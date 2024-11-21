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Yenidoğan Çetesi davası sürüyor: 'Aldığım paraların bu utanç duygusuyla ilgisi var'
Yenidoğan Çetesi davası sürüyor: 'Aldığım paraların bu utanç duygusuyla ilgisi var'
Sputnik Türkiye
Bebek hastaları öğrenerek anlaşmalı olduğu hastaneye sevk edilmesini sağlayıp ücret aldığı iddia edilen tutuklu sanık Serdar Yüksel “Ben Fırat Bey ve... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T16:18+0300
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Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine dördüncü gününde devam ediyor. Tutuklu sanıklardan Serdar Yüksel, mahkeme başkanının 'sana neden para göndersinler' sorusuna 'teşekkür maiyetinde' diyerek yanıt verdi.Duruşmada savunma yapan Okan Üniversitesi'nde müdür olarak çalışan ve sevk olması gereken bebek hastaları öğrenerek örgüt liderleri ile anlaşmalı olduğu hastaneye sevk edilmesini sağlayıp ücret aldığı iddia edilen tutuklu sanık Serdar Yüksel zaman zaman diğer örgüt üyelerinden teşekkür mahiyetinde para geldiğini söyledi. Soruşturma aşamasında susma hakkını kullanmak istediğinde bunun nedeninin aldığı para olup olmadığı sorulduğunda ise sanık Yüksel “Evet aldığım paraların bu utanç duygusuyla ilgisi var” dedi.Yenidoğan çetesi davasında ne oluyor?İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava dördüncü gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.'Para aldım diye hasta göndereyim gibi bir durum olmadı'Duruşmada Okan Üniversitesi'nde müdür olarak çalışan ve sevk olması gereken bebek hastaları öğrenerek örgüt liderleri ile anlaşmalı olduğu hastaneye sevk edilmesini sağlayıp ücret aldığı iddia edilen tutuklu sanık Serdar Yüksel savunmasında “Ben Fırat Bey ve Gıyasettin Mert Özdemir'den borç aldım. Keşke hiç almasaydım. Örgütle alakalı herhangi bir görüşmem yok. Beraat edeceğimden eminim. 7 aydır tutukluyum. 112'nin algoritmasının bozulması imkansız. Asla ben onlardan para aldım diye hasta göndereyim gibi bir durum olmadı” dedi. Yüksel'e mahkeme başkanı tarafından diğer örgüt üyeleri arasında geçen “Serdar'a desem ki sana hasta başı 5 bin vereceğim, kendine hasta masta yatırmaz hepsinin bana yollar” şeklindeki konuşma soruldu. Yüksel konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Neden para gönderildi sorusuna ilginç yanıt: Teşekkür maiyetindeÖrgüt üyeleri tarafından kendisinin hesabına gönderilen paralar ile ilgili “Benim böyle bir talebim olmadı” demesi üzerine mahkeme başkanı sanığa “Sana niye durduk yere para göndersinler” dedi. Kendisine diğer örgüt üyeleri tarafından teşekkür mahiyetinde gönderilen paralar sorulan sanık Yüksel “Hasta sağlığına kavuşunca teşekkür mahiyetinde” dedi. Soruşturma aşamasında susma hakkını kullanmak istediğinde bunun nedeninin aldığı para olup olmadığı sorulduğunda ise sanık Yüksel “evet aldığım paraların bu utanç duygusuyla ilgisi var” dedi. Duruşma sanık savunmaları ile sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/yenidogan-cetesi-davasinda-yapilan-aciklamanin-ardindan-salon-buz-kesti-bebegin-olusunu-biskuvi-1090634765.html
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yenidoğan, yenidoğan çetesi, bebek, özel hastane, serdar yüksel

Yenidoğan Çetesi davası sürüyor: 'Aldığım paraların bu utanç duygusuyla ilgisi var'

16:18 21.11.2024
© İHAYenidoğan çetesi çizim
Yenidoğan çetesi çizim - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© İHA
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Bebek hastaları öğrenerek anlaşmalı olduğu hastaneye sevk edilmesini sağlayıp ücret aldığı iddia edilen tutuklu sanık Serdar Yüksel “Ben Fırat Bey ve Gıyasettin Mert Özdemir'den borç aldım keşke almasaydım" dedi. Soruşturma aşamasında susma hakkını kullanmak isteme sebebine ilişkin ise sanık Yüksel “paraların utanç duygusuyla ilgisi var” dedi.
Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine dördüncü gününde devam ediyor. Tutuklu sanıklardan Serdar Yüksel, mahkeme başkanının 'sana neden para göndersinler' sorusuna 'teşekkür maiyetinde' diyerek yanıt verdi.
Duruşmada savunma yapan Okan Üniversitesi'nde müdür olarak çalışan ve sevk olması gereken bebek hastaları öğrenerek örgüt liderleri ile anlaşmalı olduğu hastaneye sevk edilmesini sağlayıp ücret aldığı iddia edilen tutuklu sanık Serdar Yüksel zaman zaman diğer örgüt üyelerinden teşekkür mahiyetinde para geldiğini söyledi.
Soruşturma aşamasında susma hakkını kullanmak istediğinde bunun nedeninin aldığı para olup olmadığı sorulduğunda ise sanık Yüksel “Evet aldığım paraların bu utanç duygusuyla ilgisi var” dedi.

Yenidoğan çetesi davasında ne oluyor?

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava dördüncü gününde devam ediyor.
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

'Para aldım diye hasta göndereyim gibi bir durum olmadı'

Duruşmada Okan Üniversitesi'nde müdür olarak çalışan ve sevk olması gereken bebek hastaları öğrenerek örgüt liderleri ile anlaşmalı olduğu hastaneye sevk edilmesini sağlayıp ücret aldığı iddia edilen tutuklu sanık Serdar Yüksel savunmasında “Ben Fırat Bey ve Gıyasettin Mert Özdemir'den borç aldım. Keşke hiç almasaydım. Örgütle alakalı herhangi bir görüşmem yok. Beraat edeceğimden eminim. 7 aydır tutukluyum. 112'nin algoritmasının bozulması imkansız. Asla ben onlardan para aldım diye hasta göndereyim gibi bir durum olmadı” dedi.
Yüksel'e mahkeme başkanı tarafından diğer örgüt üyeleri arasında geçen “Serdar'a desem ki sana hasta başı 5 bin vereceğim, kendine hasta masta yatırmaz hepsinin bana yollar” şeklindeki konuşma soruldu. Yüksel konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

Neden para gönderildi sorusuna ilginç yanıt: Teşekkür maiyetinde

Örgüt üyeleri tarafından kendisinin hesabına gönderilen paralar ile ilgili “Benim böyle bir talebim olmadı” demesi üzerine mahkeme başkanı sanığa “Sana niye durduk yere para göndersinler” dedi. Kendisine diğer örgüt üyeleri tarafından teşekkür mahiyetinde gönderilen paralar sorulan sanık Yüksel “Hasta sağlığına kavuşunca teşekkür mahiyetinde” dedi. Soruşturma aşamasında susma hakkını kullanmak istediğinde bunun nedeninin aldığı para olup olmadığı sorulduğunda ise sanık Yüksel “evet aldığım paraların bu utanç duygusuyla ilgisi var” dedi. Duruşma sanık savunmaları ile sürüyor.
bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
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Yenidoğan çetesi davasında yapılan açıklamanın ardından salon buz kesti: Evladını hastaneden bisküvi kutusu içinde almış
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