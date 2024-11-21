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Sırbistan'da tren istasyonunda 15 kişiyi öldüren kazayla ilgili eski İnşaat Bakanı Vesic de gözaltına alındı
Sırbistan'da tren istasyonunda 15 kişiyi öldüren kazayla ilgili eski İnşaat Bakanı Vesic de gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sırbistan'da bir tren istasyonunun çatısının çökmesi üzerine açılan soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı. 15 kişinin ölümüne yol açan kazanın ardından istifa... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T13:44+0300
2024-11-21T13:44+0300
dünya
avrupa
sırbistan
sırbistan inşaat, ulaştırma ve altyapı bakanı goran vesic
kaza
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Sırbistan'ın Novi Sad bölgesinde 1 Kasım tren istasyonu çökmüş, 15 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin açılan soruşturma dahilinde eski İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic'de dahil olmak üzere 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesiyle meydan gelen kazada, delillerin incelenmesinin ardından 21 Kasım'da 11 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Novi Sad Yüksek Savcılığı'nın yaptığı açıklamada, kimliği belirlenemeyen şüphelilerin, 'kamu güvenliğine karşı suç işlemek, kamuyu tehlikeye atmak ve usulsüz inşaat çalışmaları yapmakla' suçlandığını açıklandı.Yerel medya, çökmeden sonra İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı görevinden istifa eden Goran Vesic'in de gözaltına alınanlar arasında olduğunu bildirdi.Kazanın ardından sokağa dökülen göstericiler, sundurmanın çökmesinin, istasyon binasının yenilenmesinde özensiz çalışılması nedeniyle olduğunu savunarak protestolar yaptı ve bazı aktivistler tutuklandı. Muhalif milletvekilleri ve diğer protestocular üç gün üst üste mahkeme binasının önünde hapse atılan aktivistlerin serbest bırakılması için iddianame düzenlenmesini talep ettiler.Tren istasyonu binası ilk 1964'te inşa edilmişti. İstasyon sonraki dönemlerde iki kere yenilendi. İstasyonun devasa çatısı 1 Kasım'da çöktü, aşağıda oturan 14 kişi öldü ve üçü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri Pazar günü hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/sirbistanda-14-kisinin-oldugu-kaza-insaat-ulasim-ve-altyapi-bakani-istifa-etti-1090025116.html
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avrupa, sırbistan, sırbistan inşaat, ulaştırma ve altyapı bakanı goran vesic, kaza, kaza sebebi, tren istasyonu, gözaltı, gözaltı kararı
avrupa, sırbistan, sırbistan inşaat, ulaştırma ve altyapı bakanı goran vesic, kaza, kaza sebebi, tren istasyonu, gözaltı, gözaltı kararı

Sırbistan'da tren istasyonunda 15 kişiyi öldüren kazayla ilgili eski İnşaat Bakanı Vesic de gözaltına alındı

13:44 21.11.2024
© Sırbistan İçişleri BakanlığıSırbistan
Sırbistan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© Sırbistan İçişleri Bakanlığı
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Sırbistan'da bir tren istasyonunun çatısının çökmesi üzerine açılan soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı. 15 kişinin ölümüne yol açan kazanın ardından istifa eden İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic'in de gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi.
Sırbistan'ın Novi Sad bölgesinde 1 Kasım tren istasyonu çökmüş, 15 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin açılan soruşturma dahilinde eski İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic'de dahil olmak üzere 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesiyle meydan gelen kazada, delillerin incelenmesinin ardından 21 Kasım'da 11 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Novi Sad Yüksek Savcılığı'nın yaptığı açıklamada, kimliği belirlenemeyen şüphelilerin, 'kamu güvenliğine karşı suç işlemek, kamuyu tehlikeye atmak ve usulsüz inşaat çalışmaları yapmakla' suçlandığını açıklandı.
Yerel medya, çökmeden sonra İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı görevinden istifa eden Goran Vesic'in de gözaltına alınanlar arasında olduğunu bildirdi.
Kazanın ardından sokağa dökülen göstericiler, sundurmanın çökmesinin, istasyon binasının yenilenmesinde özensiz çalışılması nedeniyle olduğunu savunarak protestolar yaptı ve bazı aktivistler tutuklandı. Muhalif milletvekilleri ve diğer protestocular üç gün üst üste mahkeme binasının önünde hapse atılan aktivistlerin serbest bırakılması için iddianame düzenlenmesini talep ettiler.
Tren istasyonu binası ilk 1964'te inşa edilmişti. İstasyon sonraki dönemlerde iki kere yenilendi. İstasyonun devasa çatısı 1 Kasım'da çöktü, aşağıda oturan 14 kişi öldü ve üçü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri Pazar günü hayatını kaybetti.
Sırbistan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
DÜNYA
Sırbistan'da 14 kişinin öldüğü kaza: İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı istifasını sunacak
4 Kasım, 22:07
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