https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/sirbistanda-tren-istasyonunda-15-kisiyi-olduren-kazayla-ilgili-eski-insaat-bakani-vesic-de-1090653019.html

Sırbistan'da tren istasyonunda 15 kişiyi öldüren kazayla ilgili eski İnşaat Bakanı Vesic de gözaltına alındı

Sırbistan'da tren istasyonunda 15 kişiyi öldüren kazayla ilgili eski İnşaat Bakanı Vesic de gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Sırbistan'da bir tren istasyonunun çatısının çökmesi üzerine açılan soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı. 15 kişinin ölümüne yol açan kazanın ardından istifa... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T13:44+0300

2024-11-21T13:44+0300

2024-11-21T13:44+0300

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sırbistan inşaat, ulaştırma ve altyapı bakanı goran vesic

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Sırbistan'ın Novi Sad bölgesinde 1 Kasım tren istasyonu çökmüş, 15 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin açılan soruşturma dahilinde eski İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic'de dahil olmak üzere 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesiyle meydan gelen kazada, delillerin incelenmesinin ardından 21 Kasım'da 11 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Novi Sad Yüksek Savcılığı'nın yaptığı açıklamada, kimliği belirlenemeyen şüphelilerin, 'kamu güvenliğine karşı suç işlemek, kamuyu tehlikeye atmak ve usulsüz inşaat çalışmaları yapmakla' suçlandığını açıklandı.Yerel medya, çökmeden sonra İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı görevinden istifa eden Goran Vesic'in de gözaltına alınanlar arasında olduğunu bildirdi.Kazanın ardından sokağa dökülen göstericiler, sundurmanın çökmesinin, istasyon binasının yenilenmesinde özensiz çalışılması nedeniyle olduğunu savunarak protestolar yaptı ve bazı aktivistler tutuklandı. Muhalif milletvekilleri ve diğer protestocular üç gün üst üste mahkeme binasının önünde hapse atılan aktivistlerin serbest bırakılması için iddianame düzenlenmesini talep ettiler.Tren istasyonu binası ilk 1964'te inşa edilmişti. İstasyon sonraki dönemlerde iki kere yenilendi. İstasyonun devasa çatısı 1 Kasım'da çöktü, aşağıda oturan 14 kişi öldü ve üçü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri Pazar günü hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/sirbistanda-14-kisinin-oldugu-kaza-insaat-ulasim-ve-altyapi-bakani-istifa-etti-1090025116.html

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avrupa, sırbistan, sırbistan inşaat, ulaştırma ve altyapı bakanı goran vesic, kaza, kaza sebebi, tren istasyonu, gözaltı, gözaltı kararı