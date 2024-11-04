https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/sirbistanda-14-kisinin-oldugu-kaza-insaat-ulasim-ve-altyapi-bakani-istifa-etti-1090025116.html
Sırbistan'da 14 kişinin öldüğü kaza: İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı istifasını sunacak
Sırbistan'da 14 kişinin öldüğü kaza: İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı istifasını sunacak
Sputnik Türkiye
Sırbistan'da 14 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic istifa edeceğini açıkladı. 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T22:07+0300
2024-11-04T22:07+0300
2024-11-04T22:08+0300
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belgrad
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sırbistan inşaat, ulaştırma ve altyapı bakanı goran vesic
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Sırbistan Novi Sad şehrinde tren istasyonunda öğle saatlerinde beton sundurma, istasyonda tren bekleyenlerin üzerine çökmüştü. Çökmeyle 14 kişi yaşamını yitirmişti. Belgrad'da düzenlenen gösterilerde de bir dönem Novi Sad Belediye Başkanlığı görevini de üstelenen Vesic'in istifası istenmişti.Sırbistan İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, 14 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından istifasını başbakana sunacağını açıkladı.Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da basın toplantısı düzenleyen Vesic, hayatını kaybedenlerin yakınlarına duyduğu saygı nedeniyle açıklamayı bu akşam yaptığını ifade ederek, "Novi Sad'da yaşanan kazanın hemen ardından istifa kararını verdim. Yarın sabah da başbakana bu kararımı resmi olarak ileteceğim. Mecliste onanmasının ardından da bakanlık görevimi tamamen bırakacağım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/sirbistanda-tren-istasyonunda-facia-beton-sundurma-coktu-8-kisi-oldu-1089940973.html
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sırbistan, belgrad, novi sad , sırbistan inşaat, ulaştırma ve altyapı bakanı goran vesic, kaza
sırbistan, belgrad, novi sad , sırbistan inşaat, ulaştırma ve altyapı bakanı goran vesic, kaza
Sırbistan'da 14 kişinin öldüğü kaza: İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı istifasını sunacak
22:07 04.11.2024 (güncellendi: 22:08 04.11.2024)
Sırbistan'da 14 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic istifa edeceğini açıkladı.
Sırbistan Novi Sad şehrinde tren istasyonunda öğle saatlerinde beton sundurma, istasyonda tren bekleyenlerin üzerine çökmüştü. Çökmeyle 14 kişi yaşamını yitirmişti.
Belgrad'da düzenlenen gösterilerde de bir dönem Novi Sad Belediye Başkanlığı görevini de üstelenen Vesic'in istifası istenmişti.
Sırbistan İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, 14 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından istifasını başbakana sunacağını açıkladı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da basın toplantısı düzenleyen Vesic, hayatını kaybedenlerin yakınlarına duyduğu saygı nedeniyle açıklamayı bu akşam yaptığını ifade ederek, "Novi Sad'da yaşanan kazanın hemen ardından istifa kararını verdim. Yarın sabah da başbakana bu kararımı resmi olarak ileteceğim. Mecliste onanmasının ardından da bakanlık görevimi tamamen bırakacağım" dedi.