasası’nda yapılan değişiklikler, yıkım süreçlerini daha hızlı ve şeffaf hale getiriyor:
Yıkım kararı, 7 gün içinde ilgililere tebliğ edilecek.
Tebliğ ulaştırılamazsa, muhtarlığa bırakılacak ve ilgili alana asılacak.
Tebliğden 15 gün sonra belediye veya il özel idaresi, derhal yıkım işlemini gerçekleştirecek.
Bu düzenlemelerle yıkım süreçlerinde yaşanan gecikmelerin önüne geçilecek.

Köylerde mülkiyet düzenlemesi uzatılıyor

Teklif kapsamında köylerde ihtiyaç sahipleri için taşınmaz satışı ve konut yapımına ek süre tanınıyor:
Köyde ikamet eden ve evi bulunmayanlara satılan taşınmazlar için 31 Aralık 2024’te bitecek olan süre, 31 Aralık 2028’e kadar uzatılacak.
Köy tüzel kişiliğine ait en fazla 2 bin metrekarelik parseller, ihtiyar meclisi kararıyla rayiç bedel üzerinden satılabilecek.
Bu düzenleme, köylerde konut ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Deprem riskine karşı yeni adımlar

Torba yasa teklifinin gerekçesi, deprem riski altındaki bölgelerde dönüşüm projelerini hızlandırmak olarak açıklandı. Yapılacak düzenlemelerin, büyükşehirlerde dönüşümün önündeki yasal ve mali engelleri ortadan kaldırması hedefleniyor.
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