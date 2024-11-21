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Süleyman Soylu'nun 'hakkını helal et' lafına Sırrı Süreyya Önder'den 'o başka mesele' yanıtı: Kahkahalar yükseldi
Süleyman Soylu'nun 'hakkını helal et' lafına Sırrı Süreyya Önder'den 'o başka mesele' yanıtı: Kahkahalar yükseldi
Sputnik Türkiye
Mecils Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, söz hakkı verdiği için kendisinden helallik isteyen Süleyman Soylu'ya "O başka mesele" şeklinde cevap verdi. Bu sözü... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T11:03+0300
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Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu ilginç bir diyaloğa sahne oldu. Önder'e 'hakkını helal et' diyen Soylu 'o başka mesele' cevabını alınca gülmekten kendini alamadı.Genel Kurul'da ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren "Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler sürdü. İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Görüşmeler gece geç saatlere kadar devam etti.Sırrı Süreyya mikrofonu açtırdıGörüşmelerde AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu konuşmasına devam ederken bir anda mikrofonu kapandı. Sürenin sona ermesiyle kapanan mikrofona Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder anında müdahale etti ve mikrofonu açtırdı.Soylu: Hakkını helal etSoylu, mikrofonunu açtıran Önder'e "Hakkını helal et" dedi. Önder ise helallik isteyen Soylu'ya "O başka" şeklide cevap verdi. O sözü duyan Soylu'nun anlık bir duraksama yaşadığı görüldü.Soylu, duraksamanın ardından kendini tutamayarak kahkaha attı. Yaşanan duruma Genel Kurul'daki vekiller de gülerek eşlik etti.
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soylu önder, sırrı süreyya önder süleyman soylu, süleyman soylu hakkını helal et
soylu önder, sırrı süreyya önder süleyman soylu, süleyman soylu hakkını helal et

Süleyman Soylu'nun 'hakkını helal et' lafına Sırrı Süreyya Önder'den 'o başka mesele' yanıtı: Kahkahalar yükseldi

11:03 21.11.2024
© AATBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul çalışmalarına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşma yaptı.
TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul çalışmalarına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AA
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Mecils Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, söz hakkı verdiği için kendisinden helallik isteyen Süleyman Soylu'ya "O başka mesele" şeklinde cevap verdi. Bu sözü duyan Soylu, o anlarda kendini tutamayarak kahkaha attı. Genel Kurul'daki vekiller de yaşanan anlara gülerek eşlik etti.
Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu ilginç bir diyaloğa sahne oldu. Önder'e 'hakkını helal et' diyen Soylu 'o başka mesele' cevabını alınca gülmekten kendini alamadı.
Genel Kurul'da ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren "Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler sürdü. İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Görüşmeler gece geç saatlere kadar devam etti.

Sırrı Süreyya mikrofonu açtırdı

Görüşmelerde AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu konuşmasına devam ederken bir anda mikrofonu kapandı. Sürenin sona ermesiyle kapanan mikrofona Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder anında müdahale etti ve mikrofonu açtırdı.

Soylu: Hakkını helal et

Soylu, mikrofonunu açtıran Önder'e "Hakkını helal et" dedi. Önder ise helallik isteyen Soylu'ya "O başka" şeklide cevap verdi. O sözü duyan Soylu'nun anlık bir duraksama yaşadığı görüldü.
Soylu, duraksamanın ardından kendini tutamayarak kahkaha attı. Yaşanan duruma Genel Kurul'daki vekiller de gülerek eşlik etti.
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