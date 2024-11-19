https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/kentsel-donusum-surecine-yeni-duzenleme-yolda-mulkiyet-hakki-baska-parsellere-tasinabilecek-imar-1090538131.html

Kentsel dönüşüm sürecine yeni düzenleme yolda, mülkiyet hakkı başka parsellere taşınabilecek: İmar Hakkı Aktarımı nedir?

Kentsel dönüşüm sürecine yeni düzenleme yolda, mülkiyet hakkı başka parsellere taşınabilecek: İmar Hakkı Aktarımı nedir?

Sputnik Türkiye

AK Parti, deprem riski taşıyan kentlerde kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak için 26 maddelik torba yasa teklifini Meclis’e sundu. Teklif, imar hakkı... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T08:15+0300

2024-11-19T08:15+0300

2024-11-19T08:15+0300

deprem

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ekonomi

kentsel dönüşüm

kentsel dönüşüm eylem planı

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AK Parti tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı’na sunulan 26 maddelik torba yasa teklifi, özellikle deprem riski altındaki kentlerde binaların dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor. Düzenleme, mülkiyet hakkının başka parsellere taşınmasına olanak tanıyan “İmar Hakkı Aktarımı” sistemini getiriyor.İmar Hakkı Aktarımı nedir?Yeni yasa ile mülkiyet hakkı, başka parsellere taşınabilecek.Bu düzenleme, şehirlerde riskli yapıların hızlıca dönüşümünü sağlayacak.Kentsel dönüşümden KDV muafiyetiKentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılan arsa ve arazi teslimleri, KDV’den muaf tutulacak. Bu istisna, mülkiyet problemlerinin hızlı çözümünü ve deprem bölgelerindeki dönüşüm çalışmalarının hızlanmasını hedefliyor.Gecekondu yıkım sürecine yeni düzenlemeGecekondu Yasası’nda yapılan değişiklikler, yıkım süreçlerini daha hızlı ve şeffaf hale getiriyor:Bu düzenlemelerle yıkım süreçlerinde yaşanan gecikmelerin önüne geçilecek.Köylerde mülkiyet düzenlemesi uzatılıyorTeklif kapsamında köylerde ihtiyaç sahipleri için taşınmaz satışı ve konut yapımına ek süre tanınıyor:Bu düzenleme, köylerde konut ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.Deprem riskine karşı yeni adımlarTorba yasa teklifinin gerekçesi, deprem riski altındaki bölgelerde dönüşüm projelerini hızlandırmak olarak açıklandı. Yapılacak düzenlemelerin, büyükşehirlerde dönüşümün önündeki yasal ve mali engelleri ortadan kaldırması hedefleniyor.

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