https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/sirbistanda-14-kisinin-oldugu-kaza-insaat-ulasim-ve-altyapi-bakani-istifa-etti-1090025116.html

Sırbistan'da 14 kişinin öldüğü kaza: İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı istifasını sunacak

Sırbistan'da 14 kişinin öldüğü kaza: İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı istifasını sunacak

Sputnik Türkiye

Sırbistan'da 14 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic istifa edeceğini açıkladı. 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T22:07+0300

2024-11-04T22:07+0300

2024-11-04T22:08+0300

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sırbistan

belgrad

novi sad

sırbistan inşaat, ulaştırma ve altyapı bakanı goran vesic

kaza

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Sırbistan Novi Sad şehrinde tren istasyonunda öğle saatlerinde beton sundurma, istasyonda tren bekleyenlerin üzerine çökmüştü. Çökmeyle 14 kişi yaşamını yitirmişti. Belgrad'da düzenlenen gösterilerde de bir dönem Novi Sad Belediye Başkanlığı görevini de üstelenen Vesic'in istifası istenmişti.Sırbistan İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, 14 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından istifasını başbakana sunacağını açıkladı.Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da basın toplantısı düzenleyen Vesic, hayatını kaybedenlerin yakınlarına duyduğu saygı nedeniyle açıklamayı bu akşam yaptığını ifade ederek, "Novi Sad'da yaşanan kazanın hemen ardından istifa kararını verdim. Yarın sabah da başbakana bu kararımı resmi olarak ileteceğim. Mecliste onanmasının ardından da bakanlık görevimi tamamen bırakacağım" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/sirbistanda-tren-istasyonunda-facia-beton-sundurma-coktu-8-kisi-oldu-1089940973.html

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sırbistan, belgrad, novi sad , sırbistan inşaat, ulaştırma ve altyapı bakanı goran vesic, kaza